Top 15 "Vietnam Idol" chính thức lộ diện

Tối 26/8, tập 8 "Vietnam Idol" tiếp tục là những màn đối đầu của các thí sinh để cạnh tranh vào top 15. Những thí sinh còn lại được chia cặp và thi đấu theo chủ đề ban tổ chức đưa ra. Bên cạnh giọng hát, sự sáng tạo để làm mới các bài hát cũng là yếu tố được ban giám khảo đánh giá cao.

Bộ 3 giám khảo "Vietnam Idol" 2023

Sau các phần thi, Xuân Định và Hà An Huy được các bộ 3 giám khảo đánh giá cao. Nhạc sĩ Huy Tuấn bày tỏ: "Mặc dù là tác phẩm phái sinh nhưng hoàn toàn có thể đứng độc lập và anh nghĩ sau cuộc thi này chắc chắn hai em phải ra sản phẩm âm nhạc".

Trong khi đó, đạo diễn Quang Dũng cũng chia sẻ: "Anh thích phần trình diễn của Hà An Huy hơn, thích cả tạo hình của em ngày hôm nay nữa, rất đàn ông. Tiết mục của Xuân Định ban đầu mang nguồn năng lượng rất tốt nhưng càng nghe càng dài, thấy giống nhau. May là năng lượng của em bù lại rồi nhưng anh vẫn thích phần của Hà An Huy hơn".

Ca sĩ Mỹ Tâm nhận xét: "Tôi thấy hay rồi, không còn gì đâu nữa mà nói, cả hai bạn đều được chọn là chắc chắn. Năng lượng tốt, giọng tốt, Định nên nghe nhận xét của anh Dũng, phát triển hơn các tiết mục sau, còn Huy rất tốt rất ổn, hát hay tự nhiên, tình cảm". Kết quả cả hai đều được chọn vào vòng trong.

Tiếp đó Thành Đạt cũng là cái tên giành chiến thắng trước Tri Thức để đi vào vòng trong.

Thu Thủy, Thanh Hiền là một trong những cái tên lọt top 15

Những cái tên giành “vé chờ” là Quang Trung, Thy Thy, Tri Thức, Lamoon Diễm Hằng, Thanh Hiền, Minh Nhật và Thu Thuỷ Annie. Với những gì đã thể hiện, Thy Thy, Lamoon Diễm Hằng, Thanh Hiền và Thu Thuỷ Annie được trao cơ hội đi tiếp.

Như vậy 15 thí sinh tiếp tục vào vòng trong gồm Hà Minh, Vương Thu Hà, PiaLinh, Lâm Phúc, Vũ Hiền, Lê Khoa, Thanh Thảo, Dương Thành Đạt, Xuân Định, Hà An Huy, Thành Đạt, Thy Thy, Lamoon Diễm Hằng, Thanh Hiền và Thu Thuỷ Annie.

