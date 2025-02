Tình tiết mới vụ nữ MC thời tiết tự tử, để lại 17 trang thư tuyệt mệnh

Oh Yoanna, sinh năm 1996, qua đời ở tuổi 28 vào ngày 28/9/2024. Khi ấy, nguyên nhân cụ thể về cái chết của cô không được tiết lộ. Sau đó, gia đình tìm thấy thư tuyệt mệnh dài 17 trang trong điện thoại của cô, mô tả chi tiết việc cô bị bắt nạt tại nơi làm việc. Theo Maeil Newspaper, bức thư này đề cập đến việc cô bị hai MC dự báo thời tiết chèn ép. Trong thư, cô cho biết mình thường xuyên bị đổ lỗi một cách vô lý và bị chỉ trích chỉ vì cố gắng sửa chữa thông tin dự báo thời tiết không chính xác. Cô từng bị quở trách với lời lẽ: “Nhân viên mới mà dám sửa lỗi của tiền bối à?”. Ngày 23/1, gia đình Oh Yoanna đã đệ đơn kiện lên Tòa án Quận Trung tâm Seoul, yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi quấy rối tại nơi làm việc. Đáp lại, MBC đã thành lập ủy ban điều tra độc lập do chuyên gia bên ngoài đứng đầu để làm rõ sự thật. Đồng thời, cảnh sát cũng đã tiến hành điều tra sơ bộ sau khi nhận được đơn tố cáo thông qua Hệ thống Kiến nghị Quốc gia.