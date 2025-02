MC 28 tuổi qua đời, gia đình công bố di thư 17 trang

Ngày 31/1, người nhà của cố MC Oh Yoanna cung cấp một tập văn bản gồm khoảng 2.750 từ, cho biết phát thanh viên thời tiết đã bị bắt nạt trong một khoảng thời gian dài, trước khi cô cảm thấy tuyệt vọng, tìm đến cái chết. Nguồn tin cho hay Oh Yoanna qua đời cuối tháng 9/2024, tuy nhiên tới cuối tháng 12/2024, gia đình mới xác nhận tin buồn.

MC, phát thanh viên Oh Yoanna. Ảnh: Nate

Trong thư, cô gái nói về việc bị nhiều đồng nghiệp nhà đài chèn ép, đổ lỗi cho nhiều việc cô không làm. Thậm chí, có người còn yêu cầu cô quay lại công ty sau khi tan làm với lý do cô "cần được dạy dỗ", sau đó giữ cô ở lại gần hai tiếng đồng hồ để mạt sát. Bị đày đọa, phát thanh viên sa sút tinh thần. Người nhà Oh Yoanna cho biết cô gái "đã cố gắng tự tử hai lần trước khi chết".

Một số cái tên được liệt kê trong di thư của cô gái, bao gồm MC Choi A Ri, Park Ha Myeong, Kim Ga Young và Lee Hyun Seung. Người nhà cho biết hai trong số bốn người được nêu tên "thậm chí không đến dự lễ tang". Gia đình người quá cố cho rằng đài MBC che giấu tội ác của nhóm người bắt nạt nữ phát thanh viên. Họ đã đệ đơn kiện lên Tòa án Trung tâm Seoul vào ngày 23/12/2024 để yêu cầu được bồi thường.

Trong khi đó, mạng xã hội rò rỉ thông tin các phát thanh viên kể trên đã tạo một phòng chat nhóm riêng và tẩy chay Oh Yoanna. Nhóm người được cho gọi Oh là "con đĩ", "giỏi đóng vai nạn nhân"...

Hiện thông tin Oh Yoanna mất vì bị bắt nạt gây xôn xao mạng xã hội Hàn. Nhiều ý kiến cho rằng nhà đài cũng như cơ quan chức năng cần làm rõ vụ việc.

Hiện đài MBC cho biết từ trước tới giờ, họ không nhận được bất cứ phản ánh nào từ nhân viên Oh Yoanna về việc bị bắt nạt. Đài hiện lập ủy ban điều tra sự thật để tìm ra lý do khiến Oh Yoanna quyết định tìm tới cái chết.

Oh Yoanna năm nay 28 tuổi, gia nhập đài MBC với vai trò phát thanh viên thời tiết vào tháng 5/2021. Theo công đoàn lao động của công ty, Oh chỉ nhận được 1,3 triệu won (900 đô la) mỗi tháng khi làm việc tại công ty, thấp hơn mức lương tối thiểu hai triệu won.