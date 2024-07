Tình cũ của Jack bức xúc khi bị đồn 'bỏ con lấy nhà'

Tối 12/7, Thiên An cho biết cô chỉ có một con duy nhất là bé Sol. Tuy nhiên, trên mạng xã hội gần đây, nữ diễn viên bị tung tin từng sinh một em bé tên Dona trước khi Sol chào đời và để đổi lấy một căn nhà, Thiên An bỏ rơi con đầu lòng.

"Tôi mệt mỏi khi vài tháng lại xuất hiện thông tin 'bẩn'. Có lẽ thế lực nào đó cố tình bịa đặt, tạo ra những câu chuyện không có thật để hạ bệ, bôi nhọ danh dự của tôi. Tôi đang có cuộc sống mới rất tốt. Tôi không có nhu cầu phiền đến ai hay bị nhắc tên", cô nói.

Thiên An cho biết cô chỉ mong có cuộc sống yên ổn để tập trung cho công việc và nuôi bé Sol. Cô hy vọng khán giả chọn lọc thông tin, không bị dẫn dắt bởi tin đồn sai sự thật.

Diễn viên Thiên An.

Thiên An sinh năm 1998, quê Bình Dương, từng là sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, Đại học Công nghệ TP HCM. Cô gây chú ý khi đóng các MV Sóng gió, Bạc phận, Sao em vô tình... của ca sĩ Jack. Sau thời gian hợp tác năm 2019, Jack và Thiên An nảy sinh tình cảm. Cả hai có con với nhau nhưng chia tay sau khi Thiên An sinh em bé hồi tháng 4/2021. Từ khi con gái chưa tròn tuổi, Thiên An đã chuyển hướng đóng phim, mở rộng hình ảnh và có thêm thu nhập nuôi con. Có thời gian, cô khóc trên phim trường vì nhớ con, lo lắng khi con bị sốt mọc răng. Đến nay, Thiên An đã góp mặt trong các phim Mưu kế thượng lưu, Trên cả tình thân, Gia đình lý sự...

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]