Con gái của Jack và Thiên An lần đầu đóng phim

Nữ diễn viên sinh năm 1998 ngày càng đẹp về gu thời trang và xây dựng hình ảnh thiện cảm với khán giả. Từ một cô sinh viên ít người biết tới, Thiên An từng bước cho thấy khả năng diễn xuất, từ MV ca nhạc đến tác phẩm truyền hình. Sau ồn ào tình cảm và công khai việc con gái chung với nam ca sĩ Jack, Thiên An dành thời gian để tập trung cho công việc và chăm sóc con nhỏ.

Thiên An (phải) trong một cảnh quay ở phim trường "Trên cả tình thân"

Con gái của Thiên An lần đầu đi đóng phim

Đặc biệt, nữ diễn viên đưa con gái 2 tuổi tên Sol đến phim trường Trên cả tình thân, tham gia một vai diễn cùng mẹ.

Trong phim, Thiên An vào vai Trâm Anh, cô em gái ngọt ngào, đáng yêu của Tổng Giám đốc Hoàng Phương. Có thể nói đây là một vai diễn mở đầu không quá khó đối với người lần đầu chạm ngõ phim truyền hình như Thiên An, tuy nhiên, cô cũng có những chia sẻ rất thú vị: “Khi bộ phim 'Trên cả tình thân' được ghi hình, em bé nhà Thiên An còn nhỏ nên Thiên An cũng khá vất vả và phần lớn thời gian mình phải nhờ sự hỗ trợ của bà ngoại. Đặc biệt trong bộ phim này, bé nhà An cũng tham gia vào một vai diễn nho nhỏ. Đó là phân đoạn bé tương tác cùng diễn viên Mi Lan (vai Ngọc Trâm) khi cô tưởng tượng về cuộc sống vất vả sau này lúc lập gia đình và có con nhỏ. Đây cũng là một kỉ niệm đáng nhớ đối với hai mẹ con để sau này có dịp nhìn lại”.

Một cảnh quay của bé Sol

“Trâm Anh – Một tiểu thư có tính cách nhẹ nhàng, dịu dàng, khá là tương đồng với tính cách của Thiên An ngoài đời. Vì Trâm Anh là con gái của Chủ tịch tập đoàn, nhà có điều kiện nên Thiên An cũng đầu tư “kha khá” cho khoản trang phục, phụ kiện của nhân vật này. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên mà Thiên An tham gia nên Thiên An khá bỡ ngỡ. Với các MV, mình quay khoảng 2-3 ngày là xong, còn với phim truyền hình thời gian trải dài hơn và có nhiều phân đoạn phức tạp nên phải quay đi quay lại khá nhiều lần. Điều này bắt buộc cảm xúc của mình phải giữ vững, tâm lý như của nhân vật. Mặc dù mất nhiều thời gian và công sức hơn nhưng Thiên An cho rằng, mỗi vai diễn như một mối duyên, và khi có duyên thì không nên trì hoãn”, nữ diễn viên chia sẻ.

Thiên An (váy hồng) vào vai cô em gái ngọt ngào, đáng yêu của Tổng Giám đốc Hoàng Phương

Trong tuyến nhân vật của mình, Trâm Anh được ê-kíp hỗ trợ rất nhiều. Cô bộc bạch: “Đặc biệt, với bạn diễn Henry Vig Nguyễn (nhân vật Minh Hải) trong phim này là một người anh 'đáng nhớ'. Do anh Henry là Việt kiều nên đôi khi tiếng Việt còn hơi lơ lớ, đặc biệt nhìn bên ngoài có vẻ lãng tử nhưng thực ra anh ấy rất vui tính và khá nhí nhảnh. Thông thường, khi ghi hình với diễn viên nam, mình khá ngại ngùng và giữ khoảng cách, tuy nhiên nhân vật Minh Hải đã làm mình cảm thấy rất thoải mái trong giao tiếp với bạn diễn”.

