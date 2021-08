Thu Phương cùng 3 sao trẻ hát để sẻ chia trong mùa dịch

Thứ Hai, ngày 09/08/2021 16:38 PM (GMT+7)

Nữ ca sĩ hào hứng đón nhận lời mời tham gia tập 2 “Sing for life, Sing for love” với chủ đề “Rồi mình sẽ gặp nhau”.

Trong tập 2 chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc - “Sing for life, Sing for love” với chủ đề “Rồi mình sẽ gặp nhau”, nữ ca sĩ Thu Phương sẽ cùng 3 ngôi sao trẻ gồm ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, Văn Mai Hương, Ali Hoàng Dương hát những ca khúc truyền cảm hứng từ các điểm cầu Mỹ và Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh.

Thu Phương cùng Văn Mai Hương, Nguyễn Trần Trung Quân, Ali Hoàng Dương hát trong tập 2 của "Sing for Life - Sing for Love"

Chia sẻ về lần tham gia này, Thu Phương cho biết: “Bản thân Phương khi nhận được lời mời từ BTC chương trình Sing for Life - Sing for Love, Phương cũng khá là bất ngờ. Lý do là vì hiện tại Phương đang ở Mỹ, với khoảng cách nửa vòng trái đất thế này bình thường Phương chỉ nhận được những lời mời để phỏng vấn chứ chưa có cơ hội kết nối cầu từ Mỹ về Việt Nam để tham gia biểu diễn, hát và giao lưu với khán giả. Đặc biệt, Sing for Life - Sing for Love là một chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc, phát sóng trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội như lần này. Cảm thấy khá hứng thú và mong chờ những cái hay của chương trình bên cạnh việc được đến gần hơn với khán giả, được cất lên tiếng hát trong thời điểm này nên Phương đã quyết định nhận lời mời tham gia”.

Thu Phương

Là một tên tuổi lớn trong làng nhạc Việt, Thu Phương cho biết chị rất thích tên chủ đề tập 2. “Rồi mình sẽ gặp nhau, giống như một lời hẹn ước vậy, Phương rất thích vì nó gợi nhiều cảm xúc, ước mong và tích cực” – giọng ca sinh năm 1972 chia sẻ.

Khi được hỏi về việc sẽ mang tới cho khán giả điều đặc biệt nào trong lần trở lại sau thời gian dài vắng bóng trên sân khấu, Thu Phương bật mí: “Cũng đã lâu rồi Phương chưa được trở lại sân khấu biểu diễn. Không biết khán giả đã quên mình chưa (cười lớn)...nhưng thực sự là nhớ việc được đi diễn, nhớ việc được hát và được khán giả lắng nghe mình hát lắm rồi! Với lần xuất hiện đặc biệt này, Phương sẽ cùng BTC, cố gắng khắc phục những bài toán về khoảng cách để mang đến cho khán giả một màn biểu diễn đậm chất Thu Phương nhưng điểm xuyết nhiều điều mới lạ hơn. Bật mí là mình cũng song ca với một khách mời từ một địa điểm khác cùng với sự phối hợp của nhạc sĩ Dương Cầm, ban nhạc Background qua cầu trực tiếp. Hãy cùng đón xem và ủng hộ Phương và chương trình quý vị nhé!”.

Thu Phương hào hứng chuẩn bị cho lần trở lại đặc biệt này, để hát cùng sẻ chia yêu thương, khó khăn trong mùa dịch

Trong tập 2 của Sing for Life - Sing for love, lần đầu tiên Thu Phương sẽ hát ca khúc mà chị chưa từng biểu diễn hay thu âm bao giờ. Một bản tình ca mang giai điệu của nhịp sống đương đại. Thông qua hình thức trực tuyến, tập 2 cũng có những nội dung để kết nối khán giả với các nghệ sĩ, đó là những minigame với chủ đề âm nhạc, sẽ mang lại nhiều bất ngờ thú vị, cũng như giúp khán giả đến gần hơn nữa với các nghệ sĩ.

Sau tập đầu tiên, chương trình đã nhận được con số đóng góp 315.621.000 VNĐ và quyên góp được 20.000 khẩu trang y tế. Tất cả những sẻ chia này đã được gửi đến giúp đỡ người lao động nghèo tại miền Nam (cụ thể là Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Đồng Nai, Tiền Giang với 1.200 gói nhu yếu phẩm, mỗi gói 250.000 đồng) gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19.

Tập 2 “Sing for life, Sing for love” sẽ được phát sóng trực tuyến lúc 20h10 ngày 12/8 trên các nền tảng trực tuyến.

