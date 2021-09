Thu nhập hơn 300 tỷ/năm, mỹ nhân này đứng đầu nghệ sĩ Hàn có cát-xê cao nhất 2021

Chủ Nhật, ngày 12/09/2021 05:00 AM (GMT+7)

Không ngoài dự đoán, Song Joong Ki, Song Hye Kyo... là những cái tên có trong bảng xếp hạng những nghệ sĩ Hàn có cát-xê cao nhất 2021.

Mới đây, chương trình "Yeonjung Live" của đài KBS2 TV gây chú ý khi thống kê 8 sao Hàn có cát-xê cao nhất năm 2021 với những cái tên nổi tiếng như Song Joong Ki, Song Hye Kyo...

Vị trí thứ 8: Song Hae

Song Hae là MC kỳ cựu của làng giải trí Hàn Quốc. Ông đã 94 tuổi và hiện tại cũng là người lớn tuổi nhất đang hoạt động trong showbiz. Cát-xê của nam MC gạo cội này là 1,4 tỷ won (khoảng 27 tỷ đồng).

Ông tham gia rất nhiều chương trình truyền hình và phim ảnh, nổi tiếng khi dẫn chương trình "National Singing Contest" vào năm 1980. Song Hae tuyên bố ông sẽ cống hiến hết mình, dẫn chương trình cho đến khi không còn đứng vững được trên sân khấu.

Vị trí thứ 7: Song Hye Kyo

Được mệnh danh là "Quốc bảo nhan sắc" xứ Hàn, Song Hye Kyo cực đắt show quảng cáo, phim ảnh và chụp hình tạp chí. Tuy nhiên mỹ nhân 8X chỉ đứng thứ 7 trong bảng những nghệ sĩ có cát-xê cao nhất năm 2021 với mức 4 tỷ won (khoảng 78 tỷ đồng).

Kể từ sau khi ly hôn, Song Hye Kyo tỏ ra khá im ắng và ít khi xuất hiện trước truyền thông. Phần lớn thời gian cô tham gia quay chụp quảng cáo.

Sắp tới, Song Hye Kyo sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ với tác phẩm "Now We Are Breaking Up" đóng cặp cùng nam thần trẻ đang lên Jang Ki Yong.

Vị trí thứ 6: Shin Dong Yeop

MC Shin Dong Yeop đứng ở vị trí thứ 6 với 5 tỷ won (98 tỷ đồng). Tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Seuol, anh là MC của chương trình nổi tiếng như Legend Music Class - Lalaland, True Golfer, Joseon Star...

Vị trí thứ 5: Lee Seung Gi

Lee Seung Gi đứng ở vị trí thứ 5 với cát-xê 7,7 tỷ won (khoảng 152 tỷ đồng). Được mệnh danh là "con rể quốc dân", Lee Seung Gi được công chúng yêu mến với sự thông minh, dí dỏm và gần gũi trên các show truyền hình.

Không chỉ đắt show chương trình truyền hình, Lee Seung Gi còn được khen ngợi có khả năng diễn xuất tốt. Mức cát-xê cao nhất nam diễn viên nhận được là 120-130 triệu won (2,5-2,7 tỷ đồng)/tập khi tham gia bộ phim hành động Vagabond.

Vị trí thứ 4: Song Joong Ki

Khác với Song Hye Kyo, sau khi ly hôn, Song Joong Ki liên tục "gây sốt" màn ảnh với loạt phim như "Biên niên sử Arthdal", "Vincenzo"... Đầu năm nay, phim điện ảnh "Space Sweepers" do Song Joong Ki thủ vai chính đã đứng vị trí 1 trong 28 nước trên thế giới, đồng thời phát sóng tại 190 quốc gia trên Netflix. Từ đó, thu nhập của anh cực cao với 8 tỷ won (khoảng 158 tỷ đồng).

Vị trí thứ 3: Yoo Jae

Đứng vị trí thứ 3 là "MC quốc dân" Yoo Jae Suk với tổng thu nhập 10 tỷ won (200 tỷ đồng). Nam MC được nhiều người yêu mến bởi tính cách hài hước, thân thiện qua các gameshow như "Running Man", "Happy Together"...

Được biết, cát-xê của anh cho mỗi tập đi quay show giải trí là 10-15 triệu won (200-300 triệu đồng/1 tập). Để mời Yoo Jae Suk, mỗi nhãn hàng phải trả 600-800 triệu won (14-16 tỷ đồng).

Vị trí thứ 2: Kim Soo Hyun

Kim Soo Hyun đứng ở vị trí thứ 2 với mức thu nhập 13 tỷ won (256 tỷ đồng). Không chỉ nổi tiếng tại Hàn Quốc, tài tử "Vì sao đưa anh tới" còn rất đắt show ở Trung Quốc. Để mời được anh tham gia, các nhà sản xuất sẵn sàng chi 14 tỷ đồng cho mỗi tập.

Vị trí thứ 1: Jeon Ji Hyun

Không hổ danh "nữ hoàng quảng cáo", Jeon Ji Hyun bỏ xa những người khác trở thành người đứng đầu danh sách với mức thu nhập vào khoảng 17 tỷ won (335 tỷ đồng). Theo tạp chí AsiaTatler, Jeon Ji Hyun được trả khoảng 2,76 tỷ đồng cho 1 tập phim. Trong năm 2021, cô xuất hiện trong 2 bom tấn là "Kingdom: Ashin Of The North" và "Jinri Mountain".

Không những thế, với gương mặt xinh đẹp, cá tính cùng "độ hot" của mình, "mợ chảnh" còn trở thành lựa chọn vàng của các thương hiệu mỹ phẩm, thời trang nổi tiếng.

