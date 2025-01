Thêm tin sốc về đạo diễn có con tuổi 64 cùng "tiểu tam"

Cựu phóng viên giải trí Lee Jin-ho ngày 20-1 đã đăng tải trên YouTube video có tựa đề "Việc Kim Min-hee mang thai và lý do Hong Sang-soo không tặng quà cưới cho con gái". Thông tin được đánh dấu "độc quyền gây sốc" để thu hút khán giả xem.

Cặp đôi bị "ném đá" và bị ghét nhất showbiz Hàn Quốc

Trong video, Lee Jin-ho khẳng định: "Đạo diễn Hong Sang-soo được cho là rất yêu thương con gái mình. Tuy nhiên, khi cô kết hôn cách đây 2-3 năm, mọi người ngạc nhiên khi ông đã không tham dự đám cưới. Không chỉ vắng mặt, ông còn không tặng tiền mừng cưới. Một người bạn của vợ ông đã tức giận trước vụ việc nhưng vợ ông thì bình thản nói: "Ông ấy luôn thế". Bà bình luận mà không thay đổi biểu cảm".

Liên quan đến tin đồn Hong Sang-soo nhận được tiền thừa kế lên đến 120 tỉ won, Lee Jin-ho cho rằng đó là tin giả.

Hong Sang-soo lớn lên trong gia đình khá giả nhưng tin đồn thừa kế khoản tiền lớn là sai.

Lee Jin-ho bác bỏ cáo buộc Hong Sang-soo cắt giảm chi phí du học của con gái sau khi ngoại tình cùng Kim Min-hee.

"Ông ấy luôn được biết là người cực kỳ tiết kiệm. Theo những người thân cận gia đình ông thì đạo diễn này chưa bao giờ trả chi phí việc học của con gái mình ở nước ngoài. Trên thực tế, mẹ vợ ông là người chi trả toàn bộ chi phí học tập của cháu gái.

Vợ của Hong Sang-soo xuất thân từ một gia đình có điều kiện tài chính ổn định, bà đã học cả trung học và đại học tại Mỹ vào những năm 1980, thậm chí còn có thẻ xanh. Mẹ của bà, người rất yêu thương cháu gái, đã chi trả toàn bộ chi phí du học" - Lee Jin-ho thông tin.

Trước đó, thông tin Kim Min-hee, 42 tuổi đang mang thai con của Hong Sang-soo, 64 tuổi, trở thành tâm điểm bàn tán của công chúng.

Cả hai nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác phim "Right Now, Wrong Then" năm 2015 và công khai chuyện yêu đương trước công chúng năm 2017.

Đến nay, Hong Sang-soo vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly dị với vợ nên chuyện tình cảm của ông cùng minh tinh trẻ tuổi bị "ném đá" dữ dội.

Nỗ lực đệ đơn ly hôn của đạo diễn bị bác bỏ dựa trên nguyên tắc của tòa án là không chấp thuận yêu cầu ly hôn do bên có lỗi trong việc đổ vỡ hôn nhân đệ đơn.

Vì thế, con của Hong Sang-soo và Kim Min-hee sắp chào đời sẽ là con ngoài giá thú.