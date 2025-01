'Tiểu tam' Kim Min Hee mang thai 6 tháng với người tình hơn 24 tuổi

Tờ Dispatch hôm 17/1 đăng loạt ảnh ghi lại một ngày bình thường của Kim Min Hee và đạo diễn Hong Sang Soo. Họ đến Seoul và hẹn hò ở một nhà hàng.

Theo Dispatch, diễn viên Kim Min Hee (42 tuổi) sắp làm mẹ. Cô dự kiến ​​sinh con vào năm 2025.

Nguồn tin cho hay Kim Min Hee mang thai con của đạo diễn Hong Sang Soo một cách tự nhiên. Cặp đạo diễn - diễn viên biết tin vui vào mùa hè năm ngoái. Hiện Kim Min Hee ở những tháng cuối của thai kỳ.

Kim Min Hee và Hong Sang Soo hiện sống ở Hanam, Kyunggi-do. Theo Dispatch, đạo diễn Hong chuyển khỏi ngôi nhà ở Apgujeong nơi ông sống cùng vợ và tìm một ngôi nhà mới ở Hanam, nơi bố mẹ Kim Min Hee sinh sống.

Kim Min Hee và Hong Sang Soo đã có mối quan hệ trong 9 năm. Họ gặp nhau trên trường quay bộ phim 'Right Now, Wrong Then' năm 2015 và thừa nhận ngoại tình vào năm 2017.

Hong Sang Soo đã có gia đình, hai vợ chồng có chung một đứa con gái duy nhất. Tờ Dispatch nói, đứa trẻ do Kim Min Hee mang thai được liệt kê là con ngoài giá thú trong sổ đăng ký quan hệ gia đình của Hong Sang Soo.

Tờ báo cho hay cặp nghệ sĩ tới phòng khám sản phụ khoa vào ngày 15/1. Hong Sang Soo tháp tùng bạn gái đến tận phòng xét nghiệm và kiểm tra.

Kể từ sau vụ bê bối 'làm tiểu tam', Kim Min Hee chỉ xuất hiện trong các tác phẩm của Hong Sang Soo. Cô xuất hiện trong 13 tác phẩm, bao gồm 'After That', 'Riverside Hotel', 'The Woman Who Ran', 'Our Day', 'A Traveller’s Need' và 'Suyucheon'.

Vào tháng 8 năm ngoái, cô cũng đã giành được giải Diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Locarno lần thứ 77 cho bộ phim 'Su Yu-cheon'.

Kim Min Hee và đạo diễn hơn 24 tuổi xuất hiện bên nhau vào một ngày tháng 12 năm ngoái.

Kim Min Hee ra mắt với tư cách người mẫu tạp chí, xuất hiện trong các quảng cáo và phim truyền hình như 'School 2'... Tuy nhiên, cô được biết đến với gu thời trang hơn là diễn xuất. Chỉ đến khi đóng 'Goodbye Solo' của biên kịch Noh Hee Kyeong, cô mới bắt đầu tạo tiếng vang. Sau đó, cô đóng nhiều phim như 'Hellcats', 'Actresses', 'Helpless', 'The Handmaiden'... Hong Sang Soo là đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc. Phim của ông nhiều lần tranh giải tại các liên hoan phim quốc tế.