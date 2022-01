"Thánh nữ" kiếm hơn 2 tỷ/tháng lập kỷ lục mới, "hất cẳng" Sơn Tùng, Jack

Năm 2021 đánh dấu một sự kiện đặc biệt của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

Mới đây, đại diện YouTube tại Việt Nam đã công bố Danh sách YouTube Nổi bật 2021 nhằm vinh danh các nhà sáng tạo và video đã tạo được xu hướng nổi bật, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng trong năm vừa qua, theo thống kê của YouTube từ tháng 1 đến tháng 11/2021. Trong đó, danh sách 10 MV Vpop nổi bật nhất 2021 gọi tên những ngôi sao quen thuộc như Sơn Tùng M-TP, Jack, Đen Vâu...

10 MV Vpop nổi bật nhất 2021

Cụ thể, MV "Muộn rồi mà sao còn" của Sơn Tùng M-Tp đứng đầu danh sách 10 MV Vpop nổi bật nhất 2021. Với lượng fan đông đảo cùng các ồn ào đời tư khiến Sơn Tùng trở thành cái tên phủ sóng liên tục trên các phương tiện báo chí truyền thông. MV "Muộn rồi mà sao còn" được công chiếu trên YouTube vào ngày 29/4, là sản phẩm âm nhạc duy nhất của Sơn Tùng trong năm 2021. Đến thời điểm hiện tại, MV thu về gần 145 triệu lượt xem.

"Thánh nữ nhạc chế" Hậu Hoàng lập kỷ lục mới

Xếp ở vị trí thứ 2 là "Trốn Tìm" của Đen Vâu kết hợp với MTV Band. Jack dành vị trí thứ 3 với MV "LAYLALAY". Danh sách năm nay có sự góp mặt của Hậu Hoàng với MV "Cây Tre Trăm Đốt". Hậu Hoàng nổi tiếng là YouTuber sản xuất các video hài hước, thành tích này đánh dấu bước chuyển từ nội dung giải trí sang âm nhạc chuyên nghiệp. Chưa kể trong năm 2019 và 2020, Hậu Hoàng cũng góp mặt trong Danh Sách YouTube Nổi Bật tại các hạng mục Nhà Sáng Tạo Nổi Bật và Video Nổi Bật nhất năm. Như vậy, Hậu Hoàng lập kỷ lục ghi tên mình trong cả ba hạng mục chính của Danh sách YouTube Nổi Bật thường niên.

Hậu Hoàng là YouTuber nổi tiếng được giới trẻ yêu mến. Cô nàng sở hữu kênh YouTube có 7,55 triệu người đăng ký theo dõi. Theo SocialBlade, ở thời điểm hiện tại mỗi tháng Hậu Hoàng có thể kiếm được từ 7,1 nghìn USD (tương đương 161 triệu đồng) cho tới 114,1 nghìn USD (hơn 2 tỷ đồng) nhờ số lượng người theo dõi lớn. Tuy nhiên trên thực tế, thu nhập của "thánh nữ nhạc chế không cao như con số dự đoán bởi của các YouTuber Việt Nam thấp hơn ở nước ngoài rất nhiều.

Trong danh sách 10 MV Vpop còn có những cái tên khác như "Họ yêu ai mất rồi" - Doãn Hiếu đứng bị trí thứ 4, "Sài Gòn đau lòng quá' của Hứa Kim Tuyền và Hoàng Duyên vị trí thứ 5. Những cái tên tiếp theo là "Câu hẹn câu thề" của Đình Dũng, "Cô đơn dành cho ai" của Lee Ken và "Phải chăng em đã yêu" của Juky San lần lượt đứng vị trí 8, 9, 10.

10 Video nổi bật năm 2021

Ngoài ra, với bảng xếp hạng 10 Video nổi bật năm 2021 cho thấy giải trí trực tuyến và bóng đá là chủ đề được nhiều người quan tâm. Video "Ngày Chưa Giông Bão, Always Remember Us This Way" của Hòa Minzy và Văn Mai Hương đã giành được vị trí quán quân. Tiếp theo đó là các video ca nhạc hài hước, đậm chất giải trí.

Bên cạnh đó, năm 2021 đánh dấu một sự kiện đặc biệt khi đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam lần đầu tiên ghi tên mình vào Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Chính vì thế video trực tiếp trận đấu giữa tuyển Việt Nam - UAE và Malaysia - Việt Nam trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2022 đều nằm trong danh sách Top 10 Video Nổi Bật Nhất YouTube năm 2021. Ngoài bóng đá, các chương trình truyền hình như "Running Man Vietnam - Chơi Là Chạy" và "Rap Việt" mùa 2 cũng được chú ý nhiều trong năm qua.

