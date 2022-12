Thành Long chở mỹ nữ trên mô tô nước gặp sự cố, Lý Liên Kiệt rơi từ độ cao 12m

Chân Tử Đan

Bộ phim Giải cứu (Come back home) do "siêu sao võ thuật" Chân Tử Đan đóng chính trở thành "bom xịt" phòng vé khiến nhiều khán giả bất ngờ. Phim kể về hành trình của Đức (Chân Tử Đan) đi tìm kiếm đứa con trai 8 tuổi bị thất lạc ở vùng núi tuyết lạnh giá. Tuy phim không có nhiều cảnh hành động nhưng bối cảnh chính được thực hiện tại núi Trường Bạch, nơi thời tiết luôn ở tình trạng âm 30 độ C gây ảnh hưởng cho ê-kíp quay phim.

Theo HK01, Chân Tử Đan và đoàn phim phải ở lại núi Trường Bạch quay phim kéo dài nhiều tháng trời. Nam diễn viên phải đóng phim trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thậm chí có một số phân cảnh phải ngâm cơ thể dưới dòng sông băng, bị chôn lấp dưới hố tuyết lạnh giá. Chỉ cần một sơ suất bất cẩn cũng có thể lấy đi tính mạng của các diễn viên. Để đảm bảo an toàn cho Chân Tử Đan, đạo diễn La Chí Lương cho biết, đoàn phim đã mua bảo hiểm trị giá 100 triệu NDT (hơn 15 triệu USD) cho ngôi sao võ thuật nổi tiếng.

Từ Thiên Hựu

Trong một lần phỏng vấn trên chương trình của MC Trần Chí Vân, nam diễn viên Từ Thiên Hựu cho biết, anh là người không tin vào phong thủy trong nhiều năm. Tuy nhiên, có một lần anh được nhắc nhở rằng bản thân phải cẩn thận với những hoạt động nguy hiểm như leo núi. Khi đó, anh đã bỏ qua thông tin này và không mấy bận tâm cho tới một lần nam diễn viên bị chết hụt khi quay cảnh leo núi trong một bộ phim truyền hình.

HK01 cho biết, cách đây khoảng 10 năm, Từ Thiên Hựu đi đóng phim ở Đại lục. Trong phim, nhân vật của anh có một cảnh quay ở vách núi đá. "Khi đó đoàn phim thực hiện một cảnh quay ở rìa vách đá, tôi bị treo lên cao khoảng 20m", Từ Thiên Hựu nói.

Sau khi hoàn thành cảnh quay, đạo diễn hô "Cắt" và chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo nhưng ê-kíp không ai để tâm tới Từ Thiên Hựu. "Cho dù tôi hét lên nhưng cũng chẳng ai bận tâm, không ai biết là khi đó cát ở trên vách đá rơi xuống liên tục, tôi suýt bị ngộp thở", nam diễn viên trải lòng. May mắn là một diễn viên đã nhìn thấy anh chưa được đưa xuống nên đã hô hoán kêu cứu.

Thành Long

Theo HK01, Thành Long từng xác nhận ông suýt bị chết đuối khi quay cảnh lái mô tô nước trong phim Cấp tiên phong (Vanguard). Thời điểm đóng phim, ngôi sao võ thuật đình đám đã 66 tuổi.

Dù vậy, Thành Long vẫn tự mình thực hiện cảnh hành động nguy hiểm mà không cần đóng thế. Đó là phân cảnh nhân vật của Thành Long lái mô tô nước chạy trên biển, ngồi sau là nữ diễn viên Mẫu Kỳ Di Nhã. Khi chạy đến khúc cua, Thành Long va phải một tảng đá khiến chiếc mô tô bị lật, cả hai diễn viên bị rơi xuống nước.

Sau khi tai nạn xảy ra, Mẫu Kỳ Di Nhã nhanh chóng nổi lên trên mặt nước nhưng Thành Long lại mất tích khoảng 45 giây. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ nhanh chóng chạy tới ứng cứu Thành Long.

Trong một lần phỏng vấn, nam diễn viên cho biết, khi bị rơi xuống nước ông đã bị dòng nước nhấn chìm và uống rất nhiều nước. Dù có nhiều kinh nghiệm nhưng khi cố đẩy chiếc xe, ông không còn sức lực. Ngôi sao võ thuật không biết bản thân ở trong nước bao lâu cho tới khi được lực lượng cứu hộ ứng cứu thành công.

Lý Liên Kiệt

Trong một lần tham gia phỏng vấn với MC Lỗ Dự, Lý Liên Kiệt tiết lộ ông từng suýt chết trong quá trình quay phim Hoắc Nguyên Giáp. Theo lời siêu sao vũ thuật Trung Quốc, ông dã rơi xuống đất từ độ cao 12m trên trường quay. May mắn là Lý Liên Kiệt không bị thương do được nhân viên hậu trường chuẩn bị sẵn tấm đệm lớn. Dù vậy, Lý Liên Kiệt vẫn phải nghỉ ngơi vài ngày để đảm bảo sức khỏe.

Theo HK01, Lý Liên Kiệt cũng từng đối diện với cái chết khi ngồi thiền ở độ cao 4.200 m so với mặt nước biển trong một lần đi du lịch ở Tây Tạng. Do bị hết dưỡng khí, ngôi sao nổi tiếng không thể nào thở được. Trải qua những lần thập tử nhất sinh, Lý Liên Kiệt cho biết mỗi người nên trân quý từng ngày trong cuộc sống của chính mình.

Thái Trác Nghiên

Thái Trác Nghiên từng suýt chết khi thực hiện một cảnh quay trong phim Đại chiến thần thám. Trong phim, nữ diễn viên phải thực hiện cảnh quay đầu bị quấn chặt bằng màng bọc thực phẩm. Để đảm bao an toàn cho cô, nhân viên hậu trường đã chọc thủng hai lỗ nhỏ ở phần mũi để Thái Trác Nghiên điều hòa được hơi thở.

Tuy nhiên, đạo diễn lo sợ cảnh phim sẽ không hoàn hảo khi lên sóng nên đã yêu cầu quấn thêm một lớp màng bọc thực phẩm. Dù cảnh quay chỉ kéo dài 1 phút nhưng Thái Trác Nghiên cho biết, khi được tháo hết lớp màng bọc thực phẩm ra, cô có cảm giác như vừa chết đi sống lại.

Tần Bái

Xuất hiện trong chương trình Life is Beautiful mùa 2 (2021), nam diễn viên Tần Bái từng kể lại lần chết hụt cách đây 30 năm khi đóng phim Lam Giang truyện chi phản phi tổ phong vân (Arrest the restless) hợp tác cùng ngôi sao quá cố Trương Quốc Vinh. Trong phim, nhân vật Nhan Đồng do Tần Bái đảm nhận có một cảnh quay lái xe đâm vào một chiếc ô tô khác.

Theo kịch bản, nhân vật của ông phải trèo lên nắp capo xe rồi mới được rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, lúc đó Trương Quốc Vinh sốt ruột chạy tới kéo Tần Bái ra ngoài ngay lập tức. Sau khi rời khỏi hiện trường, Tần Bái và ê-kíp mới phát hiện một chiếc xe đã bị rò rỉ dầu, một tia lửa lướt qua và cuối cùng xảy ra một vụ nổ. Tần Bái cho biết, ông rất cảm kích Trương Quốc Vinh vì ngôi sao quá cố đã cứu ông một mạng.

Thiệu Âm Âm

Xuất hiện trong một chương trình của đài ViuTV cách đây không lâu, nữ diễn viên Thiệu Âm Âm gây bất ngờ khi tiết lộ bà suýt chết khi đóng phim cổ trang dán mác 18+ Quan nhân ngã yếu. Theo lời Thiệu Âm Âm, bà phải thực hiện cảnh treo cổ trên cây để đảm bảo cảnh quay chân thực nhất theo ý đồ đạo diễn.

Khi đó, Thiệu Âm Âm bị treo cổ trong một khoảng thời gian khá dài tới nỗi tay bị sưng tấy, mắt trợn ngược và chân duỗi ra cứng đơ. Tuy nhiên, đạo diễn lại cố tình chờ thời cơ để có một cơn gió thổi qua khiến chiếc váy mỏng tang bà mặc bị tốc lên và làm lộ điểm nhạy cảm. Cho tới khi thấy nữ diễn viên suýt chết ngạt, nhân viên hậu trường và người quay phim mới chạy tới cứu Thiệu Âm Âm đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hứa Quan Kiệt

Năm 1987, Hứa Quan Kiệt và đoàn phim Vệ Tư Lý truyền kỳ đến Nepal để thực hiện một số cảnh quay bổ sung. Khi đặt chân tới vùng cao nguyên của Nepal, nam diễn viên bị say độ cao. Do địa điểm quay phim qua xa khu vực trung tâm, tính mạng của Hứa Quan Kiệt gần như ở tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc". May mắn là dựa vào ý chí kiên cường, nam diễn viên sinh năm 1948 mới bảo vệ được tính mạng và được đưa đến thủ đô Kathmandu để chữa trị.

Sau này, đạo diễn phim Vệ Tư Lý truyền kỳ đã kể lại chuyện này với cánh truyền thông. Đạo diễn phim cho biết, bác sĩ địa phương khi đó thẳng thắn chia sẻ, Hứa Quan Kiệt giữ được tính mạng nhờ cấp cứu kịp thời. "Chậm 15 phút nữa là to chuyện rồi. Nếu để chậm hơn nữa, anh ta sẽ rất nguy hiểm", đạo diễn phim Vệ Tư Lý thuật lại lời bác sĩ. Sau lần chết hụt này, Hứa Quan Kiệt phải ở nhà tĩnh dưỡng hơn một năm mới có thể trở lại đóng phim.

