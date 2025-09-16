Thanh Lam từng suýt bị nhạc sĩ Dương Thụ đuổi khỏi phòng thu

Tại buổi họp báo giới thiệu liveshow Dương Thụ - Bài hát thu về chiều 15/9, nhạc sĩ có dịp cùng các ca sĩ gắn bó thân thiết với mình hàn huyên những chuyện cũ. Thanh Lam nhớ về ngày mới nổi tiếng, vào TP HCM đi hát và được nhạc sĩ đưa đến phòng thu để thu âm bài Em đi qua tôi và Hơi thở mùa xuân.

Nghe Thanh Lam hát, ông bỏ đi và thậm chí có suy nghĩ mời ca sĩ khỏi phòng thu. "Tôi viết nhạc phải có tiết tấu còn Thanh Lam quen hát rock. Tôi tức quá nên bỏ đi, sau đó ông Phú Quang phải vào xoa dịu để tình hình bớt căng thẳng", nhạc sĩ kể. Dương Thụ thừa nhận mình là người nóng tính, tức lâu nhưng Thanh Lam là người chủ động điều chỉnh để hòa quyện với âm nhạc của ông. Tết năm đó, ca sĩ còn mời ông đến nhà để gặp bố cô, nhạc sĩ Thuận Yến, như một động thái làm hòa.

Nhạc sĩ Dương Thụ và ca sĩ Thanh Lam ở họp báo chiều 15/9.

Theo Dương Thụ, không chỉ Thanh Lam mà Mỹ Linh cũng từng suýt nữa bị Dương Thụ đuổi ra khỏi phòng thu vì hát không đúng ý nhạc sĩ.

Thanh Lam nói tuổi trẻ của cô gắn liền với nhạc Dương Thụ. Từng hát nhiều tác phẩm ông viết nhưng cô phải chịu thua trước Họa mi hót trong mưa vì không thể hiện được sự nhẹ nhàng của bài hát. "Năm đó, tôi vừa sinh em bé thì làm đĩa Mây trắng bay về. Anh Quốc Trung chạy vào phòng khoe phối được bài Họa mi hót trong mưa hay lắm, nói tôi nhất định phải thu. Thế nhưng khi vào phòng thu, tôi hát họa mi như con chim đại bàng. Cố thế nào cũng không thể nào nhẹ nhàng ở đoạn cuối, tôi đành bảo rằng em chịu thua", ca sĩ vừa cười vừa kể. Cô cũng cho biết đó là bài hát duy nhất mình phải chịu thua trong sự nghiệp. Ca khúc sau này được nhạc sĩ Dương Thụ giao cho ca sĩ Khánh Linh.

Trải qua nhiều thăng trầm, từng bị nhạc sĩ giận dỗi nhưng Thanh Lam luôn coi Dương Thụ là người thân trong gia đình. Cô nói sẽ có mặt bất kỳ khi nào nhạc sĩ gọi và nghe theo mọi chỉ đạo của ông. Trong đêm nhạc sắp tới, cô sẽ hát hai bài, trong đó có bản song ca Cho em một ngày với Orange. Sự kết hợp giữa đại diện hai thế hệ Thanh Lam và Orange sẽ mang đến cho ca khúc sức sống mới.

Đêm nhạc Dương Thụ - Bài hát thu về còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ gắn bó lâu năm với ông như Bằng Kiều, Hồng Nhung, Khánh Linh, Vũ Thắng Lợi và Đào Tố Loan. Điểm mới của chương trình là sự xuất hiện của ca sĩ Tấn Minh, người chưa từng xuất hiện trong các đêm nhạc trước đây của nhạc sĩ, bên cạnh các ca sĩ trẻ như Orange, Trần Minh Đức. Chương trình sẽ diễn ra tối 14/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, do Dương Thụ đảm nhận vai trò giám đốc nghệ thuật, nhạc sĩ Hoài Sa là phối khí chính, dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam đồng hành.

Nhạc sĩ Dương Thụ sinh năm 1943 tại Ứng Hòa, Hà Nội, là một trong những gương mặt tiêu biểu của nhạc nhẹ Việt Nam đương đại. Ông xuất thân từ gia đình khoa bảng, sớm học piano, rồi tốt nghiệp khoa Văn, Đại học Sư phạm Hà Nội. Đến năm 1977, ông vào TP HCM làm việc rồi bắt đầu sáng tác nhiều hơn. Sau Đổi mới, các sáng tác của ông mới bắt đầu được phổ biến và gắn liền với các tên tuổi lớn như Bằng Kiều, Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh... Các sáng tác tiêu biểu của ông gồm: Lắng nghe mùa xuân về, Mong về Hà Nội, Mặt trời dịu êm, Họa mi hót trong mưa, Tiếng sóng, Cho em một ngày...