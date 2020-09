"Tài tử sang Việt Nam bị trộm mất ví" hóa ra rất có duyên với nhiều người đẹp nóng bỏng

Thứ Ba, ngày 08/09/2020 05:00 AM (GMT+7)

"Ông hoàng" Gerard Butler từng có nhiều cơ duyên đóng cặp với các mỹ nhân khiến khán giả ấn tượng.

Gerard Butler được coi là "ông hoàng Hollywood" khi được trả cát-xê từ 15 đến 20 triệu USD cho mỗi phim. Tên tuổi anh gắn liền với các phim như 300, London thất thủ, Các vị thần Ai Cập... Năm 2016 anh đã đặt chân tới Đà Nẵng, Hội An và TP. Hồ Chí Minh và không may bị mất ví tiền trên chuyến bay đến Tân Sơn Nhất.

Thông minh, liều lĩnh, can đảm và cũng cực kỳ quyến rũ, dù đóng cùng nhau trong bất cứ thể loại nào, từ hài hước, chính kịch cho đến hành động, viễn tưởng, những mỹ nhân cực phẩm này cũng từng ít nhiều làm lu mờ ông hoàng Gerard Butler của “Greenland: Thảm Họa Thiên Thạch” và gây bao thương nhớ cho khán giả.

Lena Headey - 300

Lena Headey thủ vai Cersei Lannister trong Game Of Thrones

Trước khi được đông đảo khán giả toàn cầu biết tới qua loạt phim truyền hình đình đám Game Of Thrones (Trò Chơi Vương Quyền) của HBO - bộ phim mang về cho cô 5 đề cử Emmy và 1 đề cử Quả Cầu Vàng, vai diễn “cổ trang” ấn tượng nhất của Lena Headey chính là Gorgo - hoàng hậu xứ Sparta, vợ của Hoàng đế Leonidas (Gerard Butler thủ vai) trong bộ phim đình đám 300 vào năm 2017.

Lena Headey trong 300

Giữa dàn nam thần đình đám như Gerard Butler hay “Magneto” Michael Fassbender, Lena Headey vẫn xuất sắc ghi dấu ấn với hình tượng “nữ cường” thông minh, xinh đẹp đầy sắc sảo, một mình đối đầu với nhiều âm mưu chính trị đen tối trong khi chồng cô đương đầu với khó khăn nơi trận mạc tiền tuyến. Đây cũng là vai diễn mang về cho nữ diễn viên sinh năm 1973 đề cử Nữ phụ xuất sắc - giải thưởng Saturn năm 2008.

Katherine Heigl - The Ugly Truth

Một trong những gương mặt gợi cảm nhất Thế giới do US Weekly bình chọn - Katherine Heigl đã cùng Gerard Butler tạo nên cặp đôi “hoàn cảnh” với vô số tình huống dở khóc dở cười trong bộ phim hài tình cảm The Ugly Truth (tạm dịch: Sự Thật Mất Lòng).

Lấy đề tài “đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim”, “đàn ông thích tình dục, phụ nữ cần tình yêu”, bộ phim xoay quanh Abby Richter (Katherine Heigl) - nhà sản xuất của talkshow có tên “The Ugly Truth” (Sự Thật Mất Lòng). Giống như vô số các phụ nữ khác, cô luôn tìm kiếm một mẫu đàn ông lý tưởng với các tiêu chí: lịch lãm, lãng mạn, dịu dàng quan tâm, lại rắn rỏi có thể trở thành chỗ dựa vững chắc. Thế nhưng, Mike Chadway (Gerard Butler) - người dẫn chương trình talkshow “The Ugly Truth”, một gã “sành sỏi” tình trường lại “tát thẳng vào mặt cô” bằng một sự thật mất lòng: Đời không phải là tiểu thuyết. Đàn ông chỉ yêu vẻ ngoài của phụ nữ và quan tâm đến chuyện chăn gối mà thôi.

Để chứng minh cho tuyên bố hùng hồn này, Mike trở thành quân sư cho Abby, giúp cô chinh phục anh chàng hàng xóm - hiện thân cho mọi tiêu chí mà Abby theo đuổi. Và cũng từ đó, mối quan hệ của cặp đôi Mike - Abby nâng lên một “tầm cao mới”.

Jennifer Aniston - The Bounty Hunter

Jennifer Aniston được đông đảo người yêu phim nhớ mặt gọi tên sau khi vào vai nhân vật Rachel trong bộ phim dài tập Friends đình đám. Nhưng không vì thế mà cô vợ cũ xinh đẹp của Brad Pitt bị ló ngơ trên màn bạc. Một trong những tác phẩm Jennifer tham gia được khán giả đặc biệt yêu thích có thể kể đến bộ phim hài - hành động The Bounty Hunter - tựa Việt: Kẻ Săn Tiền Thưởng đóng cặp cùng Gerard Butler.

Nhân vật chính của phim là Milo Boyd (Gerard Butler thủ vai), một gã săn tiền thưởng đang gặp vận xui. Tình cờ, Milo nhận được một nhiệm vụ vô cùng thú vị: Truy lùng phóng viên của Daily News - Nicole Hurley (Jennifer Aniston), đồng thời cũng là cô vợ mãi không chịu ly hôn của mình. Bản thân Nicole cũng đang điều tra một vụ mưu sát được che đậy thông minh. Trong tình thế “tình cũ không rủ cũng tới, họ còn trở thành mục tiêu của một tổ chức tội phạm nguy hiểm. Đoàn kết là giải pháp duy nhất.

Morena Baccarin - Greenland

Năm 2020 này, bóng hồng xinh đẹp sánh bước bên tài tử Gerard Butler là nữ diễn viên lai hai dòng máu Italy và Brazil - Morena Baccarin trong siêu phẩm đề tài tận thế mang tên Greenland: Thảm Họa Thiên Thạch.

Xinh đẹp, nóng bỏng và vô cùng quyến rũ, nữ diễn viên sinh năm 1979 được đông đảo khán giả Việt Nam biết tới qua vai diễn Vanessa, người tình của Deadpool do Ryan Reynold thủ vai trong hai bộ phim điện ảnh Deadpool ra mắt năm 2016 và 2018. Đồng thời, Morena còn vào vai tiến sĩ Leslie Thompkins, bạn gái của thanh tra James Gordon trong Gotham - phim truyền hình kể về khoảng thời gian siêu anh hùng Batman ở tuổi niên thiếu.

Morena Baccarin và Gerard Butler cùng tham gia "Greenland: Thảm Họa Thiên Thạch"

Đến từ nhà sản xuất của John Wick và Nhà Trắng Thất Thủ đình đám, Greenland: Thảm Họa Thiên Thạch mà Morena Baccarin và Gerard Butler cùng tham gia năm nay lấy bối cảnh người dân toàn cầu đang háo hức đón chào sự kiện sao chổi Clarke đi qua Trái Đất. Nhưng sau cú va chạm bất ngờ, các mảnh vỡ của thiên thạch khổng lồ liên tiếp rơi xuống, phá hủy tất cả mọi thứ nơi nó đi qua. Và cũng từ đó, con người phải chạy đua với thời gian để thoát khỏi thảm họa diệt vong khủng khiếp này. John Garrity (Gerard Butler) vốn là một kỹ sư tài năng, nhận được tin tức về những hầm ngầm trú ẩn ở Greenland. Anh nhanh chóng tìm cách đưa vợ mình Allison (Morena Baccarin) cùng con trai Nathan đến miền đất hứa, hy vọng sống sót duy nhất của tất cả.

