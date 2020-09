Diễm My 9X tiết lộ mối quan hệ với bạn trai hiện tại qua chi tiết này

Thứ Hai, ngày 07/09/2020 11:51 AM (GMT+7)

Yêu nhau hơn 3 năm, Diễm My và bạn trai doanh nhân Việt kiều được khán giả ủng hộ.

Trong sự kiện lễ trao giải VTV Awards 2020 vừa qua, nữ diễn viên Diễm My 9X nổi bật với đầm trắng thiết kế lệch vai. Là một trong 5 ứng viên lọt vào đề cử giải Nữ diễn viên ấn tượng, Diễm My nhận được nhiều tình cảm nhờ vai Linh trong phim truyền hình "Tình yêu và tham vọng". (Ảnh: Lê Chí Linh)

Tấm hình hiếm hoi Diễm My chụp cùng bạn trai khi tham gia sự kiện ở Hà Nội. Chỉ qua chi tiết này đủ thấy mối quan hệ tình cảm của hai người vẫn thắm thiết. Được bạn trai tháp tùng ra Bắc, Diễm My vẫn kín tiếng, dè dặt về chuyện riêng tư. Bạn trai của nữ diễn viên được cư dân mạng khen ngợi "tuấn tú", "điển trai". Diễm My 9X thừa nhận hẹn hò doanh nhân Việt kiều Vinh Nguyễn hồi tháng 3/2018. Cả hai hẹn hò từ cuối năm 2017 nhưng đến năm 2018 mới lên tiếng xác nhận. Vinh Nguyễn từng học tại Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne (Victoria, Australia), thành lập công ty, là một doanh nhân thành đạt. Anh là người ủng hộ Diễm My trong công việc, ở bên động viên tinh thần khi mẹ của Diễm My qua đời đột ngột.

Diễm My sinh năm 1990, tuy yêu bạn trai hơn 3 năm nhưng chưa tiết lộ kế hoạch kết hôn. Một năm qua cô ra ngoài Bắc để quay phim "Tình yêu và tham vọng". Diễm My chia sẻ, trong dịp được nghỉ diễn, cô vẫn tranh thủ bay vào Nam để thăm gia đình và bạn trai. Có khi, Vinh Nguyễn lại bay ra Bắc.

Quãng thời gian tham gia đóng vai Linh là trải nghiệm đầu tiên kéo dài tới 1 năm Bắc tiến của Diễm My 9X. Cô chia sẻ trên sân khấu của VTV Awards: "My được học hỏi và trưởng thành rất nhiều trong kỹ năng diễn xuất, và quan trọng nhất là được truyền năng lượng tích cực trong khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời Diễm My".

Không chỉ được khen ngợi về câu trả lời ngắn gọn súc tích, Diễm My còn nhận về những lời tán dương bởi nhan sắc tỏa sáng.

Nữ diễn viên có lợi thế với gương mặt nhỏ giúp ăn hình. Cô diện phụ kiện đồng hồ hàng hiệu có giá ước chừng 2 tỷ đồng cùng ví xách tay đồng màu với trang phục.

Góc nghiêng xinh đẹp của Diễm My tạo ấn tượng trong mọi khung hình.

Nữ diễn viên tạo dáng chụp hình kỷ niệm bên Xuân Nghị - người đoạt giải Nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards năm nay, cùng các diễn viên nữ Lã Thanh Huyền, Bảo Thanh, ca sĩ Hoàng Thùy Linh.

Với bạn diễn Thanh Sơn và Lã Thanh Huyền, Diễm My tạo nên một bức hình được khán giả nhận xét "Sơn có vẻ đang nghiêng về phía Tuệ Lâm (tên nhân vật của Lã Thanh Huyền trong "Tình yêu và tham vọng").

Tình địch trong phim nhưng ngoài đời Diễm My và Lã Thanh Huyền thân thiết với nhau.

