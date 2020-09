2 nữ hoàng cảnh nóng: Người "mất tích", kẻ bị bủa vây bởi scandal bán dâm

Thứ Hai, ngày 07/09/2020 04:13 AM (GMT+7)

Số phận, đời tư của 2 người đẹp sẵn sàng cởi áo vì cảnh nóng trên màn ảnh quá đối lập nhau ngoài đời thường.

Jeon Do Yeon là một người giúp điện ảnh Hàn tỏa sáng trên thế giới nhờ những vai diễn gai góc và nóng bỏng. Nữ diễn viên “tắc kè hoa” được mệnh danh là một trong những nữ hoàng cảnh nóng nổi tiếng của màn ảnh Hàn. Trong các vai diễn đỉnh cao của Jeon Do Yeon phải kể đến The Contact, Secret Sunshine, The Housemaid…

Tham gia trong nhiều phim điện ảnh 18+, đáng nói nhất phải là vai diễn trong tác phẩm “đáng ghê tởm nhất” - Happy End. Trong đó, Jeon Do Yeon đóng vai một người mẹ cho con thơ uống thuốc ngủ để đi ngoại tình. Nhân vật của cô là một trong ba nữ chính, một nữ giám đốc trung tâm Anh ngữ, có một người chồng không cân xứng, dẫn đến việc cô ngoại tình với tình cũ. Những cảnh nóng trần trụi giữa Jeon Do Yeon và bạn diễn Joo Jin Mo khiến người xem phẫn uất vì thương thay cho sự nhẫn nhục, chịu đựng của một người chồng không kiếm được nhiều tiền như vợ, phải chấp nhận ở nhà chăm con, lo việc gia đình. Nhưng "tức nước vỡ bờ", sau hai lần nín nhịn nhìn thấy vợ ngoại tình trong lúc con thơ đang ốm, người chồng đã lên kế hoạch trả thù vợ và tình địch.

Một bộ phim có nhiều cảnh nóng của Jeon Do Yeon phải kể đến "Untold Scandal". Trong phim, cô thủ vai góa phụ một lòng giữ gìn trinh tiết với người chồng đã qua đời khi cả hai chưa kịp động phòng. Khi trái tim mở cửa với gã Jo Won (Bae Yong Joon đóng) đẹp trai, tài giỏi, đào hoa và sát gái, cũng là lúc người góa phụ ấy phải chịu bi kịch trong tình yêu vì sự ghen tức của người đàn bà ghen tuông với tình yêu Jo Won.

Jeon Do Yeon cũng rất táo bạo khi thực hiện cảnh nóng trong phim 18+ "The Housemaid". Hóa thân vào vai một người giúp việc có tình cảm với ông chủ trăng hoa, nữ diễn viên phải hy sinh trong nhiều phân cảnh táo bạo. Kết cục bi thảm của nhân vật để lại nhiều ám ảnh.

Tham gia trong rất nhiều phim và nhận về các giải thưởng uy tín trong và ngoài nước, nhưng thời gian gần đây Jeon Do Yeon lại gần như “mất tích” khỏi màn ảnh Hàn. 4 năm cô không tham gia một bộ phim nào khiến người hâm mộ tò mò về người phụ nữ từng lọt danh sách 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2007 do tạp chí Variety của Mỹ bình chọn.

Sau 4 năm “ở ẩn” kể từ drama “The Good Wife”, nữ hoàng cảnh nóng xứ Hàn mới trở lại khi xác nhận vào vai trong phim Human Disqualification, đóng cặp cùng trai trẻ Ryu Jun Yeol.

Nhiều người tự đặt ra câu hỏi: “Liệu một người phụ nữ thường xuyên đóng những cảnh nóng “bỏng tay” như thế, chồng cô ấy sẽ phản ứng ra sao?”. May mắn cho Jeon Do Yeon khi ông xã luôn là hậu phương ủng hộ vợ trong sự nghiệp. Từ khi kết hôn vào tháng 3/2007, Jeon Do Yeon và doanh nhân người Mỹ gốc Hàn vẫn sống hạnh phúc bên nhau, không một thị phi hay tin đồn rạn nứt.

Người đẹp Sung Hyun Ah từng được coi là một trong những mỹ nhân nóng bỏng của showbiz Hàn. Sinh năm 1975, Sung Hyun Ah nhận giải Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc khi mới 19 tuổi. Cùng năm đó, cô giành giải Người đẹp ăn ảnh tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế. Sau khi trở thành Á hậu, Sung Hyun Ah lấn sân showbiz, làm MC và kế đó tham gia các vai diễn. Cô không ngại cởi áo trên màn ảnh, sẵn sàng đóng những cảnh "yêu".

Những bộ phim táo bạo của Sung Hyun Ah có thể kể tới như Woman is the future of man, The Scarlet Letter (2004), Lover (2005), The Customer is Always Right (2006), Time (2006)... Chính những vai diễn có cảnh nóng khiến cô vấp phải tranh cãi vì mang danh Á hậu. Trong bộ phim Lover, cảnh quay cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Sung Hyun Ah và nam diễn viên Jo Dong Hyuk được thực hiện tại phòng triển lãm tranh. Hai người diễn rất thật 3 cảnh nóng mức độ cao, từ cảnh chăn gối trong khách sạn tới màn âu yếm mãnh liệt tại quán bar.

Khi tham gia bộ phim về đề tài tình dục "Woman is the future of man", Sung Hyun Ah đóng vai bạn gái cũ của nhân vật nam chính, đồng thời có nhiều cảnh sex táo bạo. Nhân vật nữ do Sung Hyun Ah đảm nhận trải qua mối quan hệ tay ba. Hai nhân vật nam chính, một người là giáo viên nghệ thuật trường Đại học và một người tốt nghiệp trường Điện ảnh ở Mỹ quay trở về Hàn.

Bộ phim gây tranh cãi về tính tình dục cao đồng thời cũng là tác phẩm đánh dấu nhiều cảnh nóng táo bạo của nữ diễn viên Sung Hyun Ah là "Bằng chứng ngoại tình" (The Scarlet Letter). Sung Hyun Ah đóng vai góa phụ của nhân vật bị hại trong một vụ giết người. Cô sẵn sàng nude 100% trước ống kính và diễn nhiều cảnh "yêu".

Đời tư của Sung Hyun Ah gặp không ít scandal, từ bộ sách ảnh nude 150 ảnh đến bản án 1 năm 6 tháng tù giam vì sử dụng chất gây nghiện. Chưa hết, vào năm 2013, người đẹp này vướng lùm xùm liên quan tới vụ bán dâm tiền tỷ cho một thương nhân. Sau nhiều lần kháng án, cuối cùng Sung Hyun Ah được tuyên vô tội trong vụ bán dâm. Tuy nhiên, vết đen này khiến cô khó lòng quay trở lại làng giải trí Hàn như trước.

Về hôn nhân, người đẹp Hàn trải qua 2 lần kết hôn không như ý. Lần kết hôn đầu tiên vào năm 1997 cùng một doanh nhân, Sung Hyun Ah ly dị 2 năm sau đó. Năm 2010, cô kết hôn với doanh nhân giàu có họ Choi, sinh con trai vào năm 2012. Tới tháng 5/2017, thi thể của ông Choi được tìm thấy trong xe hơi, nghi tự tử bằng khí than do bị điều tra tội danh tham ô. Nói về cái chết của chồng, Sung Hyun Ah cho hay cô và ông Choi ly thân vài năm trước nhưng chưa hoàn tất thủ tục ly dị, cô rất sốc về sự ra đi của chồng.

Nguồn: http://danviet.vn/2-nu-hoang-canh-nong-nguoi-mat-tich-ke-bi-bua-vay-boi-scandal-ban-dam-50202079...Nguồn: http://danviet.vn/2-nu-hoang-canh-nong-nguoi-mat-tich-ke-bi-bua-vay-boi-scandal-ban-dam-502020794112173.htm