Tài tử Hong Kong bị Lưu Đức Hoa cấm sóng 3 năm, không làm vẫn có lương giờ ra sao?

Lâm Gia Đống được biết đến là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất nhì làng điện ảnh Hong Kong với nhiều vai diễn ấn tượng. Góp mặt trong hàng loạt các tác phẩm đình đám như: Bão lửa, Trivisa, Chuyện xưa ở Hong Kong,…Trong đó, tác phẩm đã đem sự nghiệp của Lâm Gia Đống lên đỉnh cao là Trivisa với giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong (giải Kim Tượng).

Thế nhưng ít ai biết rằng, trước đó Lâm Gia Đống từng bị Lưu Đức Hoa cấm sóng 3 năm vì thái độ làm việc không chuyên nghiệp.

Lưu Đức Hoa là một trong những diễn viên thành công nhất lịch sử nền điện ảnh Châu Á và là một trong Tứ Đại Thiên Vương của Hong Kong. Ngoài vai trò là một diễn viên, ca sĩ, anh còn là một nhà sản xuất tài năng. Hiện Lưu Đức Hoa đang điều hành một công ty do chính anh sáng lập là Focus Artistes, chủ yếu sản xuất phim ảnh và quản lý nghệ sĩ.

Lâm Gia Đống gia nhập giới giải trí từ khi tham gia khoá đào tạo diễn viên của TVB năm 1988. Ban đầu anh chỉ tham gia vai quần chúng, vai phụ, rồi dần dần được đóng chính. Sau khi rời khỏi TVB, Lâm Gia Đống đầu quân cho công ty Focus Artistes của Lưu Đức Hoa. Sự nghiệp của nam diễn viên họ Lâm không được thuận lợi khi liên tiếp bị chỉ trích vì tính cách bốc đồng và kỹ năng đóng phim còn dở tệ. Thế nên trong suốt 3 năm, nam diễn viên không được giao cho bất kỳ vai diễn nào cũng như không xuất hiện trên các chương trình truyền hình.

Lưu Đức Hoa cho biết: “Anh cần cải thiện kỹ năng diễn xuất của mình và tôi sẽ gặp lại anh sau 3 năm nữa”. Theo đó “Ảnh đế” họ Lưu bày tỏ mong muốn Lâm Gia Đống cần có một khoảng thời gian để bình tĩnh, nhìn nhận về con người cũng như cuộc sống để có cảm xúc tốt hơn trong các vai diễn.

Trong khoảng thời gian không có việc làm, Lâm Gia Đống vẫn được Lưu Đức Hoa ưu ái, trả lương hàng tháng để trang trải cuộc sống. Tái xuất màn ảnh sau 3 năm, Lâm Gia Đống liên tiếp xuất hiện trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Love the king like a dream, The world without thieves và nhiều bộ phim dài tập khác.

Về việc bị cấm sóng 3 năm, lúc đầu Lâm Gia Đống không hiểu vì sao Lưu Đức Hoa lại đối xử với mình như vậy nhưng giờ nghĩ lại, nam diễn viên họ Lâm lại bày tỏ lời cảm ơn đối với Lưu Đức Hoa về những điều anh đã làm.

