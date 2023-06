Show truyền hình mới gây tranh cãi vì quay cận vòng 1 của sao nữ

Theo HK01, gameshow truyền hình mới Summer Splash Macau của đài TVB Hong Kong (Trung Quốc) vừa lên sóng tối 4/6 ngay lập tức thu hút sự chú ý của khán giả.

Đội trưởng của hai đội là Lâm Thịnh Bân (Bob) và King Kong đảm nhận công việc dẫn đầu hai nhóm nghệ sĩ đến Macau để trải nghiệm các trò chơi mới tại Công viên nước Studio City ở Macau. Công viên nước Studio City ở Macau được mệnh danh là thiên đường dưới nước hấp dẫn nhất Macau với hàng loạt trò chơi giải trí hấp dẫn.

Dư Tư Đình (bikini hồng) và Trần Uyển Hành (bikini xanh) là hai sao nữ được chú ý nhất nhờ ngoại hình gợi cảm.

Trong tập 1, đội do Bob dẫn đầu bao gồm Hà Hạo Văn, Tô Vận Tư, Quan Phong Hinh và Trần Uyển Hành. Đội do King Kong dẫn đầu bao gồm Chu Chí Khang, Dư Tư Đình, Lâm Tú Di và Thiệu Sơ. Do gameshow mang màu sắc tươi mới của mùa hè, các đội chơi đều mặc trang phục kiệm vải khoe được vóc dáng.

Trong số đó, hai người đẹp "siêu vòng 1" bắt mắt nhất là Dư Tư Đình và Trần Uyển Hành. Hai nữ diễn viên đều diện bikini gợi cảm. Khi tham gia trò chơi, Dư Tư Đình và Trần Uyển Hành đều mặc thêm áo phông trắng dáng dài nhưng vẫn không che được thân hình nảy nở, quyến rũ.

Hai sao nam duy nhất của hai đội là Hà Hạo Văn và Chu Chí Khang có dịp khoe được thân hình cơ bắp, cường tráng và rắn rỏi.

Các nghệ sĩ đều chơi hết mình trong mỗi thử thách.

Ở trò chơi đầu tiên "Ký ức hoang dã", hai đội chơi cần ghi nhớ các câu trả lời xuất hiện trên đường đi khi ngồi trên máng trượt "Xe tốc độ nhẹ". Đội nào trả lời được nhiều câu hỏi nhất sẽ thắng cuộc.

Trò chơi thứ hai là "Lắc giường nổi" cũng rất thú vị. Mỗi đội chơi chọn 1 thành viên của đội nằm trên giường nổi, các thành viên của đội còn lại sẽ cố gắng lắc hết sức để người nằm trên giường rơi xuống nước. Đội nào nằm trên giường nổi trong thời gian lâu nhất sẽ giành chiến thắng.

Trò chơi thứ ba "Trận chiến hút nước" được coi là thú vị nhất. Cách chơi là mỗi đội cử một thành viên mặc áo phông trắng đứng phía trước. Những thành viên khác sẽ tạt nước vào người đó sao cho chiếc áo phông ướt nhẹp. Sau đó, người chơi sẽ cởi chiếc áo phông ra và vắt kiệt nước vào một chiếc bình có sẵn các vạch kẻ lượng nước đạt được. Đội nào được nhiều nước hơn sẽ là đội thắng cuộc.

Trần Uyển Hành là người dành chiến thắng trong lượt chơi này.

Hai người chơi là của hai đội là Dư Tư Đình và Trần Uyển Hành. Ở lượt chơi này, hai người đẹp đều khéo léo khoe được body gợi cảm của mình. Tuy nhiên, việc TVB zoom cận vào vòng 1 của hai sao nữ dấy lên nhiều tranh cãi.

Một số người cho rằng, TVB cố tình chĩa ống quay vào hình thể các sao nữ nổi tiếng, có ngoại hình đẹp nhằm thu hút lượt xem cho gameshow.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, đây là trò chơi ở công viên nước, việc các sao nữ mặc bikini hay trang phục ướt át để lộ đường cong cơ thể là điều không thể tránh khỏi và việc này hoàn toàn bình thường.

Hiện tại, phía hai người đẹp Dư Tư Đình và Trần Uyển Hành vẫn chưa lên tiếng về sự việc.

Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/show-truyen-hinh-moi-gay-tranh-cai-vi-quay-can-vong-1-cua-sao-nu-a389393.html