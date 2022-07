Sau Lý Tiểu Long, siêu sao võ thuật xuất sắc nhất Hollywood không phải Thành Long mà là người này

Vượt mặt Chu Tỉ Lợi, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan, Thành Long, đây mới là ngôi sao kungfu nổi tiếng nhất ở Hollywood.

Nam diễn viên quá cố Lý Tiểu Long được coi là người đặt nền móng cho dòng phim võ thuật của Trung Quốc tại Hollywood. Theo tờ Setn, năm 1973 khi Long tranh hổ đấu được phát hành tại Mỹ đã đạt được doanh thu phòng vé "khủng", đánh bại hàng loạt phim bom tấn của Hollywood lúc bấy giờ. Điều đáng nói, đây cũng là bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp của siêu sao võ thuật Lý Tiểu Long.

Lý Tiểu Long là ngôi sao võ thuật nổi tiếng nhất ở Hollywood.

Sau khi Lý Tiểu Long đột ngột qua đời vào tháng 7.1973, dòng phim kungfu Trung Quốc càng thịnh hành hơn ở Hollywood. Tiếp nối Lý Tiểu Long, hàng loạt ngôi sao võ thuật trẻ cũng được nhiều đạo diễn, nhà sản xuất chú ý. Một số khác không phát triển sự nghiệp ở trong nước mà tìm kiếm con đường thành danh ở kinh đô điện ảnh thế giới.

Thập niên những năm 80 - 90, phim võ thuật Trung Quốc trở thành cơn sốt trên toàn thế giới. Nhiều ngôi sao kungfu trẻ cũng trở nên nổi tiếng như Hồng Kim Bảo, Thành Long, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan... Ngoài kỹ năng diễn xuất, những ngôi sao này còn có khả năng đấm đá tốt do có nền tảng và được học võ thuật từ nhỏ. Trong làng giải trí Trung Quốc, không thiếu những ngôi sao võ thuật tài năng như Trâu Triệu Long, Chu Tỉ Lợi, Thích Hành Vũ...

Tuy nhiên, cái tên nổi danh ở Hollywood không phải Chân Tử Đan, Lý Liệt Kiệt hay Thành Long mà là nam diễn viên Cừu Vân Ba (Robin Shou), nghệ danh Uy Long.

Cừu Vân Ba là diễn viên võ thuật Hong Kong nổi tiếng nhất ở Hollywood sau Lý Tiểu Long.

Tờ Setn cho biết, Cừu Vân Ba đóng hơn 20 bộ phim hành động võ thuật ở Hong Kong nhưng luôn chìm nghỉm trước tài năng của các đồng nghiệp khác. Chán nản vì sự nghiệp không khởi sắc, Cừu Vân Ba quyết định sang Mỹ để phát triển.

Theo thông tin trên Baidu, Cừu Vân Ba sinh năm 1960 tại Hong Kong. Năm 1971, gia đình anh chuyển tới Mỹ sinh sống. Nam diễn viên chỉ bắt đầu tham gia các lớp học võ Karate từ năm 19 tuổi khi đang học Đại học tại Los Angeles. Tuy nhiên, Cừu Vân Ba nhanh chóng nhận ra rằng võ karate không có ích cho mình và quyết định bỏ dở. Tờ Setn cho biết, sau khi dừng học võ karate, anh vẫn tiếp tục đam mê với võ thuật và tìm tòi học hỏi thêm để trở thành một diễn viên võ thuật hành động.

Cừu Vân Ba có lợi thế ngoại hình và khả năng đánh đấm tốt không thua kém Chân Tử Đan.

Sau khi hoàn thành việc học, Cừu Vân Ba quay về Hong Kong đóng phim. Được biết, anh đóng hơn 20 bộ phim hành động võ thuật với nghệ danh Uy Long. Tuy nhiên, sự nghiệp của Cừu Vân Ba ở Hong Kong khá mờ nhạt.

Một số bộ phim Cừu Vân Ba tham gia khi còn ở Hong Kong phải kể đến Hoàng Gia Sư tỉ chi địa hạ binh công xưởng, Chí tôn vô thượng, Long hổ tân phong vân, Xích sắc đại phong bạo,... Ấn tượng nhất phải kể đến bộ phim Tiger Cage 2 đóng cùng Chân Tử Đan, Quan Chi Lâm, Dương Lệ Thanh...

Là đối thủ của Chân Tử Đan trong phim nhưng Cừu Vân Ba hoàn toàn không bị lép vế. Thậm chí, nhiều người còn có cảm giác võ thuật của anh ở tầm cao hơn Chân Tử Đan. Cảnh đánh đấm của hai cao thủ trong Tiger Cage 2 khiến người xem mãn nhãn.

Cảnh đánh đấm của anh và Chân Tử Đan trong phim "Tiger Cage 2" rất mãn nhãn.

Năm 1990, anh quay về Mỹ tham gia bộ phim Forbidden Nights. Năm 1995, anh để lại nhiều ấn tượng khi tham gia Mortal Kombat. Ở Hollywood, các diễn viên châu Á rất ít khi được mời xuất hiện trong nhiều bộ phim liên tiếp. Tuy nhiên, Cừu Vân Ba đã làm được điều này. Dựa vào năng lực và khả năng võ thuật đỉnh cao, nam diễn viên tiếp tục được mời tham gia Mortal Kombat: Annihilation (1997).

Theo tờ Setn, ở phần 1, vai diễn của Cừu Vân Ba chỉ là vai phụ. Tuy nhiên, sang phần 2, nhân vật của anh đã được nâng lên thành nhân vật chính thứ 2. Trong giai đoạn này, anh tiếp tục được các nhà làm phim Hollywood chú ý và mời tham gia các tác phẩm hành động võ thuật như Dead or Alive, Death Race, Street Fighter: The Legend of Chun-Li, Death Race 2, Death Race: Inferno,... Thành công của loạt phim này giúp Cừu Vân Ba trở thành một ngôi sao võ thuật nổi tiếng ở Hollywood. Ngoài ra, anh còn là người huấn luyện đả nữ Milla Jovovich nổi tiếng với loạt phim Resident Evil.

Sau khi sang Mỹ phát triển, sự nghiệp của Cừu Vân Ba phất lên như diều gặp gió.

Tới nay, Cừu Vân Ba đã có một chỗ đứng vững chắc trong giới điện ảnh Mỹ. Dù không nổi tiếng ở Hong Kong nhưng sự nghiệp của anh ở Hollywood lại hơn hẳn các ngôi sao khác. Thậm chí, nhiều người còn khẳng định, sau Lý Tiểu Long, Cừu Vân Ba là diễn viên võ thuật xuất sắc nhất ở Hollywood.

