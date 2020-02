Sau khi đưa tin sai giữa dịch Corona, Ngô Thanh Vân nói gì về phim vừa thắng Oscar?

Thứ Hai, ngày 10/02/2020 19:00 PM (GMT+7)

Phản ứng của sao Việt trước kỳ tích phim 18+ Hàn Quốc tại Oscar đã khiến nhiều người bất ngờ.

Sau khi đoạt 4 giải thưởng tại Oscar, bộ phim điện ảnh 18+ "Parasite" (Ký sinh trùng) của Hàn Quốc khiến cộng đồng mạng Châu Á như vỡ òa sung sướng. Giải thưởng Phim xuất sắc nhất đã thuộc về tác phẩm này, tạo nên lịch sử lần đầu tiên một phim nói tiếng nước ngoài đoạt giải cao nhất tại Oscar.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả Việt bày tỏ bất ngờ về kỳ tích này của điện ảnh Hàn Quốc. Các sao Việt cũng liên tục chia sẻ cảm xúc sau khi lễ trao giải kết thúc.

Ngô Thanh Vân chia sẻ thấy được truyền cảm hứng từ bộ phim Parasite

Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân chia sẻ khoảnh khắc ê-kíp phim Parasite lên nhận giải cùng lời bày tỏ: "This is amazing! Parasite. Congrats to Korea. I'm so inspired by watching this. I'm celebrating with you all". (tạm dịch: Thật kinh ngạc! Parasite. Chúc mừng Hàn Quốc. Tôi đã được truyền cảm hứng rất nhiều khi xem. Xin chia vui cùng các bạn).

Đạo diễn Cường Ngô cũng bày tỏ niềm vui, sự ngạc nhiên khi Ký sinh trùng chiến thắng giải Phim xuất sắc nhất: "Best Picture goes to Parasite. Korean movie industry has just made the History!!!Thanks to Director Bong Joon Ho who brought the awareness of Asian Cinema to the world!!! Bravo and well deserved!!! “Parasite” wrapped up the Oscar 2020 with 4 Oscard awards!!! Just WoW!!!" (tạm dịch: Giải Phim xuất sắc nhất đã thuộc về Parasite. Ngành điện ảnh Hàn Quốc vừa làm nên lịch sử!!! Cảm ơn đạo diễn Bong Joon Ho đã mang lại nhận thức về điện ảnh Châu Á cho thế giới!!! Hoan hô và rất xứng đáng!!! "Ký sinh trùng" đã kết thúc Oscar 2020 bằng 4 giải Oscar!!! Thật tuyệt vời!!!".

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ ca ngợi bộ phim và đạo diễn Bong Joon Ho là huyền thoại

Theo nhận định của nhà phê bình Lê Hồng Lâm, bộ phim đã tạo nên chiến thắng lịch sử với điện ảnh Hàn Quốc và tạo được thay đổi ngoạn mục với lịch sử lễ trao giải Oscar.

"Game changing (Cuộc chơi đã thay đổi) và Lịch sử ghi tên. Chưa bao giờ trong lịch sử 92 năm của giải Oscar có một phim nói tiếng nước ngoài lại thắng giải Best Picture, Best Director, Best Original Screenplay & Best International Film. Cho dù trong lịch sử Oscar đã có nhiều bậc thầy của điện ảnh thế giới có phim nói tiếng nước ngoài từng được đề cử Phim hay nhất như Federico Fellini (Italy), Ingmar Bergman (Thụy Điển), Lý An (Đài Loan), Alfonso Cuaron (Mexico) và nhiều tên tuổi lớn khác, nhưng chưa có ai làm được điều đó

Vậy mà một anh đạo diễn Hàn Quốc, làm phim nói tiếng Hàn, bối cảnh Hàn, diễn viên Hàn lại thắng giòn giã 4 giải quan trọng nhất nói trên của nền công nghiệp điện ảnh Mỹ luôn tôn vinh những bộ phim nói tiếng Anh của người da trắng.

Oscar đã thay đổi quá ngoạn mục. Lịch sử ghi tên Bong Joon-ho và điện ảnh Hàn. Đến phút cuối tôi vẫn không tin đó là sự thật. Chảy nước mắt" - Lê Hồng Lâm viết.

Nam ca sĩ Tùng Dương nhận định: "Tiếc cho 1917. Nhưng có lẽ các phim về chiến tranh đã được khai thác nhiều quá rồi".

Đức Hùng ca ngợi bộ phim "Ký sinh trùng"

Nhà thiết kế Đức Hùng đưa ra nhận định: "Không bất ngờ khi Ký sinh trùng thắng lớn trận này. Sau Trương Nghệ Mưu và Lý An là đạo diễn xứ Hàn Bong Joon-hoo. Ký sinh trùng là bộ phim duy nhất khi tôi đi xem, lúc hết phim cả khán phòng ngồi đến cùng đọc cho hết tên ê-kíp. Khi đèn bật sáng mọi người mới thật sự thoát khỏi câu chuyện và lác đác người đứng lên. Hình như có ai đó níu họ lại".

Đan Lê, Đức Bảo vui mừng trước chiến thắng của điện ảnh Châu Á

Diễn viên Đan Lê, MC Đức Bảo không giấu được niềm vui khi biết tin đại diện điện ảnh Châu Á đã gặt hái thắng lợi lớn tại Oscar năm nay. Nam ca sĩ Phạm Toàn Thắng viết trên trang cá nhân: "Parasite thắng giải phim hay nhất Oscar năm nay. Lịch sử đã thiết lập cho một bộ phim không nói tiếng Anh. Đoạn kết của Parasite là “So Long” (tạm dịch: Kết mở) nhưng bây giờ nó là “It’s True” (tạm dịch: Sự thực)".

Tại Việt Nam, sau 10 ngày công chiếu phim Parasite đã thu được gần 50 tỷ đồng. Sau 3 tuần chiếu, phim thu về 63 tỷ đồng. chính thức trở thành phim Hàn có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam.

