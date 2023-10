Sao Việt đóng phim Hollywood: Ngô Thanh Vân ấn tượng với tạo hình người máy, Lý Nhã Kỳ gây thất vọng

Thời gian qua, Vbiz đón nhận tin vui khi nhiều sao Việt xuất hiện trong các dự án nghệ thuật của thế giới, đặc biệt là Hollywood. Ngô Thanh Vân, Hồng Đào, Lý Nhã Kỳ,... khiến nhiều khán giả chú ý khi tham gia những dự án phim điện ảnh Mỹ.

Những sao Việt gây chú ý khi đóng phim Hollywood.

Ngô Thanh Vân

Ngô Thanh Vân là sao Việt góp mặt trong nhiều dự án phim Hollywood. Mới đây, nữ diễn viên gây chú ý khi xuất hiện trong The Creator (Kẻ kiến tạo) do Disney sản xuất. Mặc dù chỉ là vai phụ và không có thời lượng nhiều, Ngô Thanh Vân vấn ấn tượng với tạo hình người máy Kami xinh đẹp, đậm chất AI (trí tuệ nhân tạo - PV). Ngoài ra, nữ diễn viên còn thoại bằng tiếng Việt.



Ngô Thanh Vân ấn tượng trong phim mới.

Trước đây, Ngô Thanh Vân đã từng góp mặt trong một số phim Hollywood khác như Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny (Ngọa hổ tàng long 2); Bright (Chiếc đũa quyền năng); Star Wars: The Last Jedi (Star Wars: Jedi cuối cùng), The Old Guard (Những chiến binh bất tử). Mặc dù chưa đảm nhận tuyến nhân vật chính, nhưng nữ diễn viên đã gây nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân chia sẻ: "Cảm thấy thật sự may mắn khi có thể được cùng đồng hành với những bộ phim và dự án lớn. Mặc dù chưa có thể gọi là hoành tráng kêu ca nhưng có tí nước mắm Việt Nam vào màn hình thế giới thì cũng tự cảm thấy rất tự hào. Từng bước một chinh phục dãy núi lớn thôi, đúng không mọi người".

Ngô Thanh Vân góp mặt trong nhiều dự án phim Hollywood.

Lý Nhã Kỳ

Lý Nhã Kỳ từng khiến nhiều khán giả thất vọng khi tham gia phim Shanghai (Thượng Hải). Nữ diễn viên đảm nhận vai vũ nữ không có lời thoại, chỉ xuất hiện chớp nhoáng vài giây trong phim, thậm chí không có ảnh hưởng gì đến cốt truyện. Nhiều khán giả còn "cà khịa" Lý Nhã Kỳ đóng vai diễn "siêu phụ".

Lý Nhã Kỳ gây thất vọng vì mờ nhạt trong phim Hollywood.

Mặc dù không thành công khi bước chân vào điện ảnh Mỹ, nhưng về sau Lý Nhã Kỳ vẫn gây được chú ý khi tham gia các liên hoan phim như Cannes, Venice,... Ngoài ra, cô còn xuất hiện trong các buổi tiệc tùng với sao Hollywood.

Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi tham gia các liên hoan phim.

Nghệ sĩ Hồng Đào

Tháng 4/2023, nghệ sĩ Hồng Đào từng xuất hiện trong phim Beef (Bất hòa). Dù chỉ là nhân vật khách mời, nhưng diễn xuất của cô được đánh giá cao, không có biểu cảm gượng ép. Đảm nhận vai một người mẹ gốc Việt, nghệ sĩ Hồng Đào còn giúp quảng bá ẩm thực quê hương, đặc biệt là món canh chua. Cô cho biết: "Dù chỉ đóng vai khách mời, với tôi, dự án là một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình làm nghề".

Nghệ sĩ Hồng Đào diễn vai khách mời trong phim Beef.

NSƯT Lê Thiện

Cũng trong tháng 4/2023, khán giả tiếp tục tự hào khi NSƯT Lê Thiện xuất hiện trong phim A Tourist's Guide to Love (Hành trình tình yêu của một du khách). Dự án Hollywood này được quay tại Việt Nam, lột tả nhiều nét đẹp về văn hóa, ẩm thực, con người và phong cảnh của dải đất hình chữ S. Đóng phim Hollywood ở tuổi U80, bà cho biết bản thân được ê-kíp tôn trọng và chăm sóc từng tí một.

NSƯT Lê Thiện đóng phim Hollywood ở tuổi U80.

Nguồn: [Link nguồn]