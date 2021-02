Sao Việt đón Tết xa nhà: Mai Phương Thúy tích cực “xin xỏ”, Minh Vương “tiện tay” làm MV trong 3 ngày

Thứ Tư, ngày 10/02/2021 04:05 AM (GMT+7)

Mặc dù biết cha mẹ và người thân rất buồn khi mình không thể về quê đón Tết, nhưng vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng, họ vẫn chấp nhận “Xuân này con không về”.

Tết Nguyên Đán là dịp để những người con xa quê trở về nhà, sum vầy đoàn tụ bên gia đình, người thân. Tuy nhiên, hiện tại dịch Covid – 19 đang diễn biến hết sức phức tạp, hàng loạt các nhà hàng, rạp chiếu phim và tụ điểm giải trí phải đóng cửa, nhiều nơi tiến hành giãn cách xã hội để phòng tránh lây lan, không ít sao Việt đã quyết định hủy bỏ kế hoạch về quê, lựa chọn đón Tết xa nhà.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Mai Phương Thúy vừa chia sẻ những hình ảnh chuẩn bị đón Tết một mình. Nàng hậu cho biết, đây là lần đầu tiên cô ăn Tết xa nhà nên khá buồn, nhưng vì an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng, cô quyết định ở lại Tp. Hồ Chí Minh.

Mai Phương Thúy lên Facebook "xin đồ ăn"

Người đẹp vui vẻ chia sẻ những món quà được bạn bè gửi tặng sau khi lên trang cá nhân “xin đồ ăn”: bánh chưng, bánh tét, dưa vàng, hoa, cây đào,….

Vợ chồng Mạc Văn Khoa cũng phải hủy bỏ kế hoạch về quê đón Tết

Là một người con của mảnh đất Chí Linh, Hải Dương, Mạc Văn Khoa đau đớn khi hay tin quê nhà bị phong tỏa, không thể đưa bà xã và con gái đầu lòng về ra mắt cha mẹ, họ hàng. Trên trang cá nhân, nam diễn viên tâm sự: “Mới mấy ngày trước bố còn chụp vườn rau, đàn gà, con lợn gửi cho tụi con! Nhưng có lẽ năm nay tụi con nợ Bố Mẹ một cái Tết sum vầy rồi ạ! Bố Mẹ rất mong tụi con về và tụi con cũng vậy nhưng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như vậy thì chắc là hết dịch rồi hãy về!”

Không những vậy, Mạc Văn Khoa còn bị hủy rất nhiều show, bộ phim Lật mặt: 48h có anh tham gia cũng bị hoãn chiếu vô thời hạn.

Chân dài Hoàng Thùy vừa hủy vé

Cũng giống Mai Phương Thúy, Lê Thúy và Hoàng Thùy đều quyết định hủy vé, ở lại Tp Hồ Chí Minh và không quên hứa hẹn với gia đình “khi nào hết dịch con sẽ về”.

Không những không được về nhà, nam ca sĩ Minh Vương M4U còn phải đón Tết ở khu cách ly, vì trước đó anh đi diễn ở Hải Dương và có tiếp xúc với F0. Trong trại cách ly, nam ca sĩ luôn vui vẻ, lạc quan và động viên mọi người đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh. Thậm chí, nam ca sĩ còn “tiện tay” làm MV tặng người hâm mộ chỉ trong vòng 3 ngày.

Ca sĩ Minh Vương làm MV trong khu cách ly

Bản gốc là bài hát We are the family với sự góp mặt của dàn sao gạo cội như Mỹ Tâm, Bằng Kiều, Thu Phương,…, để cổ vũ, động viên tinh thần cho toàn dân Việt Nam. Ấn tượng với thông điệp ý nghĩa của bài hát, Minh Vương đã cover lại theo phong cách acoustic, hình ảnh minh họa được chính nam ca sĩ quay từ cuộc sống của mọi người trong khu cách ly cùng hình ảnh đội ngũ y bác sĩ, bộ đội ngày đêm chống dịch được lấy từ mạng xã hội.

