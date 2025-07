Sao phim Sex and The City: Từng bị Victoria Beckham làm bẽ mặt, "nghỉ chơi" bạn thân vì lộ chuyện ngủ với nhau

Sinh năm 1972, Geri Halliwell là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên nổi tiếng người Anh. Những năm 1990, cô nổi đình nổi đám với tư cách là thành viên của nhóm nhạc pop nổi tiếng Spice Girls với biệt danh Ginger Spice.

Geri Halliwell và chiếc váy cờ Liên hiệp Anh từng gây sốt.

Nhóm nhạc Spice Girls từng bán được 100 triệu bản thu trên toàn thế giới và trở thành nhóm nhạc nữ bán chạy nhất mọi thời đại. Trong đó, Geri Halliwell là nhân tố chủ chốt trong việc truyền bá thông điệp "Girl Power" (Quyền lực phái nữ). Thậm chí chiếc váy cờ Liên hiệp Anh của cô tại Giải Brit 1997 còn trở thành một biểu tượng văn hóa nhạc pop.

Năm 1998, Geri Halliwell rời khỏi nhóm Spice Girls và theo đuổi sự nghiệp solo khá thành công. Được biết, album đầu tay của cô - Schizophonic đã tạo ra các đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng ở Anh. Album thứ hai của cô mang tên Scream If You Wanna Go Faster và nổi bật với bản cover hit quốc tế It's Raining Men cũng rất thành công. Có thể nói sự nghiệp âm nhạc của Geri Halliwell là mơ ước của rất nhiều người.

Geri Halliwell hoạt động solo và có những thành tựu đáng nể.

Ngoài vai trò là ca sĩ, Geri Halliwell còn được biết đến với tư cách là diễn viên. Cô từng thử sức với vai trò diễn viên khi tham gia diễn vai khách mời trong series phim truyền hình hài kịch lãng mạn kinh điển Sex and The City mùa 6.

Trong phim, nữ ca sĩ xinh đẹp hóa thân thành nhân vật Phoebe - bạn của nhân vật chính Samantha (do Kim Cattrall thủ vai). Không thể phủ nhận dù chỉ xuất hiện trong thời lượng ngắn ngủi nhưng Geri Halliwell thực sự đã để lại ấn tượng với khán giả nhờ dáng người nhỏ gọn, quyến rũ cùng cơ bụng săn chắc.

Geri Halliwell góp mặt trong Sex and The City dù chỉ là một vai nhỏ nhưng vẫn gây ấn tượng.

Hiện nay, dù đã bước sang tuổi 53 nhưng Geri Halliwell vẫn khiến khán giả tròn mắt vì sở hữu vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Cô nhiều lần tiết lộ trên tạp chí Amazing về cách giữ gìn vóc dáng và sức khỏe của bản thân.

Ngoài vai diễn khách mời trong Sex and The City, Geri Halliwell còn từng tham gia nhiều dự án phim nổi bật khác như Fat Slags, Kẻ lập dị 2, You lucky dog,... Mỗi một lần xuất hiện, nhan sắc và vóc dáng của cựu thành viên Spice Girls luôn trở thành đề tài bàn tán.

Mâu thuẫn với Spice Girls, từng bị Victoria Beckham làm bẽ mặt

Chuyện mâu thuẫn giữa các thành viên Spice Girls vốn là đề tài không hiếm trên mặt báo. Cũng vì lý do này mà những màn tái hợp của nhóm nhạc đình đám một thời này ngày càng ít dần.

5 cô gái của Spice Girls năm nào.

Geri Halliwell từng là linh hồn, là sức sống của nhóm 5 cô gái. Tuy nhiên, cô không ít lần nhận về những lời châm chọc không hay từ phía các thành viên. Thời quá khứ, Geri từng bị Victoria Beckham làm cho bẽ mặt ngay trên sân khấu khi cả nhóm quyết định “tìm chồng” cho nữ ca sĩ.

Theo đó, trong trường quay show truyền hình Strictly Come Dancing của đài BBC (Anh) nhiều năm trước, Mel B hỏi khán giả: “Còn anh chàng đẹp trai nào chưa vợ có mặt ở đây không? Chúng tôi đang tìm một người cho Geri”. Lúc này, Emma đã đặt điều kiện: “Người đó cần có công ăn việc làm”. Trong khi đó Mel C hỏi: “Có cần xác định giới tính không hả Geri?”. Cuối cùng, Victoria chêm vào: “Đừng chọn ăn mày nhé Geri”.

Geri Halliwell từng bị Victoria làm cho bẽ mặt.

Thời điểm đó, Geri Halliwell đã rất tức giận sau câu nói của bà Beck. Dù đây chỉ là câu nói đùa nhưng nó ảnh hưởng khá lớn đến lòng tự trọng của Ginger Spice. Sau chương trình, Victoria đã phải xin lỗi bạn sau buổi quay. Thời điểm đó, Geri Halliwell là thành viên duy nhất của Spice Girls chưa tìm được bến đỗ. Cô một mình nuôi con sau khi cắt đứt liên lạc với cha đứa bé - nhà biên kịch Sacha Gervasi.

Mâu thuẫn gần nhất của các cô gái Spice Girls diễn ra vào tháng 8 năm ngoái khi Geri Halliwell bất ngờ rút khỏi chuyến lưu diễn tái hợp của Spice Girls khiến người hâm mộ thất vọng vì không thể thấy 5 cô gái cùng đứng chung trên sân khấu như năm nào.

Trước đó, từng có thông tin nhóm nhạc Spice Girls gồm 5 thành viên: Melanie Brown (Mel B), Melanie Chisholm (Melanie C), Emma Bunton, Geri Halliwell, Victoria Beckham đã bàn nhau về việc quay lại đường đua âm nhạc sau những lần comeback thành công trước đó. Tuy nhiên, kế hoạch tụ họp này đổ vỡ vì có thông tin Geri và Mel B mâu thuẫn trong vụ việc liên quan đến Christian Horner - chồng của Geri cũng là CEO của đội đua xe F1 Red Bull.

Geri Halliwell nổi giận khi ông xã bị Mel B chế giễu.

Theo đó, đầu năm 2024, Christian Horner vướng vào cáo buộc có những hành vi không đúng mực với một nữ trợ lý. Đối diện với thông tin này, vị CEO kiên quyết phủ nhận mọi tố cáo. Trong khi đó, Geri Halliwell vẫn quyết tâm ủng hộ và đứng về phía chồng mình dù ban đầu cô đã bật khóc khi hay tin. Sau một cuộc điều tra nội bộ, Christian đã được minh oan.

Trước tình cảnh của thành viên thân thiết trong nhóm, Mel B đã chế giễu và khiến Geri Halliwell cảm thấy không thể chịu đựng thêm. Có nguồn tin cho biết: "Geri đã phải giải quyết quá nhiều vấn đề từ scandal của chồng. Lúc này là khoảng thời gian khó khăn cho cô ấy nhưng những lời chế giễu của Mel B nhắm vào Christian Horner khiến cho cô ấy hoàn toàn mất kiểm soát”.

Geri đặt sự tin tưởng tuyệt đối cho ông xã.

Tờ DailyMail còn cho biết thêm: “Geri đã nói trước khi bỏ đi rằng nếu không có cô ấy, chuyện tái hợp của Spice Girls sẽ không thể xảy ra. Thời quá khứ, Geri từng là động lực của nhóm, nhưng hiện tại cô ấy không còn muốn làm việc với Mel B huống chi là đứng chung trên một sân khấu".

Đây không phải lần đầu tiên Mel B vướng vào “vạ miệng”. Cô từng "xỉa xói" người bạn cùng nhóm không thương tiếc. Cụ thể, khi tham gia một cuộc phỏng vấn, nữ ca sĩ đã khẳng định với MC Olivia Attwood rằng mình không chắc chắn 100% về tuổi thật của Geri Halliwell.

Theo đó, trong chương trình So Wrong It's Right, Mel B đã nói rằng: "Không một ai biết Geri bao nhiêu tuổi. Cô ấy luôn cất kỹ hộ chiếu của mình". Chuyện này khiến cho Geri Halliwell thực sự khó chịu và không muốn tiếp xúc quá nhiều với người bạn cùng nhóm.

Mel B có những phát ngôn vạ miệng dành cho người bạn thân Geri.

Tháng 4 năm ngoái, trong tiệc sinh nhật của Victoria Beckham, Spice Girls đã tụ họp nhưng Geri cố gắng tránh Mel B xa nhất có thể. Trong khi đó, một số người trong cuộc lại chia sẻ rằng chính Mel B là người muốn dùng bữa tiệc sinh nhật của Vic như một cơ hội để xoa dịu và làm lành với Geri.

Geri Halliwell là “tình một đêm” đồng giới với Mel B

Mối quan hệ cơm chẳng lành canh chẳng ngọt giữa Mel B và Geri Halliwell bắt nguồn từ những phát ngôn có phần thiếu suy nghĩ của Mel B. Nữ ca sĩ không ngại chia sẻ những chuyện thầm kín lên mặt báo mà không hề hỏi ý kiến của bạn đồng nghiệp.

Mel B bất ngờ thừa nhận mình từng có “tình một đêm” với Geri Halliwell.

Cụ thể, năm 2019, Mel B đã không ngần ngại thú nhận chuyện mình từng có “tình một đêm” với Geri Halliwell lúc cả hai còn là thành viên nhóm Spice Girls. Cô rất vô tư kể lại chuyện này với MC Piers Morgan trong chương trình Life Stories.

Theo đó, trong chương trình, MC Piers Morgan đã đặt câu hỏi cho Mel B về những tin đồn tình cảm đồng tính giữa cô và Geri Halliwell. Ban đầu, nữ ca sĩ sinh năm 1975 từ chối trả lời nhưng khi nam MC tiếp tục kiên nhẫn hỏi thẳng: “Bạn đã qua đêm với Geri Halliwell đúng không?”. Câu hỏi rất thẳng thắn từ phía Piers Morgan khiến Mel B khá bất ngờ nhưng cô lại mỉm cười và gật đầu.

Khi có hành động thú nhận này, Mel B đã đoán trước được điều gì xảy ra. Cô thẳng thắn: “Hẳn là Geri sẽ ghét tôi vì đã tiết lộ điều này bởi cô ấy đang có cuộc sống hạnh phúc trong ngôi nhà bình yên cùng chồng, thế nhưng đó là sự thật từng diễn ra”.

Quả thực Geri Halliwell và Mel B từng khiến nhiều fan sốc vì vô tư có cử chỉ tình cảm.

Nữ giám khảo America's Got Talent cho biết cả hai chỉ quan hệ tình dục một lần duy nhất. Sau đó, họ vẫn là bạn bè thân thiết của nhau.

Trước chia sẻ của người trong cuộc, MC Piers Morgan đã thốt lên khá bất ngờ. Đây thực sự là một vấn đề khá sốc vì Mel B chưa từng đề cập đến trong bất kỳ cuộc phỏng vấn nào.

Sau đó, nữ ca sĩ tự biện minh cho hành động của mình và cho rằng bản thân là người thành thực. “Nó không phải là một sự thực tàn nhẫn. Hi vọng khi Geri được hỏi về chuyện này, cô ấy sẽ không phủ nhận, bởi vì đó chỉ là một kỷ niệm vui vẻ mà thôi", Mel B khẳng định thêm.

Theo một số nguồn tin sau khi lỡ miệng kể bí mật năm xưa của hai người, Mel B đã gọi điện xin lỗi Geri Halliwell. Tuy nhiên, Geri đã từ chối mọi cuộc gọi cũng như tin nhắn của Mel B.

“Geri rất tức giận khi Mel B tự ý công khai chuyện cá nhân. Cô không muốn vướng vào những lùm xùm nên chọn cách im lặng”, một nguồn tin tiết lộ.

Cũng chính vì những lần “vạ miệng” của Mel B mà Geri Halliwell chẳng hề mặn mà với người bạn năm xưa. Cô cũng không muốn tái hợp với các thành viên của Spice Girls nhiều như trước.