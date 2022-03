Sao nữ đòi xem vòng 3 của kẻ thế thân và 1001 bí mật "dở khóc dở cười"

Ngày càng nhiều mỹ nhân Hollywood nói không với cảnh nóng và yêu cầu người đóng thế nếu có thể.

Mila Kunis trong Friends with Benefits (2011)

Bộ phim "Friends with Benefits" xoay quanh mối quan hệ của Jamie (Mila Kunis) và Dylan (Justin Timberlake). Cả hai kết bạn sau khi Dylan chuyển từ Los Angeles đến New York (Mỹ) làm việc. Sau khi thất bại nhiều lần trong tình yêu, họ quyết định sẽ lên giường với nhau để thỏa mãn nhu cầu.

Theo nội dung phim, Mila Kunis đã phải đóng cảnh nóng khá nhiều lần trên phim trường. Song, cô lại dùng diễn viên đóng thế trong nhiều cảnh nóng bỏng nhất. Ngôi sao sinh năm 1983 chia sẻ: "Tôi đã khoe vòng một nhưng tôi không nghĩ mình phải để lộ mọi thứ cùng một lúc".

Do đó, Mila Kunis đã sử dụng diễn viên đóng thế cho một cảnh quay lộ vòng ba trong phim. Việc tìm kiếm diễn viên đóng thế phù hợp cực kì khó khăn, cô đã xem xét hàng chục người để tìm ra vòng 3 giống của mình nhất.

Khán giả được chứng kiến hình ảnh Kunis trong các bộ phim nổi tiếng như "Black Swan" (2010), "Max Payne" (2008), "Friends with Benefits" (2011) hay "Ted" (2012). Đặc biệt là bộ phim "The Spy Who Dumped Me" ra mắt hơn 1 tuần và thu về khoảng 18 triệu USD ở phòng vé khắp thế giới.

Chồng của nữ diễn viên là Ashton Kutcher. Trước khi trở thành người yêu, Mila và Ashton từng là bạn. Họ hợp tác cùng nhau trong bộ phim sitcom nổi tiếng mang tên "That '70s Show". Cặp đôi hiện đã có hai nhóc tỳ đáng yêu là con gái Wyatt và con trai Dimitri.

Keira Knightley trong Domino (2005)

Năm 2012, trong một lần xuất hiện trên chương trình Jonathan Ross Show, Keira Knightley đã giải thích lý do đằng sau việc sử dụng diễn viên đóng thế cho cảnh nóng trong Domino. Cô nói: "Tôi có luật lệ khi đóng phim. Bạn có thể để lộ nửa trên nhưng nửa dưới thì không và ngược lại và nó khá hiệu quả". Khi Knightley biết được trong "Domino" có một cảnh phải lộ những điểm nhạy cảm, cô đã tham gia vào quá trình tìm những người đóng thế có vòng 3 thích hợp.

Ngôi sao "Cướp biển vùng Caribbean" đã thay đổi hoàn toàn sau khi làm mẹ. Cô chọn sử dụng đóng thế trong bất kỳ cảnh khỏa thân nào trong tương lai. Khi bộ phim truyền hình "The Aftermath" (2019) yêu cầu Keira đóng cảnh khỏa thân với bạn diễn Alexander Skarsgård, cô vẫn quyết tâm từ chối vì không muốn con mình thấy những chỗ nhạy cảm của mẹ sau này.

Keira Knightley là diễn viên nổi tiếng với các bộ phim tình cảm lãng mạn và cô bắt đầu đóng cảnh nóng từ khi 16 tuổi. Cô là một trong những “bông hồng nước Anh” được khán giả quốc tế biết đến nhiều nhất.

Keira Knightley kết hôn với nhạc sĩ người Anh James Righton vào năm 2011. Sau khi làm mẹ 2 con, cô tuyên bố không đóng cảnh nóng do đạo diễn nam thực hiện.

Isla Fisher trong Wedding Crashers (2005)

Cú đột phá lớn của Isla Fisher là qua bộ phim hài hước "Wedding Crashers". Trong phim, Isla Fisher hóa thân thành nhân vật một tiểu thư nhà giàu tên Gloria Cleary. Cô không hề hay biết Jeremy Grey (Vince Vaughn) là một kẻ chuyên đi phá đám cưới nên phải lòng anh.

Trong phim có một phân đoạn Jeremy thức dậy với hai tay bị trói trên đầu còn Gloria thì khỏa thân ngồi trên người anh. Trên thực tế, đây chỉ là diễn viên đóng thế. Trong một cuộc phỏng vấn với Entertainment Weekly, Isla Fisher nói rõ quan điểm: "Lập luận của tôi là nếu bạn nhìn thấy bộ ngực của một nhân vật, thì cô ấy không còn hài hước nữa. Bạn xem cô ấy như một người gợi cảm hơn là một người hài hước. Tôi đã thua cuộc tranh cãi đó với các nhà sản xuất. Trên thực tế, họ muốn cô ấy khỏa thân qua tận 5 cảnh".

Fisher nổi tiếng với các phim như: "Wedding Crashers" (2005), "Confession of a Shopaholic" (2009), "The Great Gatsby" (2013). Hiện, nữ diễn viên Isla Fisher đã sinh ba con và bước sang tuổi 46 nhưng vẫn xinh đẹp và quyến rũ.

Dakota Johnson trong loạt 50 Sắc Thái

Dakota Johnson nổi tiếng toàn cầu với vai nữ chính Anastasia Steele trong series phim 18+ ăn khách toàn cầu "50 Shades" với những cảnh sex táo bạo.

Được chuyển thể từ loạt tiểu thuyết đậm chất sắc dục, "50 Shades" có rất nhiều cảnh khoả thân. Đây cũng là những phân cảnh giúp Dakota Johnson trở thành sao Hollywood. Nhưng thực tế, hình thể mà khán giả thấy nhiều lúc không phải của cô.

Tại cuộc phỏng vấn với New York Times, quay phim của "50 Shades" xác nhận việc Dakota Johnson có nhiều hình xăm không giống với mô tả về sự ngây thơ của Anastasia. Do đó, đoàn phim phải dùng diễn viên đóng thế không có hình xăm để tránh tranh cãi. Ngoài ra, cô cũng dùng đóng thế trong một cảnh quay cận khi nhân vật Anastasia bị đánh bằng thắt lưng. Minh tinh chia sẻ: "Đó không phải là mông tôi, bởi vì tôi không muốn bị đánh bằng thắt lưng".

Cũng giống như trong loạt phim "50 Shades", Dakota Johnson theo đuổi phong cách gợi cảm. Cô luôn chọn những chiếc đầm xuyên thấu sexy. Hiện, nữ diễn viên đang sống chung với ca sĩ người Anh hơn 12 tuổi Chris Martin tại Malibu, California.

