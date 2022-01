"Titanic" lãi gấp 10 lần đầu tư, dàn sao tiếc hùi hụi vì mất vai bởi lý do này

Những ngôi sao Hollywood này đã từ chối xuất hiện trong phim Titanic, hoặc đến rất gần với việc được lựa chọn vào phim.

Năm 1997, James Cameron được giao 100 triệu USD để kể câu chuyện bi kịch về con tàu Titanic. Quá trình quay kéo dài, hiệu ứng kỹ xảo phức tạp, nhà làm phim kỳ tài rốt cuộc đã tiêu tốn của Fox tới 200 triệu USD. Bộ phim dài 195 phút, tức trung bình mỗi phút của Titanic tiêu tốn hơn 1 triệu USD. Nhưng không ai có thể phàn nàn về điều đó, bởi bộ phim cuối cùng thu hơn 2 tỷ USD và giành 11 giải Oscar.

Nữ minh tinh Gwyneth Paltrow từ chối vai Rose

Nữ diễn viên Gwyneth Paltrow - một trong những "đại mỹ nhân" ở Hollywood. Nữ minh tinh cũng là chủ nhân của vô số giải thưởng lớn nhỏ, bao gồm: Oscar, Quả Cầu Vàng, Emmy, SAG...

Thời điểm Titanic bấm máy, Gwyneth Paltrow mới chỉ 24 tuổi. Nữ diễn viên khi ấy đã là một cái tên sáng giá của Hollywood, khán giả đều hâm mộ những tác phẩm như Seven hay Emma. Vậy nên, không quá ngạc nhiên khi đạo diễn James Cameron vốn dĩ muốn Gwyneth Paltrow trở thành người thể hiện nhân vật Rose trên màn ảnh lớn. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại từ chối vai diễn.

Cho đến giờ, nữ minh tinh vẫn luôn hối hận vì quyết định này. Có lẽ thời điểm được mời đóng Titanic, nữ diễn viên không hề đoán trước được mức độ thành công của bộ phim.

Trong một bài phỏng vấn, nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi nhìn lại các quyết định của mình và nghĩ, tại sao mình lại đồng ý đóng phim này? Sao lại từ chối phim kia? Và bạn biết không, tôi nhìn lại tổng thể và nghĩ: Có một bài học chung ở đây. Cũng đâu có lợi ích gì khi đeo bám mãi một vai diễn đâu?"

Dẫu vậy, sự nghiệp đóng phim của Gwyneth Paltrow cũng vô cùng thành công. Khán giả Việt Nam biết đến Gwyneth Paltrow nhiều nhất với vai diễn Pepper Potts - người yêu của Iron Man trong thế giới Marvel.

Ở độ tuổi 49, Gwyneth Paltrow vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ và vẫn được Hollywood săn đón nhiệt tình. So sánh với Kate Winslet, đây đúng là một gương mặt "kỳ phùng địch thủ".

Ngoài ra, theo IMDb, còn có một số nữ minh tinh khác từ chối vai diễn Rose: Drew Barrymore, Rose Byrne, Geena Davis và Nicole Kidman. Angelina Jolie và Charlize Theron thì có đến tham gia buổi thử vai.

Nam thần Matthew McConaughey ứng tuyển cho vai Jack

Sau thành công ở các bộ phim như Dazed and Confused và A Time to Kill, cái tên Matthew McConaughey được Hollywood săn đón rất nồng nhiệt. Vậy nên, cơ hội tham gia Titanic cũng đến với anh. "Tôi đã thử vai cùng với Kate Winslet. Mọi thứ diễn ra rất tốt. Tôi ra về với tâm thế là mình đã nhận được vai," nam diễn viên chia sẻ. Tuy nhiên, anh lại không được nhận.

Nữ minh tinh Kate Winslet cũng nhớ về buổi thử vai ấy: "Tôi đã thử vai cùng Matthew, thực sự rất tuyệt. Nhưng bộ phim sẽ rất khác. Nó sẽ không hề giống với bộ đôi Jack và Rose, Kate và Leo."

Đạo diễn James Cameron chia sẻ rằng, ông chọn Leonardo DiCaprio vì anh chàng có vẻ thu hút hơn: "Matthew thử vai và rồi chúng tôi gặp Leo. Leo bước vào buổi phỏng vấn, và tôi thấy có gì đó kỳ kỳ", đạo diễn chia sẻ trong chương trình The Tonight Show with Jimmy Fallon. "Tôi nhìn xung quanh và tất cả các cô gái trong tòa nhà đã kéo đến xem... từ cô kế toán cho đến cô bảo vệ, nên tôi nghĩ chắc anh chàng này quá phù hợp rồi."

Matthew McConaughey hiện là giáo sư tại Đại học Texas ở Austin. Về đời tư, vợ chồng nam diễn viên đã có 3 người con. Nói về mối quan hệ vợ chồng của mình, Matthew McConaughey tự hào rằng vợ chồng anh có “một tình yêu mà cả hai phía không bao giờ cần phải nghi ngờ về mức độ chân thành”.

Hugh Grant từ chối cơ hội đóng vai Cal

Hàng loạt tài tử thử vai cho nhân vật Cal - vị hôn thê của nàng Rose. Tuy nhiên, đạo diễn James Cameron đã đem nhân vật đến chào mời tài tử Hugh Grant. Tuy nhiên khi bị từ chối, ông giao phó nhân vật này cho tài tử Billy Zane - một người mà ông cũng rất thích từ bộ phim hành động The Phantom năm 1996.

Hugh Grant là một trong những diễn viên người Anh thành công nhất tại Hollywood. Ông có nhiều phim hài tình cảm hay nhất của thế giới như: Notting Hill (1999), Bridget Jones's Diary (2001), About a Boy (2002), Music and Lyrics (2007), Love Actually (2003)... Ông cũng được vinh danh ở các giải thưởng Quả cầu vàng, BAFTA... Hiện tại, ông vừa là diễn viên vừa là nhà sản xuất phim hàng đầu Anh Quốc.

Được mệnh danh là ngôi sao độc thân nổi tiếng nhất nước Anh, tài tử cuối cùng cũng lên xe hoa với nhà sản xuất chương trình truyền hình người Thụy Điển Elizabeth Hurley kém ông 18 tuổi.

Reba McEntire vốn dĩ sẽ đóng vai Molly Brown

Nữ ca sĩ Reba McEntire đã đồng ý thể hiện "người phụ nữ không thể chìm" Molly Brown. Tuy nhiên, lịch lưu diễn đã cản trở kế hoạch đóng phim của bà, khiến bà phải nhường lại vai diễn cho người khác.

Nhân vật này được cân chắc cho nữ ca sĩ Barbra Streisand, sau cùng được thể hiện bởi nữ minh tinh xuất chúng Kathy Bates.

Về đời tư, Reba McEntire và Rex Linn đã xuất hiện lần đầu trên thảm đỏ tại Lễ trao giải CMA thường niên lần thứ 54. Cô cũng chia sẻ: “Dù điều gì xảy ra trong tương lai, chúng tôi đang rất ổn định và đã sáu tháng trôi qua tốt đẹp và tôi mong muốn có thêm nhiều điều để mong đợi”.

