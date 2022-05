Sao nhí "Công viên kỷ Jura" 1993: Người rẽ ngang, kẻ vẫn loay hoay tìm chỗ đứng

Sau gần ba mươi năm, người hâm mộ vẫn chưa hết say mê thế giới của công viên khủng long, nhưng những đứa trẻ trong chuyến phiêu lưu năm đó đều đã thay đổi rất nhiều.

Tháng 6 năm 1993, siêu phẩm Công viên kỷ Jura của đạo diễn Steven Spielberg đã khiến cả giới điện ảnh phải chấn động. Lần đầu tiên trên màn ảnh rộng, một thế giới hoàn toàn mới được mở ra. Tại hòn đảo Isla Nubar xa xôi xinh đẹp, những sinh vật vốn đã tuyệt chủng sáu mươi sáu triệu năm trước bỗng được hồi sinh dưới sức mạnh khoa học.

Đóng góp vào thành công vang dội của bộ phim, hai diễn viên thủ vai Lex Murphy và Tim Murphy – cháu của người kiến tạo công viên khủng long, vẫn luôn được được người hâm mộ coi là “scene stealers”. Bởi dù không phải nhân vật chính thì hai diễn viên nhí này đứng đâu cũng vẫn nổi bật và khiến mọi cảnh phim sống động hơn.

Hai chị em Murphy trong cuộc trốn chạy khủng long - Công viên kỷ Jura 1993.

Hãy cùng nhìn lại chặng đường sự nghiệp của hai diễn viên nhí này sau ba thập kỷ.

Lex Murphy - Ariana Richards: Từ diễn viên nhí tiềm năng tới họa sĩ tài năng

Cô bé Lex Murphy của Công viên kỷ Jura 1993 và nữ diễn viên Ariana Richards hiện tại

Sau vai diễn Lex Murphy năm 1993, Richards tiếp tục đóng nhiều bộ phim khác nhau, cả truyền hình và điện ảnh, cả vai chính lẫn vai phụ, nhưng đều không gây được tiếng vang. Cô nhanh chóng tìm được niềm đam mê với hội họa và chứng tỏ bản thân mình trong lĩnh vực này. Tranh của cô chủ yếu là phong cảnh và con người theo phong cách hội họa ấn tượng.

Richards đã gặt hái được nhiều thành công với tư cách là họa sĩ chuyên nghiệp, thắng nhiều giải thưởng trong các cuộc thi vẽ tranh sơn dầu và có nhiều tác phẩm được vinh danh trên các tạp chí nghệ thuật. Cô hiện là thành viên của nhiều hiệp hội nghệ thuật tại Mĩ và vẫn thường cập nhật về tranh vẽ trên instagram cá nhân với hơn 32k người theo dõi.

Bức tranh Lady of the Dahlias giúp Ariana Richards thắng giải Nhất cuộc thi Vẽ tranh sơn dầu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2005, do tạp chí American Artist tổ chức.

Trả lời phỏng vấn với tờ Interview vào năm 2011, Richards bày tỏ: “Tôi có một niềm yêu thích lớn lao đối với nghệ thuật thị giác và việc vẽ tranh sơn dầu. Nhưng nếu một thời điểm nào đó, có một vai diễn thích hợp tìm đến, tôi chắc chắn sẽ vui mừng đón nhận nó.”

Tim Murphy - Joseph Mazzello: Ba thập kỷ tại Hollywood

Joseph Mazzello trong vai Tim Murphy (Công viên kỷ Jura - 1993) và John Deacon (Bohemian Rhapsody - 2018)

Mazzello bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 5 tuổi và có tên trong 5 phim khác nhau trước khi nhận vai Tim Murphy - cậu bé say mê khủng long của Công viên kỷ Jura. Từ đó đến nay, anh vẫn luôn miệt mài theo đuổi sự nghiệp tại Hollywood, với vai trò diễn viên và biên kịch, đạo diễn.

Mazzello đã có cơ hội đóng phim với rất nhiều diễn viên kỳ cựu như Anthony Hopkins trong Shadowland, với Meryl Streep và Kevin Bacon trong The River Wild. Ngoài Công viên kỷ Jura, anh cũng góp mặt trong những bộ phim đình đám khác như The Social Network, Bohemian Rhapsody.

Nhưng cái tên Joseph Mazzello vẫn chưa thực sự nhận được sự chú ý như kỳ vọng. Với gần bốn mươi vai diễn trong tay, Tim Murphy vẫn là nhân vật được khán giả biết đến rộng rãi và nhớ đến nhiều nhất của Mazzello.

Cả Ariana Richards và Joseph Mazzello vẫn rất tự hào mỗi khi nhắc tới Công viên kỷ Jura. Nam diễn viên Mazzello đã chia sẻ với cộng đồng người hâm mộ Jurassic Outpost vào năm 2020 rằng:

“Nếu có gì không thay đổi trong cuộc sống của tôi, thì đấy là việc những người bạn đồng trang lứa vẫn thường nói với tôi họ đã đến rạp xem Công Viên Kỷ Jura bốn, năm, sáu, bảy lần; và rằng họ quen thuộc với tôi như thế nào. Tôi thấy thật ấm áp và hạnh phúc, biết rằng mình được là một phần của điều gì đó thật đặc biệt trong cuộc sống của mọi người.”

