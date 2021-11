Sao nam "10 năm làm phi công" có nhiều kinh nghiệm bằng "người tình" của Phương Oanh?

Thứ Sáu, ngày 19/11/2021 04:08 AM (GMT+7)

Hai sao nam điển trai, có duyên "lái máy bay" trên màn ảnh Việt thật ngang sức ngang tài.

Màn ảnh nhỏ Việt Nam đang thu hút khán giả bởi những gương mặt sao nam trẻ tuổi, tài cao. Điểm đặc biệt là những gương mặt trẻ trung này lại rất có duyên kết đôi với nhiều bạn diễn nữ hơn tuổi.

Đình Tú

Trong ngày ra mắt phim truyền hình mới “Thương ngày nắng về”, Đình Tú nói vui rằng anh đã “cho thêm vào bộ sưu tập của mình một máy bay nữa”. Đó là bởi anh có duyên với nhiều bạn diễn nữ hơn tuổi và lần này lại đóng cặp cùng đàn chị Huyền Lizzie. Dù nhiều lần vào vai yêu đương với những bạn diễn hơn tuổi, nhưng lần nào Đình Tú cũng tạo cho nhân vật của mình sự mới mẻ, thu hút người xem.

Đình Tú đóng cặp cùng Phương Oanh – đàn chị hơn 3 tuổi trong “Lặng yên dưới vực sâu”. Chia sẻ về việc có những cảnh quay tình cảm với bạn diễn hơn tuổi, Đình Tú cho hay: “Tú với Oanh rất hiểu nhau về cách diễn xuất, tung hứng cho nhau trong những cảnh quay hay những cảnh tình cảm".

Trong phim "Cô gái nhà người ta", Đình Tú tiếp tục kết đôi với Phương Oanh thành một cặp đôi “oan gia ngõ hẹp”. Anh chàng sinh viên về quê lập nghiệp, có mối tình với cô giáo gần nhà. Khi hai gia đình “chung giậu mồng tơi” nhưng lại rất ghét nhau, chuyện tình của cặp đôi lại nảy nở một cách hữu duyên.

Đình Tú từng “lái máy bay” khi kết đôi với Phanh Lee hơn anh 2 tuổi trong phim "Ghét thì yêu thôi", "Yêu thì ghét thôi". Cặp đôi nhân vật Bạch Kim và Du chia tay rồi tái hợp, mang lại cho người xem những tình huống “oan gia”.

Người tình màn ảnh đầu tiên của anh chàng đẹp trai này cũng là một… bà chị. Đó là nữ diễn viên Vân Anh hơn anh 4 tuổi trong phim "Máy bay ký sự". Trong phim, Đình Tú hóa thân thành chàng sinh viên mới ra trường, đem lòng yêu nữ doanh nhân thành đạt là mẹ đơn thân.

Thanh Sơn

Nói về cái duyên đóng cùng bạn diễn nữ hơn tuổi, Thanh Sơn từng hài hước kể: "10 năm làm phi công trẻ, hình như tôi cũng láo hơn thì phải. Tôi không còn xem các chị là "các chị" nữa. Kịch bản bảo tôi yêu thế nào thì tôi sẽ yêu thế đấy thôi". Ngay từ vai chính đầu tay trong sự nghiệp diễn xuất, Thanh Sơn đã hóa thân thành một chàng trai trẻ, đóng cặp với MC Minh Hà, hơn anh 4 tuổi trong "Lựa chọn cuối cùng". Thời gian đầu nam diễn viên trẻ tuổi còn liên tục bị "khớp" vì ngoài đời xưng hô chị - em, nhưng trên phim là anh - em khiến anh ngại ngùng.

Trong "Cả một đời ân oán", Thanh Sơn kết đôi với Đan Lê, nữ diễn viên hơn anh đến 8 tuổi. Dù vậy, khán giả không nhận thấy quá nhiều chênh lệch ngoại hình của cả hai.

Đến với "Nàng dâu order", nam diễn viên trở thành người tình màn ảnh của Lan Phương hơn anh 8 tuổi. Anh chàng cũng phải mướt mồ hôi vì những cảnh hôn, diễn lại tới mấy chục lần. "Đóng phim lần này với chị Lan Phương, chúng tôi chỉ hôn nhiều. Chưa bao giờ tôi phải hôn nhiều như thế" - nam diễn viên từng phải thốt lên. Thời điểm đó Lan Phương mới sinh xong, cô còn phải mang theo con nhỏ tới trường quay.

Trong "Tình yêu và tham vọng", Thanh Sơn đóng vai nhân viên pháp chế của tập đoàn Hoàng Thổ, đem lòng yêu đơn phương cô gái xinh đẹp tài năng do Diễm My thủ vai. Cảnh quay cưỡng hôn khiến cả hai ngại ngùng vì đó là lần đầu tiên Thanh Sơn đóng một phân cảnh như vậy. Đạo diễn nhiều lần phải nhắc anh diễn tự nhiên hơn và cảnh quay chỉ được hoàn thành do một tác động. "Chỉ đến khi bị My tát cho một cái, tôi mới tỉnh ra và bắt đầu làm tốt hơn" - Thanh Sơn kể.

Cũng trong "Tình yêu và tham vọng", Thanh Sơn còn có một màn "khóa môi" đến chảy máu môi khi đóng cùng Thu Hoài - người hơn anh 1 tuổi. Nhưng ở tình huống này, nhân vật của anh là nạn nhân.

Nguồn: http://danviet.vn/sao-nam-10-nam-lam-phi-cong-co-nhieu-kinh-nghiem-bang-nguoi-tinh-cua-phuong-oa...Nguồn: http://danviet.vn/sao-nam-10-nam-lam-phi-cong-co-nhieu-kinh-nghiem-bang-nguoi-tinh-cua-phuong-oanh-50202119114658385.htm