Rapper liên quan vụ mẫu nữ tử vong trong bồn tắm bị bắt

Namewee (trái) bị tình nghi liên quan đến vụ Iris Hsieh (phải) tử vong trong bồn tắm khách sạn ở Kuala Lumpur. Ảnh: Mothership

Namewee, tên thật là Wee Meng Chee, ra đầu thú sáng 5/11 sau khi phủ nhận tin đồn bỏ trốn. Cảnh sát Malaysia trước đó đã xin lệnh tạm giam 7 ngày, song tòa chỉ chấp thuận 6 ngày. "Chúng tôi phản đối việc tạm giam dài hạn vì vụ việc đã xảy ra 14 ngày", luật sư của Namewee nói với tờ China Press.

Thi thể Hsieh Yu-hsin, nghệ danh Iris Hsieh, 31 tuổi, được phát hiện trong bồn tắm tại một khách sạn hạng sang trên đường Jalan Conlay, Kuala Lumpur, trưa 22/10. Ban đầu, cảnh sát xác định đây là "cái chết bất ngờ", nhưng đến ngày 4/11 đã chuyển hướng điều tra sang tội giết người sau khi phát hiện Namewee là người cuối cùng gặp nạn nhân.

Cảnh sát từng phát lệnh truy nã rapper này vì không thể liên lạc được. Tuy nhiên, Namewee sau đó đăng bài trên Instagram khẳng định anh "không bỏ trốn" và đã hẹn trước với cảnh sát để hợp tác điều tra. "Tôi sẽ phối hợp đầy đủ và chịu trách nhiệm trước công chúng cũng như gia đình nạn nhân," anh viết.

Namewee sau đó xuất hiện cùng luật sư tại trụ sở cảnh sát Kuala Lumpur để làm việc. Vụ án vẫn đang được điều tra làm rõ.