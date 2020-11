Rapper Binz kết hợp với ban nhạc Anh Em, hát miễn phí cho hàng triệu người

Thứ Ba, ngày 24/11/2020 10:32 AM (GMT+7)

Không chỉ mang những giai điệu, lời ca “đốn tim” khán giả tại nhà, chương trình còn được phát miễn phí trên ứng dụng di động Foxy.

Là một thần tượng hiện được giới trẻ mến mộ, Binz sẽ xuất hiện trong “nhà hát trực tuyến” Music Home số tháng 11 vào 20h30 tối thứ 6 (27/11) trên sóng truyền hình. Không chỉ mang những giai điệu, lời ca “đốn tim” khán giả tại nhà, chương trình còn được phát miễn phí trên ứng dụng di động đến 13/12 như món quà đặc biệt của nhà sản xuất gửi tới hàng triệu khán giả.

Binz tên thật là Lê Nguyễn Trung Đan, sinh năm 1988 ở Gia Lai. Rapper từng có nhiều năm sinh sống ở Mỹ trước khi về Việt Nam hoạt động vào năm 2018. Nổi lên như một hiện tượng mới của làng Rap Việt với nhiều bài “hit” như: They Said, Ok, Gene, Sao Cũng Được… sự nghiệp của Binz hiện đang trên đà phát triển vượt bậc. Binz có một chất giọng vừa trầm ấm vừa ngọt ngào, với những cách xử lý kỹ thuật âm cực tốt, cộng thêm phong thái trình diễn vừa lãng tử vừa thời thượng, cá tính.

Thừa hưởng đam mê âm nhạc từ mẹ, Binz bước vào thế giới âm nhạc đầy màu sắc lúc nào không hay. Không chỉ bén duyên âm nhạc một cách tự nhiên mà việc trở thành Rapper với Binz cũng là tình cờ. Vào một ngày đẹp trời, Binz vô tình nghe một bài nhạc rap và cũng chính từ bài nhạc này đã định hướng bản thân mình theo thể loại âm nhạc này.

Những sản phẩm Binz mang đến cho khán giả vô cùng độc đáo, ấn tượng, có khả năng đốn gục tai nghe và trái tim khán giả trẻ từ giai điệu đến ca từ.

Hợp tác với nhiều nghệ sỹ tên tuổi, tham gia nhiều gameshow đình đám như Rap Việt, Binz được giới chuyên gia nhận định là một hiện tượng mới trong dòng rap và từng bước phủ sóng, chiếm lĩnh thị trường âm nhạc đại chúng.

Nói về sự xuất hiện của hiện tượng Binz trong “phòng khách âm nhạc” Music Home, giám đốc âm nhạc Huy Tuấn hào hứng chia sẻ: “Beat của Hihop là những chất dựa trên những hoà thanh biến hoá của dòng nhạc soul, funk. Vì vậy việc Binz và Anh em kết hợp với nhau thực ra như một lẽ tự nhiên và phù hợp”.

Nói về màn hoá thân của Binz, nhạc sỹ Huy Tuấn bật mí: "Đây cũng là lần đầu tiên Binz kết hợp với ban nhạc chơi live, thay vì sử dụng beat để trình diễn. Những yếu tố ngẫu hứng của funk, soul, jazz sẽ tô điểm thêm cho hiphop hiện đại, sang trọng và nhiều sắc màu hơn".

Cũng theo nhạc sỹ Huy Tuấn, việc phát miễn phí chương trình trên ứng dụng di động Foxy là "cuộc chơi" tất tay của nhà sản xuất trong việc phủ sóng chân dung mới mẻ, bất ngờ của Binz tới hàng triệu khán giả. Trong "nhà hát trực tuyến" Music Home, Binz không chỉ có hihop, rap mà còn là nghệ sỹ với giọng hát ngọt ngào cất lên những ca khúc lãng mạn được ban nhạc Anh Em hoà âm lại cho thêm phần sâu lắng, văn minh để Binz có thể cho khán giả thêm nhiều cảm nhận mới mẻ về một nghệ sỹ hihop với nhiều góc cạnh khác, không chỉ là thể loại âm nhạc underground như nhiều người vẫn đang mặc định.

Music Home phát sóng theo tháng, do ban nhạc Anh Em của nhạc sĩ Anh Quân, Huy Tuấn phụ trách nghệ thuật. Mỗi số giới thiệu một giọng hát tên tuổi cùng một ca sĩ trẻ. Show diễn ra trong không gian nhỏ, gồm ban nhạc và 20 khách mời, được thu, phát trực tiếp qua mạng xã hội. Năm ngoái, 14 số phát sóng thu hút hơn 25 triệu lượt xem. Mỹ Linh, Tùng Dương, Thu Minh, Nguyên Thảo... từng là khách mời của chương trình.

