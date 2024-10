"Quốc bảo nhan sắc" ở nhà hơn 49 tỷ đồng, 14 tuổi đã khiến công ty sập web vì quá đẹp

Mỹ nữ lạm quyền, khiến 8 quản lý nghỉ việc

Ngày 30/10, truyền thông Nhật Bản xôn xao vì thông tin Hashimoto Kanna bị tố lạm quyền, đối xử tệ hại với hàng loạt quản lý. Cụ thể, tờ Bunshun của Nhật Bản đã đăng tải bài viết tố cáo mỹ nhân nổi tiếng nhất nhì xứ hoa anh đào có thái độ lạm quyền, thiếu tôn trọng những người hỗ trợ công việc cho mình.

Tờ báo này cho biết, chỉ trong một thời gian ngắn, người đẹp Hashimoto Kanna đã khiến 8 người quản lý phải bỏ việc. Cũng theo nguồn tin nói trên, Hashimoto Kanna không ngại to tiếng, trách móc, thậm chí mạt sát người quản lý của mình là “đồ vô dụng” chỉ vì người này chậm trễ khi đưa nước cho cô.

Hashimoto Kanna bị tố lạm quyền, bắt nạt quản lý và nhân viên.

Không chỉ thế, khi những nhân viên của cô che ô sai cách, làm việc không đúng ý cô, lập tức sẽ bị mắng chửi. Cô thường xuyên phớt lờ việc giao tiếp bằng ánh mắt với các nhân viên mà chỉ thân thiện với những người có địa vị, quyền lực mà thôi.

Tờ báo này cũng nhận định, một số nhân viên đã gặp vấn đề về tâm lý sau khi làm việc “dưới trướng” nữ diễn viên nổi tiếng này.

Truyền thông Nhật Bản khẳng định một số nhân viên gặp vấn đề về tâm lý khi làm việc với người đẹp này.

Không chỉ thế, tờ Bunshun còn đăng tải hình ảnh Hashimoto Kanna và Nakagawa Taishi hôn nhau trong công viên. Được biết Nakagawa từ Tokyo đến Yamaguchi để thăm Hashimoto khi cô đang quay bộ phim Omusubi. Cặp đôi đã hẹn hò ở quán izakaya, sau đó di chuyển tới công viên và hôn nhau say đắm.

Sự việc khiến Hashimoto Kanna đang từ ngôi sao hàng đầu của xứ sở hoa anh đào bỗng trở thành cái tên gây mất thiện cảm cho công chúng.

Hashimoto Kanna bị tung ảnh hẹn hò với bạn trai.

Ở tuổi 25, Hashimoto Kanna được xem là mỹ nữ top đầu của làng giải trí Nhật Bản. Cô sở hữu gương mặt với các đường nét đẹp trong trẻo, hài hòa. Vẻ đẹp của nữ diễn viên này được ví như thiên thần.

Ngoài ra, cô còn rất nỗ lực trong diễn xuất. Dù sở hữu nhan sắc cuốn hút, Hashimoto Kanna vẫn luôn lăn xả cho từng vai diễn. Cô không ngại “lột xác” nhiều lần với những tạo hình, biểu cảm kỳ dị, dìm nhan sắc để hóa thân hoàn toàn thành nhân vật mà kịch bản yêu cầu.

Trước đó cô luôn nhận được thiện cảm từ công chúng.

Tên tuổi của cô gắn với nhiều bộ phim có tiếng như: Lớp học ám sát, Sērā-fuku to kikanjū Sotsugyō, Gintama 2: Luật lệ đặt ra là để phá bỏ, 12 Suicidal Teens, Hãy đến hôn em lúc nửa đêm, Our Story, Kaguya-sama: love is war…

Tại Nhật Bản, cô được truyền thông và công chúng ưu ái gọi bằng những danh dưng như: “Thần tượng ngàn năm có một”, “idol xinh đẹp nhất”, "quốc bảo nhan sắc"… Chính vì vậy, khi những thông tin không hay liên quan đến thái độ của Hashimoto Kanna bị tung hê trên mặt báo, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, thất vọng.

Nhiều người thất vọng vì thông tin Hashimoto Kanna bắt nạt cấp dưới.

14 tuổi đã đẹp đến mức khiến trang web công ty bị sập

Hashimoto Kanna sinh năm 1999 tại tỉnh Fukuoka. Từ nhỏ cô đã nổi tiếng vì có vẻ đẹp tựa thiên thần với đôi mắt to tròn, làn da trắng và gương mặt khả ái. Năm 8 tuổi khi Hashimoto Kanna đang học lớp 3, cô đã được ký hợp đồng với công ty Active Hakata.

Đến năm 2011, Hashimoto Kanna chính thức ra mắt khán giả của làng giải trí với vai trò ca sĩ thuộc nhóm nhạc nữ Rev. from DVL. Cũng trong năm này, người đẹp bước chân vào lĩnh vực diễn xuất với bộ phim Kiseki.

Hashimoto Kanna thời nhỏ.

Khi ở tuổi 14, vào năm 2013, Hashimoto Kanna đã khiến trang web của công ty quản lý bị sập vì cô quá xinh đẹp. Cụ thể, những hình ảnh của nữ diễn viên được đăng tải trên Twitter và 2channel khiến khán giả thích thú. Họ đồng loạt tìm thông tin của cô và truy cập vào trang web của công ty đang quản lý cô. Lượng người truy cập tăng đột biến đã khiến trang web này bị sập.

Tuy nhiên, đến năm 2015, cô vướng phải ồn ào khá lớn. Cụ thể, một người tự xưng là bạn trai cũ của Hashimoto Kanna đã đứng ra tố cáo cô từng có chuyện “giường chiếu” khi mới 15 tuổi. Ngay sau đó, thông tin này đã được đính chính song hình ảnh trong trẻo như thiên thần mà Hashimoto Kanna đang xây dựng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Vẻ đẹp của cô được nhiều người ngưỡng mộ.

Để lấy lại hình ảnh trong mắt công chúng, Hashimoto Kanna chuyên tâm đóng phim, hoạt động trong ngành giải trí và đạt được nhiều thành tích đáng kể.

Dù chỉ cao 1m52 nhưng với gương mặt đẹp, sức hút của Hashimoto Kanna ngày càng tăng. Năm 2018, cô đứng đầu danh sách sao nữ dưới 20 tuổi đẹp và có sức ảnh hưởng nhất, do trang Goo bình chọn.

Trang này cũng liên tiếp nhiều năm để Hashimoto Kanna nằm trong top 3 thăm dò ý kiến "phụ nữ muốn có gương mặt của ai nhất". Ngoài những bình chọn về nhan sắc, Hashimoto Kanna từng giành giải Diễn viên mới xuất sắc tại Giải Viện Hàn lâm Nhật Bản năm 2017.

Nữ diễn viên được xem là “người đẹp nghìn năm có một”.

Ở độ tuổi ngoài đôi mươi, người đẹp này đã có trong tay tất cả: Nhan sắc ưa nhìn, sự ưu ái của công chúng và truyền thông, gia tài của cô không chỉ là hàng chục bộ phim mà còn là những con số “khủng”.

Được biết cô từng quảng cáo cho khoảng 20 thương hiệu, gồm đồng hồ, son môi, thực phẩm... Hashimoto Kanna sống một mình trong căn hộ trị giá 300 triệu yen (tương đương hơn 49 tỷ đồng).

Tuy nhiên, với thông tin từ báo chí, việc mỹ nhân “ngàn năm có một” này mắc “bệnh ngôi sao”, đối xử tệ hại với nhân viên chắc chắn sẽ trở thành vết nhơ lớn trong sự nghiệp của Hashimoto Kanna.

