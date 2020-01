Phim Việt được viết kịch bản trong vài phút tranh giải 50.000 USD tại LHP quốc tế

Thứ Năm, ngày 09/01/2020 06:00 AM (GMT+7)

Phim của đạo diễn Nguyễn Quang Tâm được chọn tham gia Liên hoan phim ngắn CIMFF.

Mới đây, Nguyễn Quang Tâm đã trở thành đạo diễn trẻ Việt Nam đầu tiên có phim ngắn "Và ta đã ở đó" được chọn tham gia tại liên hoan phim China International Micro-Film Festival (CIMFF) lần thứ 8, được tổ chức tại TP Hàng Châu, Trung Quốc, vào tháng 9.2020.

“Và ta đã ở đó” là câu chuyện kể về 4 người phụ nữ tên Xuân, Hạ, Thu, Đông ở những độ tuổi khác nhau và cách nhìn nhận của mỗi người về cuộc sống. Bộ phim hầu như không có lời thoại, những khung hình được quay mộc mạc, chân thật tại vùng núi đồi của Đà Lạt.

Đạo diễn Nguyễn Quang Tâm

Với kinh phí thực hiện ít ỏi, Nguyễn Quang Tâm đã nhờ 4 người bạn chưa từng đóng phim là người mẫu Trang Lạ, hoa hậu Paris Vũ, NTK Hằng Nguyễn và cô bé Daphne Uyên tham gia diễn xuất. Diễn viên không được biết trước kịch bản, vì diễn biến phim chỉ được anh viết ra trong vài phút trước khi bấm máy, đó cũng là một nét đặc biệt trong tác phẩm lần này của Nguyễn Quang Tâm.

Poster phim ngắn “Và ta đã ở đó”

Liên hoan phim ngắn CIMFF được công nhận bởi Hiệp hội dịch vụ truyền hình Trung Quốc, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV và Trung tâm truyền thông liên lục địa. Mỗi năm, các phim ngắn được ban giám khảo chọn lựa phải cạnh tranh với hơn 30.000 phim từ các đạo diễn khắp nơi trên thế giới.

Liên hoan phim ngắn CIMFF thu hút đông đảo sự tham gia của các nhà làm phim và khán giả, vì sự xuất hiện của các đạo diễn và diễn viên nổi tiếng trong cương vị giám khảo, như Giám đốc liên hoan phim Venice Marco Mueller, Đạo diễn Abbas Kiarostami, Trương Kỷ Trung, Diao Yinan, Kwak Jae-yong, diễn viên Joanna Merlin, Cha Seung Won, Huỳnh Lỗi, Yan BingYan, Trương Nhất Sơ,… Những người chiến thắng giải thưởng sẽ nhận được phần thưởng bao gồm cúp, chứng chỉ và tiền mặt với tổng trị giá 50.000 USD.

Liên hoan phim ngắn CIMFF quy tụ nhiều tên tuổi lớn tham gia

Trước khi chuyển hướng sang làm đạo diễn, Nguyễn Quang Tâm từng là một trong những nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất Việt Nam với nghệ danh Tom Nguyễn, làm việc với rất nhiều ngôi sao trong và ngoài nước như Cổ Thiên Lạc, Dư Văn Lạc, Mario Maurer, Dome Pakorn Lam, Nonkul, Mỹ Tâm, Ngô Thanh Vân, Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Chi Pu, Hiền Thục, Hoàng Thuỳ Linh... Anh từng được cộng đồng giải thưởng quốc tế World Rising Star trao giải Nhiếp ảnh gia quốc tế xuất sắc nhất.

Quang Tâm chụp ảnh cùng tài tử Hồng Kim Bảo

Cũng trong năm 2020, bộ phim “Side Seeing The Movie” hợp tác giữa Thái Lan – Việt Nam mà Nguyễn Quang Tâm đồng đạo diễn, do nhà sản xuất – diễn viên Trịnh Tú Trung sản xuất cũng sẽ được ra mắt rộng rãi tại một số nước châu Á. Phim có sự tham gia của các ngôi sao Việt Nam và Thái Lan, đặc biệt là ngôi sao Châu Á Push Puttichai rất thành công với vai diễn chú Chat trong bộ phim Chiếc Lá Cuốn Bay.

