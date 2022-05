Phim Triangle of Sadness đoạt giải Cành cọ vàng 2022

Thứ Hai, ngày 30/05/2022 20:47 PM (GMT+7) Chia sẻ

"Triangle of Sadness" (tạm dịch: Tam giác buồn) - phim nặng tính châm biếm, giễu nhại của đạo diễn người Thụy Điển Ruben Ostlund - đã vượt qua các ứng viên, đoạt giải Cành cọ vàng danh giá tại Liên hoan Phim Cannes lần thứ 75-2022.

Đạo diễn Ruben Ostlund không che giấu sự phấn khích khi phim của ông được xướng tên đoạt giải. "Triangle of Sadness" là tác phẩm do Ruben Ostlund biên kịch và đạo diễn. Nội dung phim bắt đầu với góc nhìn của một người mẫu nam và cô bạn gái là ngôi sao mạng xã hội. Cả hai là một cặp đôi có diện mạo đẹp cùng tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội nhờ luôn phô bày lối sống xa hoa thông qua hình ảnh, video clip dù thực tế họ không giàu có.

Nhờ sự nổi tiếng ảo này, cả hai được mời tham dự buổi tiệc trên du thuyền quy tụ toàn các tỉ phú. Từ đây, những góc khuất trong giới siêu giàu dần hé lộ thông qua các tình huống hài hước. Phim cao trào và đậm tính châm biếm sâu cay, giễu nhại hơn khi cặp đôi này cùng các vị khách giàu có trên du thuyền phải vật lộn sinh tồn trên hoang đảo sau các sự cố.

Ở hoang đảo, người có kỹ năng sống được tôn vinh và đó là một phụ nữ làm nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh trên du thuyền trước đây. Người phụ nữ này trở thành trưởng nhóm vì biết bắt cá, nấu nướng, chỉ huy những người giàu có từng hưởng thụ sự chăm sóc, phục vụ của người khác.

"Khi bắt đầu làm phim này, chúng tôi đặt mục tiêu là cố gắng tạo ra một tác phẩm điện ảnh thú vị cho khán giả với nội dung kích thích tư duy. Chúng tôi muốn họ được giải trí bằng tình huống hài hước nhưng đồng thời cũng muốn họ đặt câu hỏi cho chính mình. Chúng tôi muốn sau khi rời rạp, họ vẫn có những suy nghĩ riêng để tự trả lời cho câu hỏi đặt ra và trò chuyện, thảo luận về những điều đó" - đạo diễn Ruben Ostlund bày tỏ.

Trong bài đánh giá về "Triangle of Sadness", cây bút của trang Variety nhận định: "Ruben Ostlund khiến khán giả bật cười nhưng cũng khiến họ phải suy ngẫm về câu chuyện được kể. Bất kể Ruben Ostlund xử lý câu chuyện theo góc độ nào, chúng ta buộc phải nhìn thế giới theo cách khác biệt".

Đạo diễn Ruben Ostlund không phải người xa lạ tại Cannes. Trước đây, ông từng đoạt giải Cành cọ vàng tại Cannes lần thứ 70-2017 với phim "The Square" - một tác phẩm châm biếm về giám tuyển nghệ thuật có uy tín.

Giải thưởng danh giá thứ 2 tại Cannes sau Cành cọ vàng là Grand Prix thuộc về 2 phim "Close" của đạo diễn Lukas Dhont và "Stars at Noon" của đạo diễn Claire Denis. Giải thưởng của ban giám khảo thuộc về "The Eight Mountains" của đạo diễn Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch và "EO" của đạo diễn Jerzy Skolimowski. Nữ diễn viên Zar Amir Ebrahimi giành được giải Nữ diễn viên xuất sắc với vai diễn trong phim "Holy Spider".

Liên hoan Phim Cannes 2022 quy tụ đến 8 phim do các đạo diễn nữ thực hiện và đồng thực hiện tham gia tranh giải, có nhiều kỷ lục so với các năm trước. Tuy nhiên, khác với Liên hoan Phim Cannes 2021 - khi "Titane" của nữ đạo diễn Julia Ducournau đoạt giải Cành cọ vàng, năm nay, tác phẩm của các nữ đạo diễn được tôn vinh ở giải thưởng thấp hơn. Đoạt giải Grand Prix là phim "Stars at Noon" của nữ đạo diễn Claire Denis và "The Eight Mountains" của nữ đạo diễn Charlotte Vandermeersch cùng đồng đạo diễn Felix Van Groeningen.

