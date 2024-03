Phim Mai của Trấn Thành được nhà phê bình kỳ cựu khen ngợi

Nam đạo diễn của phim Mai viết: “Thật hạnh phúc và vinh dự khi MAI nhận được review khen ngợi từ nhà phê bình phim kỳ cựu Avi Offer - thành viên của New York Film Critics Online.

"Phương Anh Đào mang đến lối diễn nhiều sắc thái và cảm động tạo nên sự chân thực cho bộ phim. Cô và Tuấn Trần có sự ăn ý với nhau nên có thể cảm nhận được sự gắn kết giữa Mai và Dương khi hai nhân vật bắt đầu quen nhau. Kỹ thuật quay phim rất tinh tế với phần âm nhạc được lựa chọn rất kỹ lưỡng, không làm khó chịu, ngột ngạt. Hơn nữa, nhịp phim vừa phải, cho phép màn trình diễn của toàn bộ dàn diễn viên tỏa sáng rực rỡ".

Cây viết Avi Offer nhận xét: “Mai là một trong những câu chuyện tình yêu chân thực, say mê và mạnh mẽ nhất kể từ phim Past Lives”.

Phía dưới bài viết của Trấn Thành, nhiều người bày tỏ đồng tình với đánh giá của nhà phê bình phim. Avi Offer được biết tới là một trong 3 thành viên thành lập Ủy ban điều hành của NYFCO – The New York Film Critics Online (Các nhà phê bình phim New York trực tuyến). Tổ chức này được đồng sáng lập bởi Harvey S. Karten và Prairie Miller vào năm 2000, bao gồm các nhà phê bình phim trên Internet có trụ sở tại thành phố New York. Nhóm họp mỗi năm một lần vào tháng 12 để bỏ phiếu cho giải thưởng NYFCO hàng năm. Tuy nhiên đây là tổ chức khác với Hiệp hội phê bình phim New York.

Theo Box Office Mojo – Đơn vị quan sát phòng vé toàn cầu, Mai hiện đứng vị trí thứ 16 về doanh thu các phim trên toàn thế giới năm 2024 tính đến nay, với thành tích hơn 22,1 triệu USD.

Trên trang Deadline, Mai được nhận xét là phim Việt Nam đầu tiên vượt mốc doanh thu 1 triệu USD sau 3 ngày công chiếu ở thị trường nước ngoài. Thành tích này vượt qua Bố già và Nhà bà Nữ trước đó.

Tại phòng vé trong nước, Mai trở thành phim điện ảnh có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam với gần 550 tỷ đồng theo thống kê của Box Office Việt Nam.

Theo đại diện 3388 Films – đơn vị phát hành phim Mai tại Mỹ, bộ phim được chiếu ở quy mô gần 200 rạp chiếu khi phát hành ở khu vực Bắc Mỹ, châu Âu vào cuối tuần qua (ngày 22-24/3).

Bên cạnh những khán giả ủng hộ, chúc mừng thành công của phim Mai khi chiếu ở nước ngoài cũng có ý kiến cho rằng: "Phim Việt gọi là chiếu quốc tế cho oách chứ thực ra là đem phim đến những nơi mà cộng đồng người Việt đủ đông để mở suất chiếu". Theo một khán giả sống ở nước ngoài, những phim Việt như Nhà bà Nữ, Bố già... mang ra nước ngoài chiếu gần như suất nào cũng kín khán giả. "Có 2 sự thật từ việc "cháy vé": Số suất chiếu ít thuận theo quy mô cộng đồng, cộng thêm việc những người Việt ra nước ngoài sinh sống, làm việc và học tập rất thích xem phim Việt", khán giả này nhận xét.

