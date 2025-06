Phía Jack bất ngờ cảnh báo nóng, còn nhắc đến bé Sol

4 năm kể từ khi bùng nổ drama tình ái với Thiên An, Jack lần nữa dính vào "sóng gió" khi đào lại chuyện cũ để được thực hiện quyền nuôi dưỡng con. Cũng từ khi ồn ào này bị đào lại, Jack tiếp tục bị dính vào những thị phi mới như bị tố "đạo nhạc", vụ bán lightstick mãi không thấy giao... Giữa lúc hàng loạt drama bùng nổ, Jack bất ngờ ra mắt ca khúc mới khiến netizen bán tín bán nghi cho rằng những sự việc diễn ra trong thời gian gần đây chỉ phục vụ mục đích chiêu trò gây chú ý.

Chưa dừng lại tại đó, mới đây một vụ lùm xùm mới liên quan đến Jack lại xuất hiện. Nguồn cơn xuất phát từ việc một kênh TikTok có 2,2 triệu người theo dõi bất ngờ mở phiên livesteram trò chuyện. Theo đó, người xuất hiện chung trong livestream này có ảnh đại diện giống Jack. Phía kênh 2,2 triệu follow liên tục dùng những từ ngữ nặng nề, tiêu cực được cho là có ý "cà khịa" Jack nói riêng và cộng đồng FC của nam ca sĩ nói chung. Trên kênh này cũng xuất hiện rất nhiều video có nội dung mỉa mai hướng vào Jack.

Những ngày qua, MXH xuất hiện tài khoản TikTok thường xuyên nhắc đến Jack

Đến tối 13/6, trên TikTok có 3,2 triệu người theo dõi tên "@quangminhtalk" - kênh được cho là của đại diện PR cho Jack bất ngờ có thông báo nóng. Theo đó, người này cho biết đã theo dõi những phiên livestream gần đây từ kênh 2,2 triệu người theo dõi kia và phát hiện nhiều nội dung mang tính miệt thị, công kích hướng vào ca sĩ Jack. Bài đăng này còn nhắc đến việc kênh kia đã dùng hình ảnh trẻ em - cụ thể là bé Sol (con gái chung của Jack và Thiên An) để bình luận những nội dung không phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng. "Không chỉ vậy, những buổi phát sóng còn có dấu hiệu trục lợi cá nhân, thông qua hành vi bắt nạt, công kích người khác trên mạng xã hội", người được cho là đại diện Jack nhấn mạnh.

Trước tình hình này, phía kênh "@quangminhtalk" lên tiếng cảnh báo nóng: "Tôi kêu gọi toàn thể khán giả và cộng đồng người hâm mộ: Tuyệt đối không đôi co hoặc donate xu cho những đối tượng lợi dụng mạng xã hội để lan truyền tiêu cực. Hãy chủ động nhấn nút 'Báo cáo' (Report) trên TikTok để nền tảng có cơ sở xử lý hành vi vi phạm. Chúng ta hãy là những khán giả văn minh, thay vì nhấn vào 'câu view', hãy cùng nhau nhấn nút báo cáo để bảo vệ môi trường mạng lành mạnh và an toàn hơn".

Thông báo được đăng tải trên kênh TikTok được cho là của đại diện PR của Jack

Trước đó, trên Fanpage của Jack từng thông báo sử dụng kênh có tên "@quangminhtalk", trùng với kênh đăng thông báo trên

Tuy nhiên, thay vì nhận được sự đồng tình, bài viết này nhanh chóng vấp phải loạt tranh cãi dữ dội. Bởi lẽ, hành động kêu gọi đám đông tập thể tấn công tài khoản cá nhân khác thông qua hình thức report, dù với bất kỳ lý do gì cũng không nên được cổ súy. Đặc biệt, khi hành động ấy đến từ một người đại diện truyền thông cho nghệ sĩ, điều đó càng trở nên nhạy cảm hơn. Thứ hai, điều khiến nhiều người không hài lòng là nội dung thông báo không được đăng tải trên kênh chính thống của Jack, như fanpage chính thức hay tài khoản cá nhân của nam ca sĩ, mà lại xuất hiện từ một trang cá nhân tự nhận là PR. Điều này dẫn đến sự mập mờ, thiếu minh bạch và vô tình khiến Jack lại một lần nữa rơi vào tâm điểm ồn ào.

Hiện tại, cảnh báo trên chỉ đến từ kênh được cho là đại diện truyền thông của Jack chứ nam ca sĩ chưa thông báo trên các nền tảng cá nhân

Ồn ào giữa Jack và Thiên An tiếp tục bùng nổ sau 4 năm khi cả hai bên liên tục phát đi thông cáo. Tối 26/5, fanpage của J97 Entertainment đăng tải văn bản phủ nhận những thông tin sai lệch về đời tư và cho biết Jack đã ủy quyền công ty luật nộp đơn tố cáo bài viết của Thiên An đăng hồi tháng 1/2025. Phía Jack khẳng định Thiên An là người chấm dứt liên lạc và ngăn cản quyền thăm con. Ngay sau đó, đến ngày 28/5, phía Thiên An phản hồi rằng cô tự nguyện xóa bài, chưa nhận văn bản từ tòa án, và sẽ hợp tác đầy đủ khi có yêu cầu. Tối 29/5, J97 xác nhận TAND TP. Thuận An đã chính thức thụ lý đơn kiện của Jack từ ngày 20/5.

Trưa 5/6, Thiên An lần đầu lên tiếng qua một tâm thư gửi đến Jack và con gái – bé Sol. Cô cho biết từng mong một lời xin lỗi, nhưng giờ chỉ muốn khép lại mọi ồn ào để con được bình yên. Cùng ngày, phía Jack ra Thông báo số 3, cho biết không có phản hồi gì thêm ngoài việc chờ kết luận từ cơ quan chức năng, đồng thời phủ nhận tin đồn về hai tấm bài vị đang lan truyền.

Jack ra sản phẩm mới, nhưng song song với sự quan tâm về âm nhạc thì nam ca sĩ đối diện với không ít những bàn tán về chuyện đời tư