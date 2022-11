Orange áp lực khi hát cùng Văn Mai Hương

Lần đầu tiên Orange song ca “Một ngàn nỗi đau” cùng “tiền bối” Văn Mai Hương, Orange không giấu được sự căng thẳng.

Tối 19/11, tập 8 của hành trình “Xuân hạ thu đông rồi lại xuân 2” (XHTĐRLX2) ON THE ROAD với chủ đề “Trong nhà kho” tiếp tục lên sóng. Lần này, khán giả được phen “no nê” với danh sách các ca khúc nhiều nhất trong tất cả các tập.

Các nghệ sĩ trong tập 8 “Xuân hạ thu đông rồi lại xuân 2” (XHTĐRLX2) ON THE ROAD

Mở đầu là Anh Tú, trạm phát năng lượng của cả ekip. Là một nghệ sĩ hoà đồng và thân thiện, Anh Tú luôn mang đến cảm giác tích cực, kết nối. Nam ca sĩ có một sân khấu solo ngay góc đường, thể hiện ca khúc đã rất quen thuộc với khán giả là “Nỗi nhớ nơi con tim mồ côi”, bản hit của Ưng Hoàng Phúc. Dù đệm đàn chưa quá thuần thục, nhưng Anh Tú vẫn muốn tự mình trải nghiệm cảm giác được đàn và hát cho khán giả. Vẻ ngoài điển trai cùng giọng hát ngọt ngào của Anh Tú đã truyền tải cả một bầu không khí lãng mạn, níu chân khán giả dù trời đã khuya.

Orange đã khiến tất cả các thành viên cũng như khán giả chìm đắm vào không gian câu chuyện tình của “Tệ thật anh nhớ em”. Là giọng ca được đánh giá thực lực, từ đầu mùa Orange đã để lại dấu ấn với “Em gái mưa”, “It’s okay not to be okay”… Với bản cover này, sự thổn thức trong giọng hát của Orange một lần nữa giúp ca khúc của Thanh Hưng chạm đến khán giả.

Orange thổn thức khi cover các ca khúc nổi tiếng

Không chỉ vậy, tập 8 cũng là lần đầu tiên Orange song ca “Một ngàn nỗi đau” cùng “tiền bối” Văn Mai Hương. Orange không giấu được sự căng thẳng: “Mọi người cũng biết chị Hương sở hữu chất giọng rất khủng. Mình lại còn hát bài của chị nữa nên hơi tâm lý một chút. Nhưng chị Hương đã hướng dẫn cho mình khá kỹ, vì vậy mình nghĩ là mình sẽ làm ok.”

Trúc Nhân đồng cảm : “Nhân nghĩ Orange lo lắng là điều đương nhiên. Vì đến hiện tại Nhân gặp những anh chị nghệ sĩ lớn, Nhân vẫn bị khớp. Nhưng không sao, Orange vẫn hát rất hay mà”.

Văn Mai Hương song ca cùng đàn em bản hit "Một ngàn nỗi đau"

Dù mang trong mình rất nhiều áp lực nhưng Orange vẫn đặt trọn cảm xúc vào ca khúc “Một ngàn nỗi đau”. Văn Mai Hương nhìn nhận: “Khi hát chung, Orange đã thổi một làn gió mới vào bài hát của Hương. Hai chị em hát với nhau cảm giác như là một sự kết hợp rất thú vị”.

Phạm Hồng Phước mang đến chương trình 2 ca khúc song ca cùng Orange và Văn Mai Hương

Khách mời Phạm Hồng Phước cũng mang đến XHTĐRLX2 hai bài song ca “Anh sẽ tốt mà” và “Thời thanh xuân sẽ qua”. Ban đầu, Văn Mai Hương hơi lúng túng khi hát “Anh sẽ tốt mà” cùng Phạm Hồng Phước. Nhưng sau đó, trong lúc biểu diễn, cô nhập tâm đến mức rơi nước mắt. Khán giả cũng có dịp nghe lại “Thời thanh xuân sẽ qua”, phiên bản Phạm Hồng Phước song ca cùng Orange.

Trúc Nhân khiến người nghe "nổi da gà" khi hát lại ca khúc anh từng thể hiện tại The Voice 10 năm trước

Trong tập này, Trúc Nhân cũng thể hiện lại ca khúc “Thu cạn”, bài hát anh từng thi Giọng hát việt cách đây 10 năm. Giọng hát Trúc Nhân giờ đây trải nghiệm hơn và cũng dày dặn kinh nghiệm hơn, khiến khán giả cũng như các thành viên phải thốt lên “quá đã” khi Trúc Nhân dứt câu hát cuối cùng.

