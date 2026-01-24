Nữ minh tinh Ryoko Yonekura bị truy tố vì nghi vấn liên quan đến ma túy

Theo thông tin mới nhất từ FNN và các phương tiện truyền thông Nhật Bản vào ngày 21/1, nữ diễn viên gạo cội Ryoko Yonekura đã chính thức bị truy tố và sẽ phải hầu tòa. Đây là diễn biến chấn động sau một thời gian dài im lặng trước những tin đồn bủa vây xung quanh đời tư của "nữ hoàng rating" xứ phù tang.

Lời thừa nhận của nữ minh tinh

Vụ việc bắt nguồn từ tháng 10/2025 khi tờ Bunshun Online đăng tải các báo cáo gây sốc về việc Ryoko Yonekura nằm trong tầm ngắm của cơ quan chức năng. Đứng trước áp lực dư luận, cuối năm 2025, Yonekura đã lần đầu lên tiếng xác nhận thông tin căn hộ của mình bị lực lượng chức năng đột kích.

Ryoko Yonekura - "nữ hoàng rating" xứ Phù Tang. IG.

Nữ diễn viên chia sẻ thêm: "Tình trạng của tôi hoàn toàn ổn" và "Tôi sẽ quay trở lại với tâm thế ban đầu, tiếp cận mọi thứ với sự chân thành nhất. Rất mong nhận được sự ủng hộ tiếp tục của mọi người trong thời gian tới".

Dù tuyên bố mọi chuyện đã êm đẹp, việc bị truy tố vào đầu năm 2026 cho thấy các rắc rối pháp lý của cô vẫn chưa thực sự kết thúc. Cuộc khám xét bởi Cục Kiểm soát ma túy thuộc Sở Y tế, Lao động và Phúc lợi khu vực Kanto-Shinetsu đã mở ra một cuộc điều tra quy mô lớn nhắm vào lối sống của ngôi sao phim Doctor-X.

Trọng tâm của vụ án không chỉ đổ dồn vào Yonekura mà còn hướng về một nhân vật bí ẩn được gọi là "X". Người này được xác định là một vũ công tango quốc tịch Argentina, bạn trai tin đồn từng sống chung với nữ diễn viên tại căn hộ bị khám xét.

Theo cơ quan điều tra, ông X bị nghi ngờ tàng trữ chung chất cấm với Yonekura. Tuy nhiên, một tình tiết đáng chú ý là người đàn ông này đã rời Nhật Bản ngay trước khi cuộc đột kích diễn ra. Một số nguồn tin cho biết X có thể đang lưu trú tại Dubai – nơi vốn được coi là điểm đến lý tưởng cho giới thượng lưu và những nhân vật muốn tránh né sự chú ý của truyền thông.

Yonekura là một diễn viên hàng đầu Nhật Bản, người đã giành được sự yêu mến qua loạt phim truyền hình dài tập Doctor X: Surgeon Michiko Daimon của đài TV Asahi. Cô cũng rất nổi tiếng tại Hàn Quốc và từng được bổ nhiệm làm "Đại sứ thiện chí văn hóa và du lịch Hàn Quốc" vào năm 2003.