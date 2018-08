Nữ hoàng phim 18+ chống chọi bệnh ung thư: Dư luận buông lời cay nghiệt

Thứ Hai, ngày 20/08/2018 20:52 PM (GMT+7)

Asami Yuma vô cùng suy sụp khi vừa phải chật vật chống chọi bệnh ung thư mà còn nhận không ít lời lẽ cay độc từ dư luận.

Chật vật chống chọi căn bệnh ung thư bất chấp dư luận dè bửu

Dù ngành công nghiệp phim 18+ đã được pháp luật Nhật Bản công nhận nhưng nhiều người vẫn khá kỳ thị và có cái nhìn khinh miệt đối với những diễn viên trong ngành này.

Asami phát hiện bị bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn 3 năm 26 tuổi.

Trường hợp của nữ diễn viên Asami Yuma thật sự khiến nhiều người không khỏi thương cảm. Năm 2013, Asami phát hiện bị bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn 3. Năm ấy, cô vừa tròn 26 tuổi.

Với một diễn viên phim 18+ đang ở đỉnh cao sự nghiệp, việc bị ung thư buồng trứng buộc cô phải dừng hết công việc để chữa trị. Còn đối với một cô gái thì điều này có nghĩa sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh con, làm mẹ. Vì thế, đây thật sự là một điều khó chấp nhận với Asami.

Giữa tháng 2, các bác sĩ đã phải cắt bỏ tử cung và buồng trứng để giữ mạng sống cho Asami. Sau phẫu thuật cắt bỏ tử cung và buồng trứng, Asami vẫn phải thực hiện điều trị bằng hóa trị để kiểm soát bệnh.

Có người còn lớn tiếng: "Đóng phim 18+ cho lắm vào. Mắc bệnh đáng đời."

Ngoài ra, cô cũng được các bác sĩ yêu cầu điều trị vùng trực tràng và đặt hậu môn nhân tạo. Vì không muốn đặt hậu môn nhân tạo nên Asami yêu cầu tăng cường điều trị bằng xạ trị. Những đợt điều trị khiến sức khỏe Asami yếu hơn rất nhiều, tóc bị rụng, gương mặt nhợt nhạt và không giấu được sự đau khổ.

Ngay khi thông tin Asami bị ung thư, rất đông cư dân mạng đã lên trang cá nhân của cô để buông lời lẽ độc địa. Thậm chí có người còn lớn tiếng: "Mắc bệnh đáng đời."

Nhiều người còn nói: "Đây là tấm gương cho các cô gái trẻ muốn nhảy vào dòng phim 18+ nhé. Tôi chẳng thương xót gì cho những cô gái này."

Những đợt điều trị khiến sức khỏe Asami yếu hơn rất nhiều, tóc bị rụng, gương mặt nhợt nhạt và không giấu được sự đau khổ.

Trước những lời dè bửu của nhiều người, Asami cho biết cô vẫn luôn cố gắng nỗ lực để chiến đấu với bệnh tật. Tuy nhiên, dù cố gắng lạc quan hơn sau khi trải qua cơn bạo bệnh nhưng đôi khi Asami cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng bởi những lời vô tâm này. Cô rớt nước mắt chia sẻ:

“Tôi biết không thể cầu xin mọi người thương cảm cho một diễn viên 18+ như tôi. Tuy nhiên, căn bệnh này không phải là hậu quả do việc đóng phim người lớn.”

Suốt những tháng ngày khó khăn của cuộc đời, Asami cho biết gia đình đã luôn ở bên cạnh và ủng hộ. Đặc biệt là mẹ, người đã luôn chăm sóc, luôn động viên cô dù ngoài kia nhiều người chê bai chỉ trích.

Asami vẫn luôn lạc quan và kiên cường trước những lời dè bửu, chê trách của dư luận.

Cô cho biết sẽ không ngừng nỗ lực, quyết tâm không từ bỏ. “Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tiến bước”, Asami tâm sự.

Trân trọng và nỗ lực hơn sau khi bước vào giai đoạn thứ hai của cuộc đời

Asami Yuma sinh năm 1987, là một trong những diễn viên phim 18+ Nhật Bản nổi tiếng nhất những năm 2005-2009. Asami bắt đầu diễn từ năm 18 tuổi với hai hãng phim lớn là Alice Japan và S1 No. 1 Style.

Nhờ gương mặt xinh đẹp và vòng 1 gợi cảm, những DVD 18+ của cô luôn nằm trong top bán chạy nhất. Năm 2008, cô đoạt giải thưởng Grand Prix dành cho nữ diễn viên phim người lớn thu hút nhất ở Nhật. Thế nhưng bước ngoặt lớn ở tuổi 26 khiến cuộc đời Asami rẽ sang một con đường mới hoàn toàn khác.

Vào tháng 5/2014, với sự giúp sức của nhà xuất bản Kodansha, nữ diễn viên cho ra mắt cuốn tự truyện của mình với tựa đề Restart: Believe In Yourself (Bắt đầu lại: Tin vào chính mình). Cuốn sách hé lộ về đời tư cũng như chia sẻ lý do cô đến với nghề đóng phim 18+, những bí mật gia đình và cả những cảm xúc trong suốt thời gian chống chọi bệnh tật cũng như miệng đời cay độc.

Re Start - Ashita E đánh dấu sự quay lại vô cùng mới mẻ của Asami.

Đầu năm 2016, Asami chia sẻ rằng cô đã hoàn toàn bình phục sau thời gian dài điều trị. Cô cho biết sẽ nhanh chóng quay trở lại hoạt động và xây dựng sự nghiệp sau khoảng thời gian ngắt quãng. Thế nhưng cô kiên quyết từ bỏ sự nghiệp phim 18+ mà bắt đầu lại bằng vai trò nhạc sỹ, ca sỹ.

Asami cho biết sau những ngày tháng khó khăn ấy, cô cảm giác như vừa thoát khỏi “cửa tử”. Vậy nên ở “giai đoạn thứ hai của cuộc đời”, cô sẽ trân trọng hơn cuộc sống và sẽ nỗ lực hơn nữa để gây dựng lại sự nghiệp của mình.

Với album Scar Light Ep, người hâm mộ đã đón nhận và dành nhiều lời khen ngợi cho Asami.

Album đầu tiên cô phát hành là Re Start - Ashita E đánh dấu sự quay lại vô cùng mới mẻ. Thế nhưng nhiều người nhận xét khá ổn chứ chưa thật sự xuất sắc.

Nhưng đến album Scar Light Ep, người hâm mộ đã đón nhận và dành nhiều lời khen ngợi cho Asami. Đây là lần thứ 2 phát hành album nên đã có sự chỉn chu hơn so với lần đầu. Đặc biệt là giọng hát của cô được nhiều người yêu mến.

Giọng hát trong trẻo cùng với sự chuyên nghiệp là bước tiến lớn, cho thấy sự đầu tư và chuyên tâm của Asami đối với con đường âm nhạc. Không ít người nhận xét rằng những ca khúc hay, luôn thể hiện được sự lạc quan chạm vào trái tim người nghe.

Asami luôn nỗ lực để vượt qua khó khăn.

Sau những nỗ lực của mình, Asami xứng đáng nhận được nhiều lời khen ngợi hơn là những chê trách. "Bây giờ, tôi đang có một cuộc sống mới và sẽ bắt đầu với nó", Asami chia sẻ.