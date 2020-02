Nữ hoàng kungfu bị ruồng rẫy vì chụp ảnh nóng, "rũ bùn" làm lại cuộc đời

Thứ Ba, ngày 25/02/2020 00:06 AM (GMT+7)

Nỗ lực vươn lên, nữ hoàng kungfu có sự nghiệp viên mãn song lại sống độc thân ở tuổi 60.

Huệ Anh Hồng là một trong những "đả nữ" xuất sắc nhất ở Hong Kong thập niên 80. Tuy nhiên, cuộc đời nữ diễn viên sinh năm 1960 lại gặp nhiều gập ghềnh. Năm 3 tuổi, Huệ Anh Hồng phải rong ruổi trên khắp các con phố Hong Kong để rao bán kẹo cao su. 13 tuổi, cô đến hộp đêm làm vũ công mưu sinh, kiếm tiền giúp cha mẹ.

Sau khi gia nhập Thiệu Thị và bắt đầu sự nghiệp phim ảnh, cuộc đời "nữ hoàng kungfu" cũng gặp nhiều trắc trở như bị bạn trai bỏ vì chụp ảnh nóng, tự tử hụt vì trầm cảm. Ở tuổi 40, Huệ Anh Hồng bắt đầu lại từ con số 0 và gặt hái được nhiều thành công.

Bị bạn trai bỏ vì chụp ảnh khỏa thân

Trong lúc sự nghiệp thăng hoa, Huệ Anh Hồng cũng hẹn hò với một thiếu gia giàu có. Tuy nhiên, cuộc tình này không kéo dài lâu khi loạt ảnh khỏa thân của cô chụp cho tạp chí Playboy ở Paris (Pháp) năm 1988 được báo chí đăng tải. Khi đó, Huệ Anh Hồng vừa 28 tuổi.

28 tuổi, Huệ Anh Hồng thực hiện bộ ảnh khỏa thân cho tạp chí nổi tiếng.

Đối với các sao nữ, việc chụp ảnh khỏa thân nóng bỏng vào cuối thập niên 80 - đầu 90 là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, bạn trai cô lại không chấp nhận điều này và tuyên bố chia tay. Theo qumingxing, "đả nữ" 28 tuổi được trả 100.000 HKD (gần 300 triệu VND hiện nay) để đến Pháp chụp ảnh khỏa thân.

Thập niên 90 cũng là thời điểm phim nóng Hong Kong nở rộ, nhiều diễn viên nữ chấp nhận "cởi" đóng dòng phim này đều nổi tiếng như Khâu Thục Trinh, Lý Lệ Trân, Diệp Ngọc Khanh.... Nói về việc đóng phim 18+, Huệ Anh Hồng từng chia sẻ: "Nhiều đạo diễn, nhà sản xuất đã đến mời tôi đóng phim 18+ nhưng tôi đã từ chối. Nói thật nhé, tôi có chút không vui khi nhận được những lời mời như vậy".

Nói về bộ ảnh khỏa thân chụp thuở 28 tuổi trong bài phỏng vấn vào năm 2009, Huệ Anh Hồng tự hào cho biết: "Mục đích tôi thực hiện bộ ảnh đó vì muốn cho mọi người biết rằng nữ hoàng kungfu Huệ Anh Hồng cũng là một phụ nữ. Bộ ảnh đó thực sự rất đẹp".

Vì chụp ảnh nóng, cô bị bạn trai bỏ.

Đầu thập niên 90, thị trường phim ảnh Hong Kong có sự chuyển biến lớn khi dòng phim võ thuật không còn ở thế độc tôn. Dưới tác động của làn sóng phim mới, các thể loại phim hài, phim chuyển thể bắt đầu chiếm lĩnh thị trường. Huệ Anh Hồng cũng như nhiều diễn viên võ thuật khác, không có phim để đóng trong một thời gian dài.

Từ năm 1990 - 1997, cô chỉ đóng hai phim là "Hí thuyết Càn Long 2" và "Đại thứ khách chi Đại Đường Nhiếp Ẩn Nương".

Bị trầm cảm, tự tử hụt

Từ năm 1999, Huệ Anh Hồng rơi vào tình trạng bị trầm cảm kéo dài, sự nghiệp của cô rơi vào trạng thái bế tắc. Nữ diễn viên biến mất khỏi làng giải trí trong nhiều năm.

Theo Sina, đả nữ Hong Kong không nhận được bộ phim nào trong suốt thời gian này. Không có phim để đóng cũng chẳng tìm thấy hướng đi cho cuộc sống, Huệ Anh Hồng cảm thấy bản thân không còn đủ khả năng để gánh vác gia đình.

Bản thân cô không muốn đầu hàng, tuy nhiên khi nhìn thấy sự sụp đổ của nhiều đàn anh, đàn chị đi trước trong quá khứ, nỗi lo lắng trong cô càng cao hơn. Huệ Anh Hồng cho biết, khi đó cô cảm thấy tức giận với tất cả mọi người, họ không hiểu cô. Thậm chí, đả nữ còn chán ghét chính bản thân mình. Khi những dấu hiệu của trầm cảm dần hiện rõ, cô biết mình bị bệnh nhưng lại không dám nói với một ai vì sợ bị coi là "kẻ có bệnh thần kinh".

Tuyệt vọng, chán nản, Huệ Anh Hồng tự nhốt mình trong nhà, ăn uống và ngủ liên tục. Có những lúc, cô mượn rượu để quên đi căn bệnh trầm cảm. Khi cảm nhận bản thân không còn sức chiến đấu với số phận, Huệ Anh Hồng chọn cách buông tay bằng cách nhốt mình trong phòng và uống hàng tá viên thuốc ngủ.

Cô tự tử nhưng may mắn được mẹ và chị gái phát hiện kịp thời.

May mắn, khi đó mẹ và chị gái cô đẩy cửa bước vào và phát hiện nữ diễn viên đã hôn mê. Ngay lập tức, họ đưa cô tới bệnh viện cấp cứu. Sau khi hồi tỉnh, gương mặt đầu tiên Huệ Anh Hồng nhìn thấy bên giường bệnh là mẹ và chị gái đang khóc. Nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ của mẹ và chị gái, nữ diễn viên tự nhủ bản thân nhất định phải sống tốt.

"Nước mắt tôi trào ra ở khóe mắt, lạnh buốt. Nằm trên giường bệnh, tôi tự nói với bản thân nhất định phải sống tích cực hơn", cô tâm sự. Năm 2001, Huệ Anh Hồng bắt đầu khôi phục lại tinh thần với sự giúp đỡ của người thân và bạn bè. Xấp xỉ U40, Huệ Anh Hồng bắt đầu lại từ đầu bằng con số 0. Khi trở lại đóng phim điện ảnh và truyền hình, cô chấp nhận đóng các vai phụ.

U40, Huệ Anh Hồng chấp nhận làm lại từ đầu sau khi vượt qua căn bệnh trầm cảm bằng cách nhận lời đóng các vai phụ.

Lớn lên trong sự nghèo khổ, lang thang khắp các khu phố đèn đỏ để bán kẹo cao su, Huệ Anh Hồng biết rõ bản thân mình cần làm gì lúc này.

Muốn khẳng định được bản thân trong làng giải trí, cô phải dùng tác phẩm phim ảnh để nói chuyện. Dù chỉ nhận được các vai diễn phụ song Huệ Anh Hồng không nản chí. Được giao bất cứ nhân vật nào cô cũng nhận lời đóng ngay mà không do dự.

U40, bắt đầu sự nghiệp từ con số 0

Năm 2001, cô nhận được đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại LHP Kim Tượng cho phim "U linh nhân gian". Hai năm sau, Huệ Anh Hồng tiếp tục nhận được đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn người mẹ đáng thương trong phim phim "Yêu dạ hồi lang".

Nói về diễn xuất tuyệt vời dù chỉ đóng vai phụ, đả nữ U40 cho biết, những điều cô thấy trên phim, ngoài đời cô đều đã từng trải qua.

Huệ Anh Hồng xúc động khi lên sân khấu nhận giải.

"Tôi nhìn thấy những cô gái bán hoa giả vờ với hạnh phúc của mình. Tôi thấy nỗi buồn của họ. Tôi từng chứng kiến một cô gái đột ngột ngã xuống trên phố. Cảnh sát tới, chẳng nói một lời chỉ nắm lấy chân cô ấy và kéo đi như một túi rác khổng lồ. Lúc đó, tôi chỉ là cô bé đi bán kẹo chỉ mới 6 tuổi.

Tôi cũng từng chứng kiến một người mẹ mắc bệnh mất trí nhớ tuổi già (Alzheimer). Những điều đó được tôi tích lũy vào kinh nghiệm sống và diễn xuất của mình", Huệ Anh Hồng chia sẻ.

Sau 10 năm với tư cách diễn viên phụ và chỉ diễn vai hỗ trợ, khách mời Huệ Anh Hồng lần thứ hai được nhận giải Ảnh hậu Kim Tượng tại LHP Hong Kong 2010 với bộ phim "Tâm ma". Phải mất 28 năm, Huệ Anh Hồng mới được chạm tay lần thứ 2 vào cup vàng danh giá này ở tuổi 50.

Trong khi các nữ diễn viên cùng lứa tuổi phải vật lộn với "khủng hoảng tuổi trung niên”, Huệ Anh Hồng có một cú lột xác ngoạn mục trong lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình. Năm 2017, Huệ Anh Hồng lần thứ ba đăng quang Ảnh hậu Kim Tượng với bộ phim "May mắn là tôi".

Năm 2017, Huệ Anh Hồng cũng tuyên bố giã từ vai đả nữ trên màn ảnh.

Cùng năm đó, cô cũng đăng ảnh Ảnh hậu Kim Mã cho bộ phim "Huyết quan âm". Trong 43 năm đóng phim, Huệ Anh Hồng 3 lần đăng quang Ảnh hậu Kim Tượng, 5 lần đạt giải Ảnh hậu Kim Mã. Trên sân khấu show "Diễn viên mời vào chỗ', Chương Tử Di không ngừng thán phục tài năng và sự nỗ lực của Huệ Anh Hồng. "Tôi nghĩ cô ấy là một vị thần", Chương Tử Di khẳng định.

Trước đây, Huệ Anh Hồng luôn tự hỏi chúa tại sao cô là diễn viên võ thuật và phải chịu nhiều chấn thương như vậy. Tuy nhiên, hiện giờ ngay cả khi bị thương, để lại sẹo trên cơ thể, cô chỉ mỉm cười và nói: "Tôi không bận tâm đến những vết sẹo. Tôi biết ơn Chúa vì không khiến bản thân bị mù. Bây giờ tôi đã ở xấp xỉ U60, vẻ đẹp sẽ chẳng bao giờ tồn tại mãi mãi. Vậy tại sao tôi không bình thản đón nhận nó".

Năm 2017, Huệ Anh Hồng tuyên bố giã từ vai đả nữ trên màn ảnh khi hoàn thành vai diễn trong phim "Mrs K" vì trên người mang nhiều thương tích. Hiện tại, cô vẫn tiếp tục sự nghiệp đóng phim.

Trải qua 4 cuộc tình, U60 vẫn độc thân

Về đời tư, đả nữ 60 tuổi hiện vẫn độc thân. Tuy nhiên, trong giai đoạn hoàng kim, Huệ Anh Hồng từng trải qua nhiều cuộc tình. Khi mới vào nghề, đả nữ phải lòng một đạo diễn nổi tiếng.

"Đả nữ" U60 từng trải qua nhiều mối tình song đều không có kết quả.

Tuy nhiên, người đàn ông này lại có tính trăng hoa, hẹn hò với nhiều cô gái trẻ cùng lúc. Ngoài Huệ Anh Hồng, người đàn ông này cũng theo đuổi nhiều cô gái khác. Sau một thời gian, vị đạo diễn bỏ rơi Huệ Anh Hồng để theo tình nhân trẻ.

Sau đó, Huệ Anh Hồng tiếp tục phải lòng một sao nam kém cô 9 tuổi bất chấp lời khuyên ngăn của gia đình. Nữ hoàng kungfu và bạn trai kém tuổi có sự chênh lệch lớn về giáo dục, kinh nghiệm sống, nền tảng kinh tế. Huệ Anh Hồng là mẫu người làm việc chăm chỉ, giỏi tiết kiệm tiền bạc, yêu thích công việc đóng phim. Tuy nhiên, bạn trai cô lại ngược lại. Xuất thân từ gia đình khá giả, anh chàng rất tùy hứng trong công việc. Hẹn hò một thời gian, cô và người này chia tay vì quan điểm sống trái ngược.

Người đàn ông thứ ba Huệ Anh Hồng hẹn hò có tên gọi C Quân. C Quân là người cá tính, có nền tảng kinh tế nhất định. Đặc biệt, anh chàng còn có sở thích giống Huệ Anh Hồng và luôn đối đãi tốt với cô. Chính vì thế, nữ diễn viên rất trân trọng mối quan hệ này.

Một lần nọ, Huệ Anh Hồng và C Quân cùng nhau đi du lịch tại một hòn đảo, cánh truyền thông chụp được và đưa tin rộng rãi. Một ngày sau khi tin tức được công khai, một người phụ nữ tự xưng là vợ của C Quân đã tự tử. Ngay sau đó, một người phụ nữ khác khẳng định cô mới là vợ hợp pháp của C Quân còn cô người tự tử chỉ là một cô gái ở tuổi thiếu niên và là "bồ nhí" của C Quân, chưa đủ điều kiện kết hôn.

Ở tuổi 60, Huệ Anh Hồng bằng lòng với cuộc sống hiện tại.

Sau khi tin tức đến tai Huệ Anh Hồng, cô đau đớn nhận ra mình đã rơi vào mối tình tay tư phức tạp. Quá buồn bã, Huệ Anh hồng xóa toàn bằng chứng hẹn hò với C. Cô khẳng định cả hai chỉ là bạn bè bình thường. Thậm chí, đả nữ còn mời một người bạn của mình tới làm chứng là Vương Ngọc Hoàn. Người này cho biết, cả ba cùng đi du lịch chung vào ngày hôm đó. Tuy nhiên, vì Vương vội vã rời đi sớm nên truyền thông chỉ chụp được ảnh của Huệ Anh Hồng và C Quân.

Mối tình khác của Huệ Anh Hồng mà nhiều người biết chính là anh chàng đã phũ phàng nói lời chia tay cô sau khi bộ ảnh khỏa thân của cô được tung ra vào năm 1988. Hiện tại, ở tuổi 60, Huệ Anh Hồng rất chín chắn trong chuyện tình cảm. Nữ diễn viên cho biết, tình yêu lý tưởng với cô là tôn trọng đối phương và hiểu nhau. Nếu cả hai người không có cảm xúc với đối phương, đừng lãng phí thời gian của nhau mà cố gắng hẹn hò.

Hình ảnh giản dị ngoài đời của "nữ hoàng kungfu".

Trước đó, trong một bài phòng vấn, đả nữ U60 cũng khẳng định, trong tương lai, cô muốn chọn người có kinh tế vững chắc, ổn định.

Nếu người đàn ông chỉ biết nấp sau lưng phụ nữ, mối quan hệ này với cô sẽ chẳng đi đến đâu bởi nữ diễn viên coi thường những đàn ông kém cỏi.

