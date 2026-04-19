Nữ diễn viên nổi tiếng người Pháp qua đời ở tuổi 57

Theo tờ báo Pháp Le Monde, Nadia Farès đã được đưa lên trong tình trạng bất tỉnh từ một hồ bơi tại phòng gym ở Paris vào Chủ nhật, ngày 11/4. Bà bị ngừng tim và rơi vào hôn mê, trước khi qua đời vào thứ 6 tại Bệnh viện Pitié-Salpêtrière Hospital.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông báo về sự ra đi của Nadia Farès”, hai con gái của bà, Cylia và Shana Chasman, nói với một hãng tin. “Nước Pháp đã mất đi một nghệ sĩ lớn, nhưng với chúng tôi, trên hết đã mất đi người mẹ".

Cylia đăng tải dòng tưởng nhớ mẹ trên Instagram: “Đây là nỗi đau mà tôi sẽ không bao giờ vượt qua. Mỗi ngày tôi thức dậy và cầu mong tất cả chỉ là cơn ác mộng, rằng mẹ vẫn còn ở bên chúng tôi. Con biết mẹ đã chiến đấu hết mình vì các con". Trước đó, vào năm 2007, nữ diễn viên từng chia sẻ rằng bà đã phải phẫu thuật não do mắc chứng aneurysm (phình mạch), theo Le Monde. Farès khi đó mô tả tình trạng sức khỏe của mình là “một quả bom hẹn giờ cần được xử lý khẩn cấp”. Bà cũng tiết lộ đã trải qua ba ca phẫu thuật tim. Farès bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 1990 với một vai khách mời trong loạt phim truyền hình Navarro. Hai năm sau, bà ra mắt điện ảnh với bộ phim My Wife’s Girlfriends. Các tác phẩm đáng chú ý khác của bà gồm Tell Me Yes… (1995), The Crimson Rivers (2000), War (2007), Marseille (2016-2018), Luther (2021) Luther (2021) và Toujours possible (2025).

Bà kết hôn với nhà sản xuất Steve Chasman vào năm 2002 và tạm ngừng sự nghiệp diễn xuất năm 2009 khi chuyển đến Mỹ sinh sống cùng gia đình. Theo kế hoạch, vào tháng 9 tới bà sẽ bắt đầu quay bộ phim đầu tay với vai trò đạo diễn kiêm biên kịch.