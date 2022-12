Nữ diễn viên có thái độ tồi tệ nhất năm 2022

Lấy cảm hứng từ giải Mâm xôi vàng của Mỹ, hãng truyền thông Sports Kyunghyang đã tiến hành cuộc khảo sát với 34 phóng viên trong ngành điện ảnh Hàn Quốc để bỏ phiếu ba hạng mục năm 2022 gồm phim tệ nhất năm, diễn viên tệ nhất năm và diễn viên có cách cư xử tệ nhất năm.

Với 20 phiếu bầu, Ma Dong Suk được gọi tên đứng thứ nhất trong danh sách “Nam diễn viên có cách cư xử tệ nhất năm 2022”.

Ma Dong Suk đứng đầu danh sách diễn viên có cách cư xử tệ nhất năm. Ảnh: KB.

Theo tìm hiểu của các phóng viên, dù đã tham gia The Roundup (phần tiếp theo của The Outlaws) với vai trò diễn viên kiêm nhà sản xuất, Ma Dong Suk vẫn từ chối tham gia bất kỳ cuộc phỏng vấn báo chí nào do lịch trình bận rộn. Thay vào đó, công ty quản lý của nam diễn viên chỉ đơn giản gửi bộ câu hỏi và câu trả lời.

Một lần nữa trong buổi ra mắt bộ phim Men of Plastic hồi tháng 11, tất cả diễn viên đều thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn kết hợp quảng bá ngoại trừ Ma Dong Suk. Thời điểm này, “ông trùm phim hành động” nhận chỉ trích từ phóng viên vì có thái độ thiếu chuyên nghiệp, vô trách nhiệm với đội ngũ sản xuất.

Diễn viên nam khác là Nam Joo Hyuk xếp hạng 3 với 6 phiếu bầu. Anh nhận được kết quả này bởi vắng mặt trong thời gian quảng bá phim Remember, đồng thời dính nghi vấn “rượu chè” dù chưa đủ tuổi trưởng thành trong quá khứ.

Sao nữ duy nhất có mặt trong danh sách top 3 này là Kim Tae Ri đứng ở hạng 2 với 11 phiếu bầu. Một số phóng viên nhận xét Kim Tae Ri như "Học sinh trung học Na Hee Do bước ra khỏi màn ảnh”, “Có vẻ như cô ấy mắc bệnh Na Hee Do. Cô ấy hành động như người phóng khoáng tự tại nhưng đó chỉ là cái cớ cho việc hành xử thiếu chuyên nghiệp”…

Kim Tae Ri là sao nữ duy nhất có mặt trong danh sách. Ảnh: Netflix.

Cuộc bình chọn khiến khán giả hoang mang bởi lâu nay Kim Tae Ri là minh tinh được săn đón hàng đầu showbiz Hàn Quốc. Lý do được phóng viên đưa ra bởi cô có “thái độ thô lỗ” trong các cuộc phỏng vấn.

Trong cuộc phỏng vấn trước đây, Kim Tae Ri nói cô "cắt đứt quan hệ bạn bè với tất cả người bạn thân nhất thời tiểu học” vì không muốn chơi với ai. Diễn viên cười và nói thêm những người bạn này đang “dựa dẫm” vào cô bởi cô đã "huấn luyện họ theo cách này".

Một nguồn tin nhắc lại chuyện ngôi sao Hai mươi lăm, hai mươi mốt từng trộm đồng hồ của đạo diễn. Kim Tae Ri cũng thừa nhận về hành vi này và nói đạo diễn không biết đồng hồ bị mất. Bên cạnh đó, nữ diễn viên bày tỏ rằng cô "không cần phải che giấu bất cứ điều gì" hay "thật khó để tìm được người không thích tôi".

Tuy nhiên, không ít khán giả bênh vực cho rằng tính cách của của Kim Tae Ri luôn thật thà, bộc trực, nói nhiều câu châm biếm nên dễ khiến các phóng viên tức giận.

