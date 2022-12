Thân thế chồng sắp cưới Việt kiều Úc của Diễm My 9X: Doanh nhân trẻ điển trai giàu có

Diễm My 9X và mối duyên "tan rồi hợp" cùng chồng Việt kiều sắp cưới

Diễm My 9X là người kín tiếng trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, mới đây người đẹp hạnh phúc khi khoe được bạn trai Việt kiều cầu hôn. Kể từ đây, anh sẽ chính thức là chồng sắp cưới của người đẹp.

Diễm My 9X khoe nhẫn đính hôn của mình.

Diễm My và bạn trai quen biết nhau từ cuối năm 2015, đến tháng 10/2016 công khai xuất hiện trong sự kiện Liên hoan phim Australia. Ban đầu cặp đôi phải yêu xa, họ tạo bất ngờ cho đối phương bằng cách đặt vé bay bất ngờ đến để thăm nhau. Tuy nhiên, trong giai đoạn 3 năm đầu cả hai cũng không tránh khỏi những rạn nứt, đổ vỡ.

Khi những khác biệt trong tính cách quá lớn, không thể hòa giải thì Diễm My và Vinh Nguyễn quyết định dừng lại. Thế nhưng sau 4 tháng không liên lạc thì cả hai cho nhau cơ hội để yêu lại từ đầu, Diễm My chia sẻ: "Sau những trận cãi vã rất lớn và một thời gian chia cách thì lại cảm thấy hiểu và thương nhau nhiều hơn".

Diễm My 9X tham gia các hoạt động tập thể của bạn trai.

Kể từ đó, Diễm My dành nhiều thời gian tìm hiểu đối phương, thường xuyên cùng nhau đi du lịch để hâm nóng tình cảm. Dù không làm nghệ thuật nhưng Vinh Nguyễn thông cảm, thấu hiểu cho công việc diễn viên của Diễm My. Thỉnh thoảng, anh và bạn gái sẽ xuất hiện tình tứ trong các sự kiện của làng giải trí.

Không chỉ vậy, khi Diễm My từng lấn sân kinh doanh nhiều lĩnh vực, Vinh Nguyễn đã góp ý, đưa ra nhiều ý kiến để công việc của bạn gái trở nên tốt và thành công hơn. Hiện Vinh Nguyễn đã chuyển hẳn về Việt Nam làm việc và làm chủ một công ty chuyên sản xuất cà phê hòa tan và mở nhà hàng.

Cuối tháng 4/2019, Diễm My đối mặt với biến cố lớn là mẹ ruột qua đời. Trong giai đoạn này, nam doanh nhân luôn bên cạnh để động viên. Đồng thời, Vinh Nguyễn và Diễm My còn cùng nhau đi làm từ thiện sau đó. Chính sự quan tâm, yêu thương của người yêu đã khiến Diễm My sớm vực dậy tinh thần để trở lại với công việc.

Nhan sắc Diễm My 9X ngày càng xinh đẹp, trẻ trung.

Diễm My trải lòng: "Chúng tôi quen nhau 6-7 năm, có sự tin tưởng. Lúc nào, tôi cần thì anh luôn hỗ trợ. Nhưng bản thân tôi ít đòi hỏi lắm. Tôi cảm thấy mình dư dả, không bị thiếu thốn khi làm nghề".

Chính những quan tâm thiết thực của Vinh Nguyễn đã giúp cho Diễm My vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Hiện tại, người đẹp ngày càng thăng hoa trong công việc lẫn đời tư.

Diễm My 9X có chồng sắp cưới giàu sang ra sao?

Diễm My 9X có bạn trai giỏi giang và xuất thân tốt. Anh từng theo học tại Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne, bang Victoria, Australia và Đại học RMIT. Chồng sắp cưới của Diễm My 9X là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực xây dựng ở Úc.

Diễm My 9X hạnh phúc bên bạn trai.

Chính sự đĩnh đạc, trưởng thành và tình cảm chân thành của Vinh Nguyễn đã chinh phục Diễm My. Thời điểm mới bắt đầu mối quan hệ, cả hai yêu xa khi Vinh Nguyễn sống tại Úc, còn Diễm My ở Việt Nam. Lúc này, nữ diễn viên thường khoe khéo đối phương trên trang cá nhân nhưng chỉ đăng ảnh chụp tập thể.

Sau thời gian xa cách, gần đây, anh đã chuyển về Việt Nam để sinh sống và làm việc. Vinh Nguyễn và gia đình có công ty chuyên sản xuất cà phê hòa tan và kinh doanh nhà hàng. Không phải yêu xa nên cả 2 đã có nhiều thời gian gần gũi bên nhau.

Bạn trai chính là nguồn động viên lớn với Diễm My 9X.

Nói về kế hoạch kết hôn, Diễm My 9X tâm sự: "Chúng tôi đang dành tiền xây nhà, dự định khi hoàn thiện mới tổ chức hôn lễ. Gia đình Vinh có tư tưởng hiện đại, không hối thúc con cái. Tôi chỉ hơi lo nếu sinh con trễ sẽ không có đủ sức khỏe hồi phục. Tuy nhiên, việc này cần có kế hoạch, chuẩn bị kỹ sẽ yên tâm hơn".

Dù chưa có kế hoạch cụ thể, Diễm My 9X đã có mối quan hệ thân thiết với gia đình nhà Vinh Nguyễn. "Tôi hiện đi lại giữa nhà riêng và gia đình Vinh. Mẹ tôi qua đời, ba có cuộc sống riêng, tôi xem họ là chỗ dựa. Tôi đã xưng hô với cha mẹ bạn trai là bố mẹ.

Trước đây, tôi rất tồ. Trải qua nhiều biến cố, gắn bó với nhau, tôi học ở họ tính kỷ luật, cách đối nhân xử thế, quan tâm người xung quanh. Mẹ Vinh thích học những khóa về tâm lý nên rất thấu hiểu con cái. Có lần hai mẹ con nói chuyện, tôi chưa kịp nói gì bà đã hiểu, giống như mẹ ruột", Diễm My 9X chia sẻ.

Sau chuyện buồn gia đình, Diễm My 9X trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Cô còn cảm thấy may mắn quen được người đàn ông có nền tảng gia đình tốt, mọi người sống yêu thương, bao dung.

