Nữ ca sĩ lên top 1 tìm kiếm vì bị tuột dây áo tắm trước nghìn người, chật vật che chắn

Thứ Ba, ngày 28/06/2022 07:45 AM (GMT+7) Chia sẻ

Sự cố trang phục khiến tin tức liên quan đến Bibi đứng đầu Top tìm kiếm trên các trang mạng xã hội.

Mới đây, lễ hội âm nhạc “Waterbomb Seoul 2022” tại Hàn Quốc với sự tham gia của hàng ngàn người trở thành sự kiện giải trí thu hút sự chú ý của công chúng. Là nghệ sĩ được mời tham gia lễ hội, Bibi mang đến không khí sôi động, náo nhiệt. Sau khi kết thúc ca khúc "She got it", cô cởi áo ngoài và chuẩn bị cho tiết mục "Pado". Tuy nhiên cô gặp sự cố trang phục, suýt lộ vòng 1 trước hàng ngàn người bởi dây áo ngực bị tuột nên phải nhờ vũ công, nhân viên trợ giúp ngay trên sân khấu.

Pha xử lý bình tĩnh, chuyên nghiệp của Bibi nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Sau sự cố, tin tức liên quan đến cô đứng đầu Top tìm kiếm trên các trang mạng xã hội Hàn Quốc.

Là ca sĩ nổi tiếng thường xuyên trình diễn trên các sân khấu lớn nhưng Jennie - thành viên của Black Pink từng bối rối khi gặp sự cố trang phục. Theo đó, khi đang biểu diễn với những động tác vũ đạo nóng bỏng, giọng ca sinh năm 1996 bị bung khóa áo khiến cô không thể tập trung. Dù tiết mục chưa kết thúc nhưng Jennie đã bỏ chạy vào cánh gà để xử lý sự cố.

Một lần khác, Jennie mải chỉnh trang lại chiếc áo trễ vai để lộ áo lót ngay trên sân khấu.

Được mệnh danh là "nữ hoàng sexy" của Kpop nhưng Hyuna nhiều lần "ngượng chín mặt" vì sự cố trang phục trên sân khấu. Cụ thể, cô từng táo bạo vén áo khoe nội y, cởi phăng áo ngoài suýt nữa để lộ vòng 1 trước hàng ngàn khán giả vì lỡ vướng tay vào tà áo. May mắn Hyuna phát hiện ra sự cố, nhanh chóng chỉnh lại và hoàn thành phần biểu diễn.

Joy (Red Velvet) bị tuột dây váy khi đang biểu diễn khiến cô lo lắng, liên tục dùng tay giữ váy để tránh ngượng ngùng. Dù không có sự cố lớn nào xảy ra nhưng Joy không khỏi lúng túng, biểu diễn với khuôn mặt không cười nổi.

Hyomin (T-ara) cũng từng gặp tai nạn với váy quây. Cụ thể chiếc váy quá ngắn và Hyomin dùng miếng dán ngực nên cô phải kéo trên che dưới để tránh hớ hênh trước ống kính.

Nguồn: http://danviet.vn/nu-ca-si-len-top-1-tim-kiem-vi-bi-tuot-day-ao-tam-truoc-nghin-nguoi-chat-vat-c...Nguồn: http://danviet.vn/nu-ca-si-len-top-1-tim-kiem-vi-bi-tuot-day-ao-tam-truoc-nghin-nguoi-chat-vat-che-chan-50202228674525995.htm