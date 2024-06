33 nghệ sĩ tham dự Anh trai vượt ngàn chông gai cùng tụ hội ra mắt chương trình ngày 26/6, gồm những cái tên nổi bật như Binz, Soobin, rapper Rhymastic, BB Trần, Tuấn Hưng, danh thủ Hồng Sơn, Bằng Kiều, Phan Đình Tùng…

NSND Tự Long được nhiều khán giả quan tâm bởi rất hiếm hoi mới tham gia show giải trí. Tuy nhiên, anh là cái tên duy nhất vắng mặt ở họp báo.

NSND Tự Long xin lỗi

Nam nghệ sĩ đã quay video gửi ban tổ chức, gửi lời xin lỗi đến ê-kíp, các đồng nghiệp và giới truyền thông vì không thể góp mặt.

NSND Tự Long gửi lời xin lỗi vì bận rộn công việc, không thể dự họp báo chương trình.

"Tôi rất xin lỗi khi hôm nay bận công việc nên không thể nào vào họp báo cùng với ban tổ chức, cùng các anh tài, xin được mọi người thứ lỗi. Cho phép tôi được nói lời cảm ơn tới ban tổ chức đã tổ chức chương trình thật ý nghĩa, có sức lan tỏa, để cho anh em cả trong lẫn ngoài showbiz thỏa sức sáng tạo, đồng hành và cùng gửi đến khán giả những món quà âm nhạc ý nghĩa" - NSND Tự Long chia sẻ.

Anh dành lời khen cho ban tổ chức khi đã tự vượt qua nhiều chông gai, y như tên show để có thể phát sóng. NSND hy vọng show có sức nặng, tạo ảnh hưởng.

Tạo hình bài hát chủ đề Hỏa ca được hé lộ, Tự Long xuất hiện trong hình ảnh “cool” ngầu, bụi bặm cùng 32 anh trai. Trên nhiều hội nhóm, fanpage bàn về chương trình, khán giả ngóng chờ màn thể hiện của nam nghệ sĩ bởi Tự Long có khả năng hát chèo cuốn hút, lối diễn hài hước, trước đó đã đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau trong Gặp nhau cuối tuần, Táo Quân và được giao trọng trách ca hát.

"Anh trai vượt ngàn chông gai" có gì hấp dẫn?

Anh trai vượt ngàn chông gai mua bản quyền từ show thực tế Call me by fire của Trung Quốc. Chương trình tập trung 33 ngôi sao nam ở đa lĩnh vực cùng nhau kết hợp, dùng âm nhạc để kể chuyện và tạo nên những màn trình diễn theo hình thức nhóm nhạc, dưới sự hỗ trợ của giám đốc âm nhạc SlimV, tổng đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư.

Họ sẽ cùng nhau tạo nên những nhóm nhạc, thể hiện các sân khấu trong đêm 1 concert, 5 đêm công diễn và 2 đêm chung kết. Nhóm anh tài thắng cuộc được gọi là Gia tộc toàn năng.

Các anh tài có mặt trong họp báo Anh trai vượt ngàn chông gai.

Tại mỗi đêm diễn, 350 khán giả tại trường quay sẽ là người đánh giá, bình chọn cho các anh tài để quyết định thứ hạng của các tiết mục trình diễn và số điểm hỏa lực (lượt bình chọn yêu thích - PV) của mỗi anh tài. Luật chơi đặc biệt của cuộc thi là đấu giá bài hát và thứ tự trình diễn.

Tập 1 chương trình dự kiến lên sóng vào thứ 7, tức ngày 29/6, cùng thời điểm show đối thủ có mô típ tương tự là Anh trai say hi. Màn đối đầu giữa hai chương trình quy tụ nhiều gương mặt hot của showbiz Việt hứa hẹn được khán giả quan tâm, đặt lên bàn cân so sánh.

Danh sách đầy đủ 33 nghệ sĩ tham gia show gồm: Danh thủ Hồng Sơn, NSND Tự Long, Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Tuấn Hưng, Đăng Khôi, Đinh Tiến Đạt, Phạm Khánh Hưng, Tiến Luật, MC Thành Trung, Trương Thế Vinh, Hà Lê, Hoàng Hiệp, Thanh Duy, Quốc Thiên, Binz, Cường Seven, Jun Phạm, nhiếp ảnh gia Thiên Minh, võ sư Nguyễn Trần Duy Nhất, diễn viên Liên Bỉnh Phát, ca sĩ S.T Sơn Thạch, đạo diễn Neko Lê, BB Trần, Tăng Phúc, Rhymastic, Soobin Hoàng Sơn, Trọng Hiếu, đạo diễn Kiên Ứng, Bùi Công Nam, Duy Khánh, Kay Trần, HuyR.

