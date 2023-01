Nóng chung kết Việt Nam - Thái Lan: BLV Tạ Biên Cương, hot girl "da trắng như tuyết" nói về phút cuối

Trận đấu chung kết lượt về của AFF Cup 2022 diễn ra giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam và Thái Lan trên sân của “voi chiến” thu hút quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Nếu như trận lượt đi, chúng ta có tỷ số 2-2 thì ở trận lượt về này, đội quân của HLV Park Hang Seo phải thắng hoặc hòa ít nhất từ 3 bàn trở lên. Nếu tỷ số hòa 2-2 như trận đầu, hai đội sẽ phải bước vào hiệp phụ, lượt đá luân lưu.

BLV Tạ Biên Cương đăng ảnh chụp cùng HLV Park Hang Seo

Trước trận đấu quyết định ai sẽ là nhà vô địch, mạng xã hội Việt nô nức gửi gắm lời cổ vũ, động viên tinh thần cho toàn đội. BLV Tạ Biên Cương có bài viết “Save the Best for Last” (tạm dịch: Giữ điều đẹp nhất cho phút cuối). Anh chia sẻ trong status cách đây vài giờ: “Còn khoảng 10 tiếng đồng hồ nữa cho trận đấu quan trọng bậc nhất của bóng đá Việt Nam cũng như của HLV Park Hang-seo. Còn nhớ ngày 15/12/2018, hàng triệu trái tim Việt đã "không ngủ", sau pha xoay người tạt bóng của Quang Hải để cho Anh Đức bắt vô lê ở 5 phút 26, có lẽ sẽ là hình ảnh mãi mãi in sâu trong tâm trí mình cũng như biết bao "cầu thủ số 12" khác đã phải chờ đợi tới tận 10 năm để tận hưởng cảm giác ngọt ngào năm ấy!

Để rồi 5 năm sau, hàng triệu trái tim Việt lại 1 lần nữa thổn thức đợi chờ. Lần đầu tiên chúng ta phải thi đấu 1 trận chung kết lượt về trên sân khách và là: LẦN CUỐI CÙNG, HLV PARK HANG SEO DẪN DẮT ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM! "Save the Best for Last" có lẽ là thông điệp phù hợp nhất lúc này mà mình muốn gửi đến thầy Park và "Những Chiến binh Sao Vàng". Hãy thi đấu hết mình, thi đấu với tinh thần Việt Nam và ý chí Việt Nam.

Có lẽ không gì ngọt ngào hơn khi chúng ta hạ gục người Thái ngay trên đất Thái và hiên ngang nâng chiếc cúp vô địch. Hãy mang đến món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho thầy Park và cùng viết nên một cái kết thật đẹp cho vị HLV đã luôn tận tụy và hết lòng vì bóng đá Việt Nam!!

Tiến lên nào ĐT Việt Nam ơi”.

MC Quang Minh muốn được "đi bão"

MC Trần Quang Minh cũng khẳng định bản thân đã “sẵn sàng đi bão”. Trên trang cá nhân, nam MC, nhà báo nổi tiếng này có bài viết: “SẴN SÀNG ĐI BÃO!

Good morning!!! Thứ Hai, 16/1/2023.

Hôm nay không có nội dung nào hot hơn là “trận đánh cuối cùng”. Trận cuối của tuyển QG Việt Nam tại giải AFF Cup, trận cuối của thầy Park trên cương vị HLV trưởng của tuyển VN. Trận cuối trước khi đón Tết Nguyên đán Quý Mão. Nó có ý nghĩa cực kì quan trọng về mặt thành tích, tâm linh, tâm lý, tâm thế của người hâm mộ Việt Nam.

Các “chuyên gia bóng đá online” cho rằng trận hoà 2-2 trên sân Mỹ Đình là bất lợi cho VN, tuy nhiên tôi lại thấy nó chính là động lực để các Chiến binh sao vàng nỗ lực 200% để chiến đấu và chiến thắng.

Nếu VN hoà Thái 2-2 sẽ đá Pen.

Hoà 3-3 là ta thắng bởi lợi thế bàn thắng trên sân khách.

Sân Thammasat cũng là sân đấu khá quen thuộc của tuyển VN, gần đây nhất là chúng ta đã hoà Thái trong cuộc đua vòng loại World Cup.

Chúng ta phải thắng trận này, để làm món quà lớn nhất tri ân thầy Park vì những đóng góp to lớn của ông cho bóng đá Việt Nam trong 5 năm qua.

Chúc các chiến binh của chúng ta hoàn thành giấc mơ của mình.

Hẹn các bạn 19h30 để cùng hô vang

VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!”.

Chiến Thắng đăng status trước trận chung kết lượt về

Diễn viên hài Chiến Thắng đưa ra dự đoán, hy vọng về một trấn thắng cho đội tuyển Việt Nam: “Trọng tài người Nhật Jumpei Iida, bạn của Sato đẹp trai sẽ bắt chính trận lượt về giữa Thái Lan và đội tuyển của chúng ta. Nghe nói ông ấy là khắc tinh của tuyển Thái Lan. Có gì đó hy vọng và linh cảm chúng ta sẽ có kết quả tốt đẹp trên đất Thái”.

Trần Lực tin tưởng đội Việt Nam sẽ thắng Thái Lan

Nam diễn viên, đạo diễn Trần Lực hy vọng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Nguyên nhân xuất phát từ việc anh tin tưởng vào dự đoán của cậu con trai trong trận lượt đi đã đoán chính xác.

Lan Nhi cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch

Là một trong những hot girl tham gia “Nóng cùng World Cup 2022”, Nguyễn Lan Nhi hết lòng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Cô chọn trang phục áo in hình cờ đỏ sao vàng và nhắn gửi: “Việt Nam vô địch. Ủng hộ hết mình”. Cô nàng là một trong 32 người đẹp đại diện cổ vũ cho các đội bóng tại World Cup. Lan Nhi sở hữu profile đáng chú ý khi từng giành được giải thưởng “Nét đẹp Tràng An”, lọt top 8 cuộc thi “Nữ sinh viên thanh lịch Thủ đô” và giành giải Người đẹp khả ái cuộc thi Hoa khôi thanh lịch 2017.

