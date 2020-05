Ninh Dương Lan Ngọc phản ứng bất ngờ khi bị cháu trai hỏi chuyện cưới chồng

Thứ Ba, ngày 05/05/2020 09:34 AM (GMT+7)

Lan Ngọc bối rối khi được hỏi "bao giờ cưới chồng" trên sóng truyền hình.

Trong tập 13 của chương trình "Thiếu niên nói", Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ xuất hiện trong vai trò là phụ huynh - dì ruột của cháu trai tên Thiên Kỳ. Thiên Kỳ (Rio) học lớp 1 mang đến chương trình câu chuyện "Con rất thương dì Ngọc". Đứng trên bục dũng khí, cậu bé chia sẻ những tình cảm dành cho dì Lan Ngọc.

Câu hỏi đầu tiên Thiên Kỳ dành cho dì của mình là "Tại sao dì Ngọc lại nổi tiếng quá vậy?", tuy nhiên cũng cậu bé gật đầu thừa nhận rất thích sự nổi tiếng của dì vì sẽ có được nhiều fan. Lan Ngọc chia sẻ, lúc ở nhà mặc đồ bộ không có trang điểm thì Rio "lơ" dì, nhưng lúc xuất hiện ở event thì Rio lúc nào cũng nắm tay để xuất hiện kế bên.

Lan Ngọc xuất hiện trong chương trình "Thiếu niên nói" cùng với cháu trai.

Trả lời câu hỏi của cháu, Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ: "Dì nổi tiếng là do gặp nhiều may mắn, những bộ phim do gì tham gia đạt được hiệu ứng tốt và được nhiều người yêu thương". Nữ diễn viên "Gái già lắm chiêu" cho biết, dù là người nổi tiếng nhưng khi đi làm vẫn rất cực khổ, da đen, mặt sạm nám. Lan Ngọc đặt câu hỏi ngược lại cho cháu trai rằng, lỡ sau này có ế thì cháu có nuôi mình không? Và câu trả lời của Rio là "có" khiến Lan Ngọc "mát lòng mát dạ".

Đáng chú ý, Rio bất ngờ hỏi: "Dì Ngọc khi nào lấy chồng?". Câu hỏi của cháu trai khiến Lan Ngọc tỏ ra vô cùng bối rối trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, câu trả lời về thời điểm sẽ lên xe hoa nữ diễn viên vẫn bỏ ngỏ. Lan Ngọc cũng chia sẻ mong này cháu trai sẽ nuôi mình. Cả hai dì cháu còn dành cho nhau những cái ôm ngọt ngào, Rio cũng bật khóc khi nghe dì Ngọc chia sẻ tình cảm với mình.

Cháu trai bất ngờ đặt câu hỏi về việc khi nào dì Lan Ngọc lấy chồng.

Lan Ngọc phản ứng đầy bất ngờ trên sóng truyền hình và bỏ ngỏ câu trả lời.

Năm 2010, từ một gương mặt xa lạ với khán giả, Ninh Dương Lan Ngọc vụt sáng nhờ vai Nương trong “Cánh đồng bất tận”. Ninh Dương Lan Ngọc sau 10 năm hoạt động nghệ thuật đã trở thành diễn viên được yêu mến từ phim điện ảnh đến truyền hình. Trở thành ngôi sao hạng A được săn đón, Lan Ngọc được khen ngợi cả về nhan sắc lẫn tài năng diễn xuất và được xem là một "ngọc nữ điện ảnh" tiếp nối thế hệ của đàn chị Tăng Thanh Hà.

Ở độ tuổi 30, ngoài việc gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp thì Ninh Dương Lan Ngọc còn gây chú ý với chuyện tình cảm. Nữ diễn viên vướng tin đồn tình cảm với Chi Dân trong nhiều năm nay. Cả hai nhiều lần bị bắt gặp đi xem phim, đi ăn cùng nhau, mặc đồ đôi, nắm tay nhau tình tứ trong những chuyến du lịch nước ngoài... Thậm chí, người hâm mộ xôn xao về việc Lan Ngọc và Chi Dân đã bí mật làm đám hỏi vào nhiều tháng trước.

Gần đây nhất, người hâm mộ lại râm ran những bằng chứng được cho là Ninh Dương Lan Ngọc nhiều lần xuất hiện ở nhà của "bạn trai tin đồn" Chi Dân. Cụ thể, trong những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, nữ diễn viên liên tục check-in tại khu vực hành lang trong một khu chung cư sang trọng. Điều đáng nói, dân mạng sau đó nhận ra, địa điểm quen thuộc Ninh Dương Lan Ngọc thường xuyên chụp ảnh chính là căn hộ của Chi Dân. Khi so sánh với những bức ảnh trước đó của nam ca sĩ, nhiều người đã tinh ý phát hiện điểm trùng khớp này.

