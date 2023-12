Lộ diện MC dẫn chương trình Đại nhạc hội KPop tại sân Mỹ Đình

Mới đây, hình ảnh sân khấu của Đại nhạc hội KPop Festival Open Air #2 tại Sân vận động Mỹ Đình tối 23 và 24/12 tới đã được hé lộ trong công tác gấp rút hoàn thiện. Bên cạnh đó, MC dẫn dắt chương trình cùng loạt hit "khủng" cũng đã được công bố.

Sân khấu của Đại nhạc hội KPop đang dần được hoàn thiện

Theo đó, MC Vĩnh Phú sẽ đảm nhiệm vị trí dẫn dắt cả 2 đêm nhạc. Sự trẻ trung năng động của MC sinh năm 1991 vốn quen thuộc với giới trẻ. Anh từng giành giải 3 chương trình Cầu vồng MC của VTV6, đạt danh hiệu Én Đồng trong cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2014.

MC Vĩnh Phú sẽ đảm nhiệm vị trí dẫn dắt cả 2 đêm nhạc.

Ít ai biết, để theo đuổi đam mê làm người dẫn chương trình, MC Vĩnh Phú đã từ bỏ tấm bằng ngành Quản trị Hàng không tại Học viện Hàng không Việt Nam. Anh ghi dấu ấn với khả năng dẫn song ngữ lưu loát, nhanh nhạy trong việc xử lý tình huống trên sân khấu.

Nhiều người nhận định, việc chọn Vĩnh Phú làm MC cho đại nhạc hội lần này là một quyết định đúng đắn của ban tổ chức.

Ngoài ra, ban tổ chức đã chính thức công bố danh sách những ca khúc sẽ trình diễn trong chương trình gồm những bản hit quen thuộc đến từ 16 ca sĩ và nhóm nhạc đình đám tham gia 2 đêm diễn.

Super Junior Dong Hae và Eun Hyuk trở lại Hà Nội

Nhóm Super Junior D&E biểu diễn 5 bài gồm: Bout you, Oppa Oppa, Danger, B.A.D, Can You Feel It. Nhóm THE WIND với bài Island sôi động trong khi CHEN sẽ mang tới các ca khúc Beautiful Goodbye, Hold you tight, Shall we?, Best luck. XIUMIN với Daisy, Serenity, Beyond và Brand New. Trong khi đó, Nhóm INFINITE chọn I Got You, New Emotions, Be Mine và Paradise.

Chanyeol biểu diễn 6 ca khúc

Nam ca sĩ Chanyeol vốn được rất nhiều khán giả Việt yêu thích với ca khúc Stay With Me trong phim Goblin (tựa Việt: Yêu tinh) sẽ biểu diễn 6 bài trong đêm nhạc 24/12 tới đây. Đó là các bản hit Nothin', SSFW, Tomorrow, Rodeo Station, Good Enough và Yours. Trong khi đó, 2 chàng trai của nhóm 2PM hứa hẹn sẽ thổi bùng sân khấu Mỹ Đình khi mang tới các ca khúc sôi động như: My house, Go Crazy, Hands Up và 10 out of 10.

Về phía các ca sĩ Việt Nam, Chi Pu sẽ trình diễn các ca khúc bao gồm bản Mashup: Đóa hoa hồng, Từ hôm nay, Miss showbiz và Black Hickey (Con dấu chủ quyền).

Chi Pu sẽ mang "Đóa hoa hồng" tới trình diễn tại đại nhạc hội KPop

“Ông hoàng tạo hit” Tăng Duy Tân sẽ thể hiện loạt hit như: Bên trên tầng lầu, Cắt đôi nỗi sầu.

Trong đêm nhạc diễn ra đúng ngày 24/12, Tóc Tiên sẽ mang đến không khí Noel trên sân khấu đại nhạc hội với bản Mashup: Last Christmas, Big girl don’t cry, Walk Away và bài 906090.

Tóc Tiên chuẩn bị bản mashup sôi động

Đức Phúc hứa hẹn sẽ khiến fan tan chảy với hai ca khúc quen thuộc Em đồng ý và Ngày đầu tiên với bản remix sôi động.

Phần được các fan rất chờ đợi trong đêm Giáng sinh chính là các tiết mục đến từ DJ Raiden với gần 20 bản nhạc nổi tiếng được chọn để kết lại chương trình trong không khí Noel sôi động và ấm áp.

