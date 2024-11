Nhan sắc nữ diễn viên phim Việt gây sốt

Bộ phim Tham Vọng Giàu Sang của đài THVL hiện đang là một tác phẩm nhận được khá nhiều sự quan tâm từ khán giả. Những trích đoạn trong phim rất viral trên MXH, nhất là xoay quanh hai nhân vật Trúc và An ở cả hai giai đoạn thơ ấu lẫn trưởng thành.

Đoạn clip hút 2,4 triệu lượt xem cùng vô số bình luận từ khán giả

Lê Tam Triều Dâng đang được chú ý khi đảm nhận vai Trúc trong phim Tham vọng giàu sang. Theo thống kê của Kanta Media, trong top 10 chương trình giải trí và phim được xem nhiều nhất trong thời gian 4/11 tới 10/11, Tham vọng giàu sang đứng đầu với rating 4,7%, ngang bằng Độc đạo.

Nhan sắc đời thực của diễn viên Lê Tam Triều Dâng.

Nữ diễn viên vốn nổi tiếng bởi những vai diễn hiện đại, đa phần là các nhân vật có cá tính mạnh, thậm chí là phản diện. Lần này với Tham Vọng Giàu Sang, cô lại đảm nhận một vai diễn hoàn toàn khác, là tiểu thư hiền lành, từ tốn, yểu điệu thục nữ. Trúc sinh ra trong một gia đình có điều kiện nhưng cô cũng không ngại khó, muốn san sẻ công việc nhà cũng như giúp đỡ và bảo vệ cho đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình dẫu cho mẹ ruột ngăn cản. Đáng tiếc sự thiện lương của Trúc không cảm hóa được An. Cô em gái cùng cha khác mẹ từ nhỏ đã luôn đố kỵ, ganh ghét với Trúc và chắc chắn sẽ còn làm nhiều thứ để chiếm đoạt hạnh phúc của chị gái trong tương lai.

Yeye Nhật Hạ vào vai An, em gái cùng cha khác mẹ với Trúc.

Trong Tham Vọng Giàu Sang, Trúc có mối tình thanh mai trúc mã với Thịnh (Bạch Công Khanh). Tuy nhiên, sau khi biết tin Thịnh bị tai nạn dẫn đến tàn phế, mất trí nhớ, bà Mai vì không muốn con gái phải chịu khổ đã lừa gạt để Bình An thay Trúc gả cho Thịnh. Bình An vì muốn được làm dâu nhà giàu lại chưa biết chuyện Thịnh bị bệnh nên lên kế hoạch để Trúc biến mất trong ngày cưới của cô. Bình An không cố ý hại Trúc nhưng kế hoạch của cô vô tình khiến chị gái gặp nạn rồi mất tích và cũng không còn nhớ chuyện quá khứ.

Lê Tam Triều Dâng trong Tham Vọng Giàu Sang.

Trong phim, Lê Tam Triều Dâng được khen ngợi nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng cùng diễn xuất tốt, cảm xúc. Nhiều đoạn trích liên quan tới nhân vật Trúc đạt hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Lê Tam Triều Dâng sinh năm 1998, đóng phim từ nhỏ. Cô tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Chuyện làng bè, Tiệm bánh hoàng tử bé... Cuối năm lớp 11, nữ diễn viên tạm dừng đóng phim để tập trung học tập và vượt qua biến cố gia đình. Những năm gần đây, cô tham gia nhiều dự án như Hoa vương, Tiểu tam không có lỗi?, Mưu kế thượng lưu...

Lê Tam Triều Dâng khoe nhan sắc xinh đẹp.

Bước vào điện ảnh từ năm 12 tuổi và sở hữu gương mặt khá giống với Angela Phương Trinh, ngày nhỏ, Lê Tam Triều Dâng từng được xem là "bản sao" của đàn chị. Tuy nhiên trong khi đàn chị đã rời xa màn ảnh thì Tam Triều Dâng vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và dần gặt hái được cho mình chỗ đứng trong nghề. Những năm gần đây, Tam Triều Dâng khá đắt show khi liên tục xuất hiện trong các dự án phim truyền hình lớn. Chỉ riêng thời điểm hiện tại cô đã có hai vai diễn trong hai bộ phim là Tham Vọng Giàu Sang và Tiểu Tam Không Có Lỗi.

Lê Tam Triều Dâng.

Hình ảnh đời thường của Lê Tam Triều Dâng. Ở hiện tại, nữ diễn viên có phong cách thời trang đa dạng, chuộng trang phục vừa trẻ trung, năng động lại gợi cảm.

