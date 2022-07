Nhận lương thấp khủng khiếp, bị quấy rối: Góc tối phim thiếu nhi kinh điển

Những bí mật tăm tối ở hậu trường của "Phù thủy xứ Oz" - bộ phim kinh điển dành cho thiếu nhi, bao gồm việc đối xử tồi tệ và quấy rối nữ diễn viên nhí.

Câu chuyện về chuyến phiêu lưu của cô bé Dorothy cùng những người bạn ở xứ Oz đã mê hoặc hàng triệu khán giả nhí từ khi ra mắt vào năm 1939. Phù thủy xứ Oz (The Wizard of Oz) luôn có tên trong danh sách những phim hay nhất lịch sử điện ảnh, nhờ những thông điệp ý nghĩa ẩn sau chuyến phiêu lưu lý thú. Phim giành 5 đề cử Oscar, trong đó có Phim xuất sắc nhất và thắng 2 giải. Vậy nhưng câu chuyện hậu trường phía sau màn ảnh rực rỡ lại khiến người ta phải rùng mình.

Người bị trả lương thấp hơn chó

Chú chó Toto được trả 125$ một tuần suốt 22 tuần quay phim. Trong khi đó, những người mắc hội chứng lùn bẩm sinh vào vai cư dân xứ Munchkin, phải nhảy và hát trong nhiều cảnh quay chỉ được trả 50$. Sự bất công trong việc trả lương không chỉ xảy ra đối với diễn viên phụ. Ngôi sao của phim là Judy Garland (vai Dorothy) nhận 500$ mỗi tuần, một con số quá nhỏ so với công sức của nữ diễn viên. Những người bạn đồng hành của cô là Người Rơm, Người Thiếc, Sư Tử nhận được 2500$ đến 3000$.

Những người lùn trong phim đã nhận số tiền công thấp hơn một chú chó, dù họ phải làm việc vất vả

Bộ trang phục tra tấn

Cái giá đổi lấy 3000$ mỗi tuần hóa ra không hề rẻ. Bộ trang phục sư tử được làm từ da lông của một con sư tử thật, nặng khoảng 50 kg. Điều đó nó trở thành một cái lò nặng nề và mùi đặc biệt khủng khiếp. Trong trường quay với rất nhiều ánh đèn của Phù thủy xứ Oz, nhiệt độ có thể lên tới 100 độ F (khoảng 38 độ C), diễn viên phải thường xuyên đối mặt với nguy cơ ngất xỉu do quá nóng và mồ hôi không thể thoát ra ngoài.

Chiếc mặt nạ của Người Rơm thì được làm bằng cao su đúc. Nó cản trở tầm nhìn đồng thời khiến diễn viên nhiều lần ngạt thở.

Hóa chất độc hại ở khắp nơi

Người ta cũng không ngừng sử dụng chúng kể cả khi đã gây ra tổn hại rõ ràng cho diễn viên. Vai Người Thiếc vốn được trao cho Buddy Ebsen. Để vào vai này, diễn viên phải bôi một lớp bột nhôm dày lên tất cả các phần da hở ra. Ebsen đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì bị dị ứng nặng bột nhôm. Jack Haley là người thay thế, bột nhôm cũng được thay bằng bột nhão nhôm. Nhưng thứ hóa chất thay thế này cũng độc hại không kém. Về sau, một mắt của nam diễn viên Haley bị suy giảm thị lực vĩnh viễn, xác nhận nguyên nhân do bột nhão nhôm hóa trang.

Cả ba người bạn đồng hành của cô bé Dorothy đều phải chịu đựng những trang phục khủng khiếp và có người phải nhận tổn thương vĩnh viễn.

Phù thủy phản diện trong phim - cơn ác mộng da xanh lá của trẻ em, còn chịu số phận thê thảm hơn. Để có làn da xanh đó, Margaret Hamilton phải bôi lên da dung dịch có thành phần đồng màu xanh, kể cả trên môi. Nó khiến nữ diễn viên không thể ăn trong suốt quá trình quay, nếu không sẽ dẫn đến nguy cơ trúng độc. Hamilton thường xuyên phải uống nước và chất lỏng dinh dưỡng dành cho người ăn kiêng thông qua một sợi rơm.

Làn da xanh đặc trưng của mụ phù thủy độc ác được tạo nên bởi dung dịch đồng cực độc

Khủng khiếp hơn, bởi không kiểm soát được khói lửa và nhiệt độ trong một cảnh quay, Hamilton đã bị bỏng. Do dung dịch đồng, mức độ tổn thương mà diễn viên này phải nhận là vô cùng khủng khiếp. Nữ diễn viên bị bỏng cấp độ 2 và 3 ở nhiều phần trên cơ thể, bao gồm cả khuôn mặt. Về sau, Hamilton đã từ chối khi cần phải quay một cảnh khác có hiệu ứng khói. Diễn viên đóng thế là Betty Danko cũng bị bỏng nặng tương tự và phải nhập viện.

Trong một cảnh khác, các nhân vật ngủ thiếp đi trên cánh đồng hoa và tỉnh dậy vì một trận tuyết bất ngờ. Tuyết được làm từ sợi a-mi-ăng trắng, cực kỳ độc hại cho phổi.

Nữ diễn viên chính bị ngược đãi và quấy rối

Judy bước sang tuổi 17 khi diễn vai Dorothy. cô bị buộc phải dùng thuốc giảm cân, ăn kiêng khắc khổ, mặc áo bó ngực rất chặt để trông gầy gò và nhỏ tuổi hơn, phù hợp với hình tượng nhân vật. Cũng như nhiều diễn viên nhỏ tuổi thời đó, cô bị ép dùng adrenaline nhằm giữ sự hưng phấn, tỉnh táo lúc làm việc và phải uống thuốc an thần để ngủ. Đây được cho là nguyên nhân góp phần dẫn tới việc nghiện thuốc an thần của Judy về sau.

Trong một cảnh quay với nhân vật Sư Tử, Judy đã liên tục cười. Đạo diễn Victor Fleming xử lý bằng cách tát vào mặt cô và ra lệnh cho cô tiếp tục diễn.

Cô bé Judy 17 tuổi bị ép tạo hình để trông giống 11-12 tuổi

Càng tồi tệ hơn, Judy còn bị quấy rối bởi bạn diễn - một trong những người lùn đóng vai cư dân xứ Munchkin. Người chồng thứ ba của nữ diễn viên là Sidney Luft đã kể lại trong cuốn Judy và Tôi (Judy and I: My life with Judy Garland) rằng: "Chúng thò tay xuống váy cô ấy và khiến Judy khốn khổ trên phim trường. Gã đàn ông đó phải hơn 40 tuổi rồi."

Cuối thế kỷ 20, nhà nghiên cứu Gerald Clarke đã tìm được một số tài liệu ghi chú trong khi tìm hiểu về cuộc đời nữ diễn viên Judy Garland. Ông tin rằng Judy còn bị quấy rối nhiều lần bởi một nhà sản xuất nổi tiếng, cũng là người đồng sáng lập MGM, hãng sản xuất phim Phù thủy xứ Oz.

Nhiều người cho rằng vai diễn Dorothy vừa là mở đầu vừa là kết thúc của Judy Garland. Nó mang đến cho nữ diễn viên vô số hào quang, nhưng kéo theo đó cũng là bi kịch.

