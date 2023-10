Nhạc sĩ giải thích khi bài hát mới của Khởi My "hao hao" giống hit Khánh Phương

Sau 1 tuần ra mắt Từ Ngày Xa Anh của ca sĩ Khởi My đạt top 9 Thịnh hành danh mục Âm nhạc trên nền tảng YouTube. Ekip của nữ ca sĩ khẳng định "bất ngờ" trước thành tích này. Nhạc sĩ Bảo Thạch - người sáng tác ca khúc - cũng chia sẻ những cảm nhận của bản thân.

Nhạc sĩ Bảo Thạch bên cạnh Khởi My.

Nam nhạc sĩ viết: "Có rất nhiều khán giả thắc mắc rằng đây có phải là bài Gió Đông Ấm Áp của ca sĩ Khánh Phương và Quỳnh Nga không? Mình xin giải thích với tư cách tác giả rằng cả hai bài là một. Khởi My muốn ra mắt một bài hát với chất nhạc quen thuộc của My ở đầu thập niên 201x nên bọn mình đã cùng nhau chọn ra bài hát này để làm mới lại.

Chuyện này là bình thường với tất cả mọi người trong ngành sản xuất âm nhạc, và đã từng có rất nhiều ví dụ như: Người Yêu Cũ - ca nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh là người hát và phát hành đầu tiên, Góc Nhỏ Trong Tim không phải là ca khúc của Khởi My ngay từ đầu, hay Buông Tay thực chất là bài My đặt mình viết cho một người bạn nhưng cuối cùng lại thành 1 bản duet giữa Khởi My và nhóm La Thăng".

Nhạc sĩ Bảo Thạch khẳng định Từ Ngày Anh Xa là một bản remake, không phải bản cover. "Cover là bạn hát lại một bài hát đang phát hành và sự thay đổi là rất ít, thậm chí phần beat có thể đơn giản hơn. Còn Remake là đổi mới toàn bộ từ cách hoà âm phối khí, lyrics, chu kì bài hát, cách hát và thể hiện, dựng bè, thêm vào những phần mà bài trước đó không có, như ver rap là một ví dụ", người này phân tích thêm.

Nam nhạc sĩ khẳng định có rất nhiều công việc phải hoàn thành đối với một bản remake.

Tất cả các công đoạn trên đều có sự tham gia trực tiếp của chính người sáng tác ra bài hát. Nhạc sĩ Bảo Thạch mong mọi người không xem Từ Ngày Anh Xa của ca sĩ Khởi My là một bản cover.

Nhạc sĩ Bảo Thạch là người sáng tác nhiều ca khúc nổi bật trong giai đoạn đầu sự nghiệp của ca sĩ Noo Phước Thịnh, nổi bật là Anh Nhớ Em và 100% Yêu Em. Đến giữa năm 2010, nhạc sĩ này cho ra mắt hàng loạt các ca khúc nằm trong album Vol. 2 của ca sĩ Bảo Thy với ca khúc chủ đề Ký Ức Của Mưa.

Đồng thời, nhạc sĩ Bảo Thạch cũng gây ấn tượng với khán giả qua các ca khúc Tựa Vào Vai Anh, Điều Ước Của Hoa Hồng, Như Một Thói Quen do ca sĩ Khánh Phương và Tâm tít trình bày đã mang lại nhiều dấu ấn nhạc sĩ này.

Ca sĩ Khởi My sau khi kết hôn dần ít xuất hiện trên sân khấu. Cô dành thời gian để tận hưởng cuộc sống, cũng như chăm sóc gia đình.

Gần đây, nữ ca sĩ bắt đầu hoạt động trở lại. Ca sĩ này viết trên trang cá nhân: "Khởi My hát lại là vì mình nghỉ đủ lâu mình thấy nhớ sân khấu rồi, nhớ khán giả của mình. Lần này mình muốn được hát thôi, được ra 1-2 bài hát mới để mọi người nghe cho vui thôi, già rồi đừng đồn em bùng cháy, bùng nổ. Cứ xem như em hết tiền nạp game cũng được".

Màn lộ mặt của nữ ca sĩ tại Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Ca sĩ Khởi My nói trên sóng truyền hình: "Khi tham gia chương trình, em muốn được trở lại sân khấu để mọi người biết là em đã trở lại và sẽ tiếp tục mang lại lời ca tiếng hát cho những người đã yêu mến, đợi chờ em".

Sự xuất hiện trở lại của ca sĩ Khởi My khiến nhiều người thích thú.

