Nguyễn Phúc Thiện thoát bóng “em trai Only C”, lập 5 kỷ lục YouTube

Nguyễn Phúc Thiện là em trai ruột của nhạc sĩ Only C. Anh là “cha đẻ” của loạt bản hit đình đám, đạt trên 100 triệu lượt xem trên YouTube như: Bống bống bang bang – nhóm 365 (557 triệu view), Yêu là tha thứ - Only C (146 triệu view), Đừng yêu nữa em mệt rồi - Min (132 triệu view), Em không sai chúng ta sai - Erik (133 triệu view), Đau để trưởng thành - Only C (100 triệu view).

Nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện mất thời gian dài để chứng minh năng lực của bản thân

Trao đổi với chúng tôi, nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện nói để có được thành công như hiện tại, anh đã phải mất một khoảng thời gian để công chúng đón nhận và thoát được cái bóng “em trai Only C”.

Anh thừa nhận mình và anh trai có nhiều điểm tương đồng như từ nhỏ đã có năng khiếu âm nhạc và được gia đình ủng hộ. Anh được bố cho nghe nhạc và mua một số nhạc cụ để tự học.

Sau này, khi nền âm nhạc phát triển, Nguyễn Phúc Thiện được tiếp xúc với công việc producer (sản xuất âm nhạc) qua anh trai Only C và chính niềm đam mê âm nhạc đã thôi thúc anh tìm tòi, học hỏi và đi theo con đường này.

“Bố là nghệ sĩ không tên nhưng đã truyền cảm hứng cho anh em tôi từ bé. Thay vì mua đồ chơi thì ông đã mua các CD đủ thể loại nhạc và các nhạc cụ như trống, guitar, organ cho chúng tôi. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh trai tôi vào TP.HCM bươn chải rất vất vả để tiếp tục nuôi dưỡng đam mê âm nhạc. Mẹ thấy vậy nên bà không muốn tôi đi theo con đường âm nhạc, muốn tôi học xong đại học và làm việc ở Đà Nẵng. Ngoài thời gian đi học, tôi ở nhà lén trau dồi tự học thêm về piano qua các bài nhạc của Yiruma, Joe Hisaishi… Tôi không có đàn piano nên làm nghệ sĩ đàn piano tại một nhà hàng với lương 150 nghìn/2 tiếng, về nhà cũng tập sáng tác và gửi bài cho anh trai để kiếm thêm, chờ đợi một cơ hội”, nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện chia sẻ.

Ca khúc Bống bống bang bang của Nguyễn Phúc Thiện hiện hút hơn 557 triệu lượt xem trên YouTube

Mãi đến 8 năm sau, Only C mới có bài hit đầu tiên và lúc đó Nguyễn Phúc Thiện cùng anh trai đã thuyết phục bố mẹ để theo đuổi đam mê. Cả hai lập một công ty chuyên sản xuất âm nhạc với đội ngũ riêng. Chính sự nỗ lực không ngừng nghỉ nên cả hai đã có một chỗ đứng nhất định trong làng nhạc Việt.

Về việc bị gắn mác “em trai Only C”, Nguyễn Phúc Thiện cho hay: “Được đồng hành cùng anh trai mình, tôi không hề cảm thấy áp lực mà còn tự tin vì chính anh ấy là người đã truyền cảm hứng cho tôi, nhận ra tiềm năng của tôi và dẫn dắt tôi vào nghề”.

Lúc mới vào nghề, Nguyễn Phúc Thiện từng bị các đồng nghiệp và đối tác nhầm lẫn, có người còn tưởng tên thật của Only C là Nguyễn Phúc Thiện. Nhưng những điều đó không gây ảnh hưởng đến ý chí của anh. Anh chọn cách tạo dấu ấn trong lòng khán giả và để tự khán giả công nhận tên tuổi của mình qua các sản phẩm âm nhạc.

“Mãi đến sau này, khi gặp gỡ các đồng nghiệp và đối tác, tôi vô cùng hạnh phúc vì mọi người đã gọi tên tôi là nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Phúc Thiện thay vì em trai Only C. Khán giả cũng biết đến tên tuổi và đón nhận những sản phẩm âm nhạc của tôi, tôi vô cùng trân quý những điều đó”, Nguyễn Phúc Thiện trải lòng.

Dù đạt được một số thành công nhất định nhưng Nguyễn Phúc Thiện luôn cập nhật, hoàn thiện bản thân mỗi ngày

Với quan điểm và góc nhìn của một nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc, Nguyễn Phúc Thiện nhận thấy rằng những sản phẩm chất lượng sẽ bao gồm các yếu tố chính: giai điệu bắt tai, lời nhạc dễ nhớ, nội dung hoặc thông điệp đủ sức thuyết phục và chất lượng âm thanh phải đạt chuẩn.

Ở thời đại mà thị hiếu khán giả luôn liên tục thay đổi tùy vào mỗi thời điểm, Nguyễn Phúc Thiện không có một công thức chung nào khi sáng tạo nghệ thuật. Bản thân anh phải học hỏi mỗi ngày từ các đàn anh, đàn em, thay đổi tư duy chất liệu âm nhạc từng chút, cố gắng trau dồi và bắt kịp xu hướng âm nhạc mới để mình không bị dậm chân tại chỗ.

Về cách chọn ca sĩ phù hợp để gửi gắm đứa con tinh thần của mình, nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện cho hay: “Tôi có rất ít cơ duyên làm việc với các nghệ sĩ, những nghệ sĩ mà tôi cộng tác đều là nhờ “duyên” cả. Những nghệ sĩ mà tôi từng cộng tác đều có đặc điểm chung là rất nghiêm túc với âm nhạc. Mọi người luôn chỉn chu với từng câu từng chữ trong bài hát, có thể ở phòng thu nhiều ngày đến khi nào bài hát thực sự hoàn chỉnh. Có những ca sĩ tự định hướng hình ảnh và chất lượng âm nhạc cho bản thân, tôi chỉ lấy chất liệu âm nhạc riêng của mình kết hợp với màu sắc mà mỗi nghệ sĩ họ đang có, xào nấu những nguyên liệu này sao cho phù hợp và hoàn hảo nhất”.

Ngoài top 5 ca khúc đạt trên 100 triệu lượt xem trên YouTube, Nguyễn Phúc Thiện cũng đạt giải thưởng Top 3 nhạc sĩ có nhiều ca khúc nhất trong top 35 nhạc sĩ của Làn Sóng Xanh. Với sự cố gắng và niềm đam mê âm nhạc, chàng trai sinh năm 1993 đã thực hiện hóa những ước mơ của mình và được công chúng đón nhận.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nguyen-phuc-thien-thoat-bong-em-trai-only-c-lap-5-ky-luc-you-tube-a58...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nguyen-phuc-thien-thoat-bong-em-trai-only-c-lap-5-ky-luc-you-tube-a586141.html