Hồ Quang Hiếu trải nghiệm đua xe Go Kart, đạt tốc độ 150km/h

Vừa qua, Hồ Quang Hiếu có dịp đến một khu du lịch ở Bình Dương để trải nghiệm đua xe Go Kart. Giọng ca “Con bướm xuân” nói anh đam mê tốc độ từ lâu, nhất là khi xem các phần phim Fast & Furious (Quá nhanh quá nguy hiểm).

Hồ Quang Hiếu hào hứng trải nghiệm đua xe Go Kart

Hồ Quang Hiếu tìm hiểu về Go Kart từ vài tháng trước. Đây là loại xe bốn bánh có kích thước nhỏ và trọng tâm thấp, là lựa chọn hoàn hảo dành cho những ai đam mê tốc độ và các tay đua. Do không có hệ thống giảm xóc và trợ lực nên người lái hoàn toàn nắm quyền chủ động khi điều khiển xe Go Kart.

Theo Hồ Quang Hiếu, ngoài đam mê tốc độ người chơi Go Kart cần phải đảm bảo sức khỏe tốt về thể chất và tinh thần trước khi tham gia. Bộ môn mạo hiểm này hoàn toàn không dành cho những ai có tiền sử bệnh về hô hấp hoặc tim.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn khi tham gia, người chơi phải trang bị đồ bảo hộ cần thiết: Bao gồm quần áo, bao tay, giáp chân, tay và mũ bảo hiểm tiêu chuẩn quốc tế. Các trang phục bảo hộ được chế tạo chủ yếu với chất liệu da, vải bò... để tăng khả năng chống mài mòn, đảm bảo hiệu ứng khí động học tốt, góp phần giảm tối đa tổn thương khi va chạm.

Bên cạnh đó, người chơi cần trang bị mũ bảo hiểm loại ôm hết đầu hoặc 3/4 ôm sát đầu nhưng vẫn tạo cảm giác thoải mái, dễ dàng cử động.

Ca sĩ trang bị các thiết bị bảo hộ trước khi vào đường đua

Tại đường đua 2,2km, 15 cua trái phải khác nhau trên bề mặt nhựa polymer tiêu chuẩn quốc tế, Hồ Quang Hiếu vô cùng thích thú và cảm nhận như mình là một tay đua công thức 1 thực thụ.

“Nếu ai biết lái xe hơi thì lái Go Kart sẽ dễ dàng hơn. Tôi đạt được vận tốc cao nhất là 150km/h, với tôi đó là một trải nghiệm đủ và thú vị. Ban đầu tôi có chút lóng ngóng, lái xe chạy vòng tròn nhiều lần, nhưng ở những vòng sau khi quen tay lái đã có những ôm cua khá ngọt. Nếu có dịp tôi sẽ trải nghiệm bộ môn này một lần nữa”, Hồ Quang Hiếu tâm sự.

Trong lần trải nghiệm này, Hồ Quang Hiếu chọn gói 3 lượt, khoảng 18 đến 30 vòng sân, chi phí 2,5 triệu đồng. Ca sĩ sinh năm 1986 đánh giá mức giá này khá phù hợp với độ đầu tư về xe nhập khẩu, đường đua, khán đài 18.000 chỗ ngồi cùng 2 màn hình LED hiện đại, dàn đèn công suất cao…

Ca sĩ đạt được vận tốc cao nhất là 150km/h

Ngoài chăm chỉ tập gym mỗi ngày, Hồ Quang Hiếu còn chọn tham gia nhiều bộ môn khác nhau để giải trí, thư giãn tinh thần. Với đua xe Go Kart, nam ca sĩ cảm thấy hứng thú khi phải đối mặt với sự hồi hộp đến sự phấn khích, thách thức bản thân.

“Cuộc sống như một đường đua, không bao giờ bằng phẳng mà luôn có những khúc cua, khó khăn phía trước. Nếu nản chí đi được nửa chặng đường thì chúng ta sẽ là người thất bại. Tất nhiên trên đường đua ấy không chỉ có một mình ta, mà còn rất nhiều tay đua khác đang tiến về phía trước”, Hồ Quang Hiếu nói thêm.

Ở tuổi 36, Hồ Quang Hiếu dần ý thức đến việc chăm sóc sức khỏe bản thân và tinh thần. Dù lịch trình công việc bận rộn nhưng mỗi ngày ca sĩ vẫn cố gắng dành 1 đến 2 giờ đồng hồ để tập gym. Anh chia đều các nhóm cơ cho từng ngày, tập có mục tiêu và không quá sức, tránh gặp chấn thương.

“Tôi ăn uống có chọn lọc, hạn chế tối đa dầu mỡ, thức ăn nhanh… Thay vào đó tôi ăn nhiều rau củ quả, các loại đậu, hạn chế thịt đỏ… Mỗi ngày tôi cố gắng uống đủ nước. Ngoài tập luyện, tôi uống thêm sữa hỗ trợ tăng cơ, tăng cân. Trước đây tôi khá ốm. Khi đủ cơ, đủ cân, tôi sẽ tập để siết lại. Dù có bận cỡ nào tôi cũng dành thời gian tập luyện mỗi ngày để tạo thành một thói quen tốt”, anh chia sẻ.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/ho-quang-hieu-trai-nghiem-dua-xe-go-kart-dat-toc-do-150km/h-c47a194...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/ho-quang-hieu-trai-nghiem-dua-xe-go-kart-dat-toc-do-150km/h-c47a19410.html